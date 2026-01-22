Davos continua a promuovere lo spopolamento climatico

per queòlli
che stanno “blaterando” che la questione climatica sarebbe sparita dal World Economic Forum di Davos 2026…💯🖐️
INFORMATEVI MEGLIO
👇Questo è il programma giornaliero WEF di Davos 2026 con le varie specifiche sessioni sul tema…
dal quale si può verificare che non è sparita proprio una emerita ceppa👇
19 gennaio 2026
Forum aperto: quale 2050 vogliamo? (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/open-forum-which-2050-do-we-want/) | 18:30 – 19:45 CET
20 gennaio 2026
Chi sta vincendo sulla sicurezza energetica? (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/who-is-winning-on-energy-security/) | 09:30–10:15 CET
Forum aperto: Il fattore neve (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/open-forum-the-snow-must-go-on/) | 09:30–10:45 CET
La scienza come motore di crescita (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/science-as-a-growth-engine/) | Organizzato in collaborazione con il Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) | 15:00–15:45 CET
Come possiamo costruire la prosperità entro i confini planetari? (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/how-can-we-build-prosperity-within-planetary-boundaries/) | 15:30–16:15 CET
Business Case per la natura (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/investing-in-nature-82dbb19222/) | 16:45–17:30 CET
Geopolitica dei materiali (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/geopolitics-of-materials/) | 17:30–18:15 CET
Forum aperto: dove la biologia incontra la scelta (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/open-forum-where-biology-meets-choice/) | 18:30–19:45 CET
21 gennaio 2026
Come possiamo evitare una recessione climatica? (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/how-can-we-avert-a-climate-recession/) | 09:00–09:45 CET
Acqua in equilibrio (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/water-in-the-balance/) | 10:15–11:00 CET
In guardia, dalle profondità marine all’orbita (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/securing-the-deep-sea-to-orbit-frontier/) | 13:15–14:00 CET
È il momento dei carburanti puliti? (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/time-for-clean-fuels/) | 13:15–14:00 CET
Dovremmo scommettere sui sogni di gloria sul clima? (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/should-we-bet-on-climate-moonshots/) | 15:30–16:15 CET
La marcia inarrestabile delle energie rinnovabili? (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/unstoppable-march-of-renewables/) | 16:45–17:30 CET
Quando il cibo diventa sicurezza (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/when-food-becomes-security/) | 18:00–18:45 CET
Forum aperto: il fragile futuro degli antibiotici (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/open-forum-the-fragile-future-of-antibiotics/) | 18:30–19:45 CET
22 gennaio 2026
Cibo @ the Edge (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/food-edge/) | 09:00–09:45 CET
Velocità dell’economia blu (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/velocity-of-the-blue-economy/) | 09:00–09:45 CET
Prendere sul serio le malattie non trasmissibili (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/taking-ncds-seriously/) | 09:00–09:45 CET
Forum aperto: Oltre la Terra – La prossima corsa allo spazio (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/open-forum-beyond-earth-the-next-space-race/) | 09:30–10:45 CET
Avremo mai un trattato globale sulla plastica? (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/will-we-ever-have-a-global-plastics-treaty/) | 10:15–11:00 CET
Coltiva qualsiasi cosa ovunque (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/grow-anything-anywhere/) | 10:15–11:00 CET
Una conversazione sincera su come alimentare le nostre vite (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/an-honest-conversation-about-how-to-fuel-our-lives/) | 10:30–11:00 CET
Come finanziare la decarbonizzazione? (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/how-to-finance-decarbonization/) | 11:30–12:15 CET
Dove la biodiversità incontra la scienza all’avanguardia (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/where-biodiversity-meets-cutting-edge-science/) | 11:30–12:00 CET
L’Europa è in difficoltà, come può fare la differenza? (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/europe-is-treading-water-how-can-it-make-waves/) | 11:30–12:15 CET
Forum aperto: Evoluzione agricola (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/open-forum-agricultural-evolution/) | 12:30–13:45 CET
Energia: il grande divario di finanziamento (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/energy-the-great-funding-gap/) | 13:15–14:00 CET
Gli alberi possono domare le fiamme? (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/can-trees-tame-the-flames/) | 15:00–15:45 CET
Come si manifesta l’adattamento? (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/what-does-adaptation-look-like/)
16:15–17:00 CET
L’Europa può competere nel settore dell’energia pulita? (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/competing-on-clean-power-europe-s-industrial-challenge/) | 17:30–18:15 CET
23 gennaio 2026
Possiamo proteggere la scienza? (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/can-we-protect-science/) | 09:00–09:45