Così parlò Bourla (e riceve un altro milione)

Un vaccino annuale contro il Covid-19 è preferibile a frequenti dosi booster di richiamo. Lo ha dichiarato il Ceo di Pfizer, Albert Bourla.

👁‍🗨”Una volta all’anno è più facile convincere le persone a farlo. Per le persone è più facile da ricordare”, ha affermato.

🔸La minore efficacia del vaccino nel prevenire la trasmissione di Omicron ha spinto molti governi ad ampliare il piano di vaccinazione con una o più dosi booster, mentre si pensa ad una somministrazione regolare dei richiami a distanza quattro o cinque mesi.

🗯”Questo non sarà un buon scenario. Spero che avremo un vaccino da fare una volta l’anno”, ha sottolineato il ceo.

🔸Pfizer punta alla vaccinazione annuale, una situazione che Bourla ritiene ideale dal punto di vista della salute pubblica.

🦠”Stiamo cercando di vedere – aggiunge – se possiamo creare un vaccino che copra Omicron e non dimentichi le altre varianti e che potrebbe essere una soluzione”.

📅Bourla ha annunciato che Pfizer potrebbe essere pronta già a marzo a presentare domanda agli enti regolatori per l’approvazione di un vaccino ridisegnato per Omicron. In caso di via libera sarà la prima revisione al vaccino autorizzato contro il Covid-19 nel novembre del 2020.

Albert Bourla CEO Pfizer "Ad oggi, nel 2022, abbiamo guadagnato circa 36 miliardi di dollari" La "scienza" nel 21° secolo. pic.twitter.com/GormnGKSQu — Alessandro 7 (@AlessandroCere7) January 17, 2022

dal Times of Israel:

Il CEO di Pfizer Albert Bourla premiato col Premio Genesis da 1 milione di dollari per il 2022

La ebraica Genesis Foundation ha annunciato mercoledì che il vincitore del suo premio annuale per il 2022 è Albert Bourla, CEO di Pfizer, che ha prodotto un vaccino COVID-19 che è stato utilizzato da Israele e da altri paesi del mondo per inoculare le loro popolazioni contro il coronavirus.

Il Premio Genesi onora le persone che fungono da ispirazione per la prossima generazione di ebrei attraverso i loro eccezionali risultati professionali e l’impegno nei confronti dei valori ebraici e del popolo ebraico.