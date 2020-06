ANALISI GENETICA COVID-19 E IL CAVALLO DI TROIA VERSO LA PROFILAZIONE GENETICA GLOBALE

(MB. Pubblico un inquietante testo di Ivan Catalano. Deputato ex 5 Stelle, ora al gruppo misto dopo numerosi passaggi ad altre formazioni, Catalano è evidentemente un irrequieto scopritore di verità nascoste più grandi di loro (e di noi). Questa è particolarmente allarmante)

Ivan Catalano

Messaggio della Global Alliance for Genomics and Health:

“L’urgenza della condivisione di dati scientifici non è mai più evidente che durante un’epidemia globale. La rapida condivisione di dati di alta qualità è fondamentale per la risposta efficace e tempestiva a qualsiasi pandemia. GA4GH ha aderito a Wellcome e ad altri per chiedere una rapida e aperta condivisione dei risultati della ricerca e dei dati relativi a COVID-19. La comunità GA4GH sta rispondendo attraverso lo sviluppo di una varietà di piattaforme e iniziative di ricerca e condivisione dei dati” (5)

E’ passata inosservata la notizia che il Ministero della Salute si autorizza – per impulsod el Comitato Scientifico presso la Prrotezione Civile – alla raccolta delle informazioni genetiche dei partecipanti all’indagine seriologica vasta e imprecisata (1). All’articolo 1, comma 1 del DL 30/2020 si legge una piccola piccola frasetta messa li: “anche genetici” (2).

Sono cose a cui non fai caso, magari sei pure d’accordo che venga fatto, ma solo perché non si ha una visione più ampia della questione.

Dal 2013 è nata a livello globale una alleanza che si chiama GA4GH (Global Alliance for Genomics & Health). (3)

La Roadmap strategica GA4GH, sviluppata nel 2018, presenta standard e framework pianificati per lo sviluppo di un piano strategico di 5 anni volto ad allinearsi con le esigenze chiave della comunità di dati genomici, creando una vera e propria infrastruttura digitale per la gestione e condivisione in tutto il mondo dei dati Genetici della popolazione mondiale (4).

I progetti messi in piedi sono tantissimi e li trovate elencati qui (6) e disegnano una mappa mondiale di raccolta dati.

Le istituzioni ospitanti l’iniziativa sono (7):

Broad Institute of MIT and Harvard*

Ontario Institute for Cancer Research (OICR)

Wellcome Sanger Institute (WSI) (FONDATORE)*

Canadian International Data Sharing Initiative (Can-SHARE)

National Institutes of Health (NIH) (FONDATORE)

Wellcome Foundation (FONDATORE)*

Gli sponsor (7):

Genome Canada

Google Cloud

Illumina

Microsoft**

Vertex

Abbvie

(Significato degli asterischi:

*hanno ricevuto fondi dalla Fondazione Bill e Melinda Gates negli anni. **Fondata da Bill Gates)

Anche la Commissione Europe* a si è data da fare con una propria inziativa denominata: “European ‘1+ Million Genomes’ Initiative” (8), che prevede l’accesso ad almeno 1 milione di genomi sequenziati nell’UE entro il 2022.

Tutto quanto farcito dalle belle intenzioni, ma quando poi troviamo attori e aziende, nonché fondazioni filantropiche o meno, impegnate anche in progetti collaterali, allora unendo i puntini, il disegno emerge. ID2020 (13) il progetto finanziato da Bill Gates per dotare tutti gli esseriumani di una identità digitale, e il Passaporto Sanitario Europeo (14), sono due esempi.

L’iniziativa fa parte del più ambizioso progetto Europeo della “Transformation of Health and Care in the Digital Single Market” (9), per portare, dicono, alla cura personalizzata (11).

Per personalizzare la cura i tuoi dati genomici saranno fondamentali, ma come puoi personalizzare la cura puoi anche personalizzare tutto il resto e in negativo, e se guardiamo prospetticamente a quello che fa la Cina con Sistema di Credito Sociale (10), allora gli scenari sono veramente senza limite.

Una volta avviati come li fermi? Se dai il consenso a tutto ciò ritenendolo giusto e corretto come fai a fermarli quando, in nome della tua salute, bloccheranno te e il tuo paese, la tua vita? Non è quello che hanno sperimentato con questa pandemia?

Questo è il piano entro il 2030 (12), e la cosa sta leggermente sfuggendo di mano.

L’Italia con il DL sulla raccolta seriologica COVID-19 farà la sua parte. Gli utili idioti al governo del paese (M5S) insieme a chi con queste cose ci fa anche soldi (il restante arco parlamentare), sono la combinazione vincente in questo paese. Ma non è che il resto d’Europa stia li a guardare e si stia comportando diversamente.

Quanto di questa Europa conosciamo realmente? Il dibattito in televisione è solo sulle questioni Economiche e Finanziarie. […] . Oggi ci sono cospirazioni economiche e di controllo, che anche nella politica globale stanno emergendo. Queste persone che hanno mania di controllo e di persecuzione, hanno conquistato il potere finanziario e politico. Le istituzioni sono solo un aspetto burocratico, servono per raggiungere l’obiettivo. Non sono il fine come siamo portati a pensare.

Questa Pandemia li sta portando tutti alla luce del sole.

PS: dimenticavo che dietro tutto questo c’è, ovviamente, bisogno di una Intelligenza Artificiale (15)

PPS: Perché mirano al DNA? (16)

