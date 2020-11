Lì infuria il virus e falcia vittime – che coincidenza.

Zone rosse, Speranza deciderà per la Lombardia

Speranza, esponente di un partito inventato da Bersani che ha l’1,5% dei voti.

“Basta farsi un giro in qualsiasi città per vedere gli effetti del lockdown sul tessuto socio economico.

Credo che questo ultimo dpcm serva a evitare qualsiasi forma di ripresa.

Hanno deciso che l’Italia deve fallire non trovo altre spiegazioni logiche (@ologramma1]