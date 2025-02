AUTISMO IN LOMBARDIA

Un minore ogni 77 è autistico e il dato è in aumento ma la società non è pronta ad affrontare il drammatico fenomeno L'associazione MGL ApS offre un percorso formativo per genitori, educatori e professionisti del settore

Crescere ed educare bambini, giovani e adolescenti con autismo: c’è bisogno urgente di conoscenza e consapevolezza in questi ambiti a fronte di un aumento esponenziale di casi in tutto il Paese. Non sono pronte le istituzioni ma spesso neppure le famiglie. E anche le norme non sono adeguate. Basta pensare che dopo i 18 anni, la persona con autismo non viene riconosciuta come tale, ma considerata nell’indifferenziata categoria dei malati psichiatrici! Mentre secondo i dati OssNA, 1 bambino italiano ogni 77 nella fascia di età 7-9 anni ha un disturbo dello spettro autistico (4,4 maschi ogni 1 femmina) e le statistiche rivelano che il fenomeno è in forte aumento e manca pure un registro nazionale completo dei casi.

Abbiamo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità sui centri clinici e sociosanitari per l’autismo e altri disturbi del neurosviluppo che servono un totale di 788.253 utenti, di cui 78.826 con diagnosi di autismo. E in ambito scolastico, il numero di alunni con disturbi dello spettro secondo l’ultimo rapporto dell’Istat sull’inclusione degli alunni con disabilità, l’autismo riguarda 107.000 alunni, pari al 32% del totale degli alunni con disabilità considerati nel rapporto. In questo scenario è di fondamentale importanza la sussidiarietà. L’ass. Movimento Genitori Lombardia APS, con sede a Robbiate, è attiva anche sul fronte della formazione con un progetto rivolto sia agli educatori e insegnanti (non solo di sostegno) sia ai genitori e in generale ai professionisti (terapisti/ASA/OSS/Assistenti familiari/psicologi/babysitter specializzati) che a vario titolo sono a contatto con minori affetti da autismo. In particolare, la formazione è calibrata per l’assistenza a scuola, dalle elementari alle superiori di secondo grado. Il prossimo corso per questo target, si svolgerà dal 4 marzo al 15 aprile 2025 con 13 incontri della durata di 2 ore cad. (orari: 17:30 – 19:30) per un totale di 26 ore. Tutte le lezioni avranno luogo a Merate (LC) alla Fondazione Luigi Clerici e al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza non professionale a fronte di una partecipazione ad almeno il 75% delle ore complessive.

Docenti: Dr. Molteni Massimo, NPI – Direttore Sanitario Centrale e Coordinatore dell’Area di Ricerca di Psicopatologia dello Sviluppo IRCCS E. Medea – Ass. La Nostra Famiglia; Dr.ssa Maria Enrica Sali, psicologa, psicoterapeuta, analista del comportamento BCBA, PhD Public Health; Dr.ssa Giada Collevecchio, psicologa, analista del comportamento IBA; Dr. Giuseppe Aceti, psicologo e psicoterapeuta; Dott.ssa Valentina Francescatti, psicologa (Sviluppo e dei Processi Educativi e psicoanalisti della Relazione in corso); Prof.ssa Evelina Chiocca, CIIS e Federazione Osservatorio 182, docente specializzata per le attività di sostegno, esperta nelle tematiche dell’inclusione scolastica.

Spiega la presidente di MGL Sara Anzellotti: “Il corso mira a rispondere alle esigenze della scuola e delle famiglie in merito all’ambito educativo-didattico verso ragazzi con disabilità dando un contributo specialistico affinché i familiari e la scuola possano collaborare attivamente a sostenere gli stili di apprendimento specifici dei ragazzi autistici e a prevenire o gestire eventuali situazioni di disagio ambientale che si dovessero manifestare, grazie alla acquisizione di linguaggi e di soft skills adeguati.I corsi si propongono di trasmettere conoscenze teoriche e pratiche fondate su evidenze scientifiche per importare nel proprio bagaglio di esperienza la conoscenza delle caratteristiche di funzionamento dei ragazzi con disabilità ed in particolare di un disturbo del Neurosviluppo complesso quale è il Disturbo dello Spettro Autistico“.

Cosa si apprende:

1) come individuare punti di forza e punti di debolezza del ragazzo.

2) come applicare correttamente le abilità di osservazione e di supporto comunicativo linguistico, relazionale e comportamentale.

3) conoscere le tecniche atte al cambiamento comportamentale ai fini di un ottimale benessere del ragazzo in classe e negli ambienti dedicati.

Argomenti affrontati:

-Cos’è l’autismo e come riconoscerlo.

-Bisogni educativi, problemi comportamentali, disturbi clinici: quale differenza?

-Approccio scolastico alla diagnosi, metodologia e insegnamento e come trattare la

problematica nei casi di alto funzionamento.

– -Un accento sull’asperger

-Principi generali dell’ABA e introduzione alla comunicazione aumentativa

-I comportamenti problema nella scuola

-Le principali caratteristiche tipiche del funzionamento delle femmine autistiche

ad alto funzionamento (Aspergirls).

-Risorse di lavoro: accompagnare alla consapevolezza della diagnosi e i lavori di

gruppo per migliorare le abilità sociali.

-Autismo e adulti: cosa cambia

-Inquadramento giuridico, nuove norme decreto 62 del 3 maggio 2024 – I tre tipi di

PEI (percorsi didattici differenziati per studenti con disabilità che definiscono il Curriculum dell’alunno. Per la scuola secondaria di II grado sono: Ordinario, Personalizzato e Differenziato).

Il corso è gratuito per i soci di MGL. In alternativa:

– € 40,00 per chi desidera accedere associandosi a MGL ApS (quota socio compresa)

– € 70,00 per i non associati

Iscrizione sul sito www.movimentogenitorilombardia.it/questionari entro il 28 febbraio 2025

Per informazioni:

prenotazioni.mgl@gmail.com

info@movimentogenitorilombardia.it

www.movimentogenitorilombardia.it

Canale Telegram: https://t.me/MovimentoGenitoriLombardiaMGL

INFO MEDIA 320 6412985

-- Lucilla Denti Gruppo Aretè Relazioni pubbliche_Ufficio stampa_Eventi Tel. +39 0233004397 Cell. +39 3395614756 www.gruppoarete.comhttps://x.com/Adriano72197026/status/1890140140775043092