USA: sarà guerra civile?

Andrea Zhok

Gli scontri in corso negli Stati Uniti tra contestatori dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement) e le forze dell’ordine inviate dal presidente Trump rappresentano un embrione di quella “seconda guerra civile americana” che da tempo aleggia all’orizzonte.

Se dovesse sfociare in un conflitto civile a tutto tondo, o invece spegnersi, è quanto vedremo nelle prossime settimane, ma è importante osservarne il significato radicale.

Qui non si tratta della semplice contestazione di una normativa contro l’immigrazione clandestina.

Le linee politiche che qui si stanno confrontando sono, abbastanza chiaramente, eredi dirette delle linee di contrasto della Guerra di Secessione (1861-1865).

Nella Guerra di Secessione il Sud, agricolo, era legato ad una visione politica ed economica intrinsecamente conservatrice, tellurica, identitaria, laddove il Nord, industriale o in via di industrializzazione, si proiettava in una dimensione progressista, in rapido cambiamento.

Rispetto al tema dei rapporti interetnici la divergenza non potrebbe essere stata più netta: il Sud rimaneva ancorato ad una prospettiva in cui la schiavitù stanziale ed ereditaria giocava un ruolo economico fondamentale, mentre il Nord, grazie al processo di rapida industrializzazione, continuava ad attirare un’ampia popolazione migratoria dall’Europa, che ne faceva la fortuna.

Nella seconda metà dell’800 la schiavitù era un anacronismo e i rapporti di potere tra aree urbane industriali e aree agricole erano tutta a favore delle prime. La supremazia del Nord era nelle cose.

Ma un secolo e mezzo dopo, il vento in poppa dell’urbanesimo industriale, divenuto economia finanziaria, è in piena crisi; il libero movimento della forza lavoro, da sempre un punto caratterizzante degli USA, produce più problemi di quanti il contributo economico dei lavoranti a basso costo possa risolverne.

In questo momento i fronti della Guerra di Secessione si ripresentano, ma con funzioni storiche nuove.

La linea di frattura oggi non è più così nettamente tra Nord e Sud geografici, ma tra grandi aree urbane, legate all’internazionalizzazione finanziaria e con elettorato prevalentemente democratico, e provincia profonda, che cerca protezione economica e il recupero di un’identità perduta, e vota prevalentemente repubblicano.

Che questa frattura sia oggettivamente profonda e percepita come tale negli USA è evidente.

Lo si vede nella radicalizzazione dello scontro sul piano istituzionale, dove ad esempio la sindaca di Los Angeles e il governatore della California alimentano costantemente una retorica “democrazia versus dittatura”, di fatto sostenendo il carattere eversivo e anticostituzionale delle decisioni della presidenza.

E a sua volta Trump ha buon gioco a rovesciare le accuse, accusando di attività eversiva e insurrezionale le istituzioni californiane.

Questa frattura si sta propagando rapidamente in tutti i maggiori centri urbani del paese: Seattle, Chicago, Philadelphia, ecc. dove le autorità democratiche sostengono questa lettura da “scontro di civiltà”.

Dubito che soggetti politici con interessi di carriera in solido, sindaci, governatori, deputati, ecc. siano disposti ad una confrontazione rischiosa nel momento in cui Trump dovesse richiamare in vita l’Insurrection Act, che conferisce al presidente il potere di utilizzare esercito e guardia nazionale per compiti di polizia.

Ma non è affatto detto che una volta evocata in una parte della popolazione l’immagine di uno scontro vitale, tra concezioni di civiltà, in cui non ci sono margini di compromesso con la controparte, si riesca a far rientrare il bestiame nei recinti.

Se fossimo altrove, i media starebbero tutti discettando di una “rivoluzione colorata” contro il potere costituito e per i valori di libertà e democrazia.