1900 scienziati affermano che “il cambiamento climatico non è causato dalla CO2” – Il movimento per l’ambiente reale + sotto occupazione

Zero emissioni di carbonio, in sostanza, significa staccare la spina agli attuali sistemi di agricoltura industriale, trasporti, produzione di beni, produzione di elettricità, ecc.

Ciò on potrà non avere conseguenze terribili, soprattutto in luoghi e paesi che attualmente non sono in grado di produrre cibo in quantità sufficiente. In Irlanda, i verdi illusi al governo avevano pianificato di chiudere la centrale elettrica a carbone di Moneypoint, in nome della riduzione delle emissioni di CO2. Tuttavia, con l’aumento del prezzo dell’elettricità e l’alba della cosiddetta “energia verde” che iniziava a svanire come la nebbia mattutina irlandese, il governo ha abbandonato questo piano nel 2022, decidendo invece di convertire la centrale in un impianto a petrolio.

Il quotidiano Irish Times ha riportato: “Con le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nello Stato, il governo non è in grado di smantellare Moneypoint come centrale a combustibile nel prossimo futuro. È stato confermato dal governo irlandese nel 2022 che Moneypoint verrà convertita alla produzione di petrolio a partire dal 2023.”

La sedicente “economia verde” (perché in realtà non è ecosostenibile) e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite stanno causando un aumento della povertà energetica e una diminuzione dell’indipendenza energetica per le masse, generando al contempo migliaia di miliardi di dollari per le mega-banche che operano dietro le quinte.

“Smettete di bruciare carbone e legna che causano il cambiamento climatico, non lo sapete?” mi ha detto la mia vicina illusa l’anno scorso, dopo aver buttato via la sua stufa a legna e installato pannelli solari. Poi, il mese scorso, una tipica tempesta invernale in Irlanda ha lasciato migliaia di persone senza elettricità o riscaldamento per quasi una settimana, tremanti e desiderose di una stufa a legna, mentre i loro pannelli solari producevano poca elettricità in inverno. 9

Le banche centrali stanno finanziando/controllando interamente l’avanzamento del “progetto” globale sul cambiamento climatico.

La decisione di ridurre drasticamente la CO2, uno dei composti più essenziali per il sostentamento di ogni forma di vita, non è una coincidenza. Va notato che sono le banche centrali mondiali a sostenere questa decisione e a finanziare e controllare interamente l’avanzamento del progetto globale di “combattimento del cambiamento climatico causato dall’uomo”. Questo progetto prevede un tentativo di decarbonizzare le attività dell’intera popolazione mondiale. Nel dicembre 2015, la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) ha creato la Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), che rappresenta 118.000 miliardi di dollari di asset a livello globale. In sostanza, ciò significa che la finanziarizzazione dell’intera economia mondiale si basa sul raggiungimento di obiettivi assurdi come “emissioni nette di gas serra pari a zero”. La TCFD include personalità chiave delle mega-banche e società di gestione patrimoniale mondiali, tra cui JP Morgan Chase, BlackRock, Barclays Bank, HSBC, la banca cinese ICBC, Tata Steel, ENI Oil, Dow Chemical e altre ancora. Il fatto che le più grandi banche e società di gestione patrimoniale del mondo, tra cui BlackRock, Goldman Sachs, l’ONU, la Banca Mondiale, la Banca d’Inghilterra e altre banche centrali della BRI, si siano unite per promuovere un’economia “verde” vaga e matematicamente insensata, non è una coincidenza. C’è un altro obiettivo in gioco che non ha nulla a che fare con l’ambientalismo. Quando le più grandi banche, società e istituzioni mondiali si uniscono per promuovere un programma sul cambiamento climatico privo di prove concrete, è evidente che dietro le quinte si cela un altro obiettivo importante. Questo obiettivo cerca di convincere la gente comune a compiere enormi sacrifici sotto la maschera emotiva di “salvare il nostro pianeta”. Mentre le società e le banche realizzano enormi profitti e le istituzioni politiche implementano sistemi di controllo tecnocratici globali con la scusa di combattere e adattarsi ai cosiddetti cambiamenti climatici provocati dall’uomo. “I legami tra i maggiori gruppi finanziari mondiali, le banche centrali e le multinazionali, e l’attuale spinta verso una strategia climatica radicale volta ad abbandonare l’economia basata sui combustibili fossili a favore di un’economia verde vaga e inspiegabile, a quanto pare, non riguardano tanto la reale preoccupazione di rendere il nostro pianeta un ambiente pulito e sano in cui vivere. Si tratta piuttosto di un programma, intimamente legato all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per un’economia “sostenibile”, e allo sviluppo di migliaia di miliardi di dollari di nuova ricchezza per le banche globali e i giganti della finanza che costituiscono i veri poteri forti…” – F. William Engdahl, consulente e docente per il rischio strategico Nel 2010, il capo del Gruppo di Lavoro 3 dell’IPCC delle Nazioni Unite, il Dott. Otmar Edenhofer, dichiarò a un intervistatore: “…bisogna dire chiaramente che di fatto ridistribuiamo la ricchezza mondiale attraverso la politica climatica. Bisogna liberarsi dall’illusione che la politica climatica internazionale sia politica ambientale. Questo non ha quasi più nulla a che fare con la politica ambientale.” Per comprendere meglio cosa si cela dietro la bufala climatica e l’agenda ONU/WEF, è utile anche esaminare quanto accaduto nei decenni precedenti. È importante comprendere le implicazioni della truffa bancaria mondiale del debito a riserva frazionaria e del subdolo sistema di schiavitù del debito che esiste da decenni. Se visitate il sito web della Banca Mondiale, vedrete che praticamente ogni nazione sulla Terra è enormemente indebitata. Con chi, vi chiederete? La risposta è alle mega-banche private. Si veda anche il libro “Demonic Economics and the Tricks of the Bankers”.