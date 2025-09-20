Alghero, Parco eolico offshore tra Capo Caccia e Porto Conte: un disastro ambientale.

Il mare di Alghero, cuore pulsante della bellezza naturale della Sardegna nord-occidentale, è minacciato da un progetto, come riporta oggi anche il quotidiano l’Unione Sarda, che potrebbe cambiare per sempre il volto di Capo Caccia e Porto Conte.

La multinazionale svedese Sardinia North West ha dato avvio ai sondaggi geologici per installare 27 torri eoliche alte oltre 300 metri, in un’area marina di 382 chilometri quadrati.

La Capitaneria di Porto ha già emesso un’ordinanza di interdizione fino al 30 ottobre per consentire le indagini sul fondale. Ma ad Alghero è esplosa la protesta.



Il sindaco Raimondo Cacciotto e le commissioni consiliari Urbanistica e Ambiente parlano senza mezzi termini: “Nessun motivo per dire sì a un progetto che non porta alcun beneficio al territorio e rischia di distruggerne identità e paesaggio”.

Le paure sono concrete: non solo l’impatto estetico di un “muro” di pale alte come grattacieli, ma i danni irreversibili a fauna marina, pesca, turismo e all’equilibrio delicatissimo di un’area che vive di natura e cultura.

Le infrastrutture di collegamento a terra andrebbero inoltre a incidere su dune sabbiose, uliveti e persino sul centro storico della città.

La tensione cresce di giorno in giorno. Cittadini, associazioni e operatori economici annunciano barricate per fermare un progetto che rischia di trasformare uno dei simboli più iconici della Sardegna in uno sfondo industriale.

Non è un no cieco alle energie rinnovabili.

La posizione di Alghero è chiara: “La transizione ecologica è necessaria, ma non a costo di devastare il nostro mare e la nostra identità”.

Il pericolo è reale e immediato: se i sardi non reagiranno ora, Capo Caccia e Porto Conte potrebbero diventare il palcoscenico di un disastro ambientale e culturale senza ritorno.