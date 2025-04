Rilasciare anidride solforosa per “salvare il pianeta” dalla CO2

é la Scienzah dell’Occidente!

⚡️ Il nuovo direttore dell’Agenzia per la protezione ambientale (EPA) Lee Zeldin, appena scelto da Trump, chiede a un’azienda che rilascia deliberatamente anidride solforosa nell’aria per combattere il riscaldamento globale di fornire informazioni dettagliate sulle sue pratiche. I critici di questa pratica, chiamata geoingegneria, affermano che immette nell’aria inquinanti potenzialmente nocivi e necessita di maggiore controllo.

L’azienda che Zeldin sta esaminando, Make Sunsets, vende “crediti di raffreddamento”. I crediti servono per il lancio di palloni meteorologici realizzati in lattice biodegradabile contenente idrogeno e anidride solforosa. Secondo l’azienda, ogni credito da 5 dollari venduto compensa l’impatto sul riscaldamento globale di una tonnellata di anidride carbonica per un anno.

L’anno scorso, l’azienda ha pubblicato sul suo account X video di lanci di palloni. Secondo il sito web di Make Sunsets, l’azienda ha venduto 125.717 “crediti di raffreddamento” da febbraio 2023, consegnati da 147 palloni. Mentre il pallone sale, la diminuzione della pressione dell’aria ne provoca lo scoppio. Cercano di farlo scoppiare oltre i 20.000 metri, dopodiché rilasciano i “crediti di raffreddamento”.

https://t.me/absolute1776/40081

-Usi dell’anidride solforosa

Anni addietro era largamente usata nell’industria del freddo e per la disinfestazione.

Gli usi attuali dell’anidride solforosa sono:

85% per la preparazione dell’acido solforico, dei solfiti, metabisolfiti e idrosolfiti (per sbianca di lana, seta, paglia);

10% nelle cartiere come imbiancante della pasta di legno, negli zuccherifici come conservativo, nelle industrie vinicola, della birra, delle carni insaccate e delle conserve di frutta;

3% per la raffinazione del petrolio: i composti aromatici non saturi ed i loro composti solforati sono facilmente solubili in anidride solforosa liquida (processo Edeleanu);

2% per la deidrociclizzazione delle olefine e paraffine aventi almeno sei atomi di carbonio: usando come catalizzatore una miscela di ossidi di cromo e di alluminio in presenza di anidride solforosa si ottengono idrocarburi aromatici e tiofenici.

-Anidride solforosa: le conseguenza sulla salute

L’anidride solforosa, se presente nell’aria in concentrazioni che superano la soglia di sicurezza per la salute umana, è fortemente irritante per:

mucose;

occhi;

vie respiratorie;

pelle.

È molto solubile in acqua e la sua inalazione provoca sintomi di gravità variabile, a seconda della concentrazione e della durata dell’esposizione:

mancanza di respiro;

respiro sibilante;

sensazione di soffocamento;

mal di gola;

polmonite;

broncospasmo.

L’anidride solforosa può rimanere inalterata nell’atmosfera per alcuni giorni e spostarsi anche a grandi distanze reagendo con le molecole d’acqua; in questo modo, si genera acido solforico, contribuendo all’acidificazione delle precipitazioni.

Quando viene rilasciato nell’atmosfera, la SO2 può reagire con altre sostanze chimiche, formando particelle di solfato che possono influenzare la qualità dell’aria e la salute.

https://www.chimica-online.it/composti/anidride-solforosa.htm

https://www.pazienti.it/news-di-salute/una-nube-di-anidride-solforosa-sta-attraversando-leuropa-quali-sono-i-rischi-27082024

Anon ༄ Indaco

https://t.me/+PVL0p_4fm4E0MjI0

Lee Michael Zeldin avvocato statunitense, èstato nominato amministratore dell’EPA nella seconda amministrazione Trump dal 29 gennaio 2025 0. I media e i global lo accusano di non credere al Riscaldamento Climatico

Telegram (https://t.me/absolute1776/40081)

() ✝️

⚡️ Environmental Protection Agency Administrator Lee Zeldin is demanding a company that deliberately sends sulfur dioxide into the air to combat global warming provide detailed information on its practices. Critics of the practice, which is called geoengineering, say it puts potentially harmful pollutants into the air and needs more oversight.

The company Zeldin is scrutinizing, Make Sunsets, sells “cooling credits.” The credits pay to launch weather balloons made of biodegradable latex containing hydrogen and sulfur dioxide. According to the company, each $5 credit it sells offsets the warming impact of one ton of carbon dioxide for one year.

Last year, the company posted on its X account videos of balloon launches. According to the Make Sunsets website, the company has sold 125,717 “cooling credits” since February 2023, delivered by 147 balloons. As the balloon rises, the decreasing air pressure causes it to burst. They try to make the balloon burst above 66,000 feet, upon which they issue the “cooling credits.”

READ | XPOST

Pechino, scienza senza h

Perché la Cina sta costruendo un reattore a sali fusi di torio

Il torio è tornato in prima linea nella ricerca sull’energia nucleare come fonte di combustibile. Nel 2025 la Cina prevede di iniziare a costruire un reattore dimostrativo a sali fusi basato sul torio nel deserto del Gobi.

Secondo un rapporto sull’impatto ambientale pubblicato dall’Accademia in ottobre, il progetto del reattore da 10 megawatt, gestito dall’Istituto di fisica applicata di Shanghai (SINAP) dell’Accademia cinese delle scienze, dovrebbe essere operativo entro il 2030. Il progetto segue una versione sperimentale da 2 MW completata nel 2021 e operativa da allora.

Gli sforzi della Cina la pongono all’avanguardia sia nel combustibile basato sul torio sia nei reattori a sali fusi. Diverse aziende nel mondo stanno sviluppando progetti per questo tipo di combustibile o reattore, ma nessuna ne ha ancora messo in funzione uno. Prima del progetto pilota cinese, l’ultimo reattore a sali fusi operativo era il Molten Salt Reactor Experiment dell’Oak Ridge National Laboratory, che funzionava con uranio. Chiuse nel 1969.

Il torio-232, presente nelle rocce ignee e nelle sabbie minerali pesanti, è più abbondante sulla Terra dell’isotopo comunemente utilizzato nel combustibile nucleare, l’uranio-235. Ma questo metallo debolmente radioattivo non è direttamente fissile: non può subire la fissione, la scissione dei nuclei atomici che produce energia. Quindi deve prima essere trasformato in uranio-233 fissile. Tecnicamente è fattibile, ma non è chiaro se sia anche economico e pratico.

I progressi del reattore al torio in Cina

L’attrattiva del torio risiede nel fatto che può contribuire a raggiungere l’autosufficienza energetica riducendo la dipendenza dall’uranio, in particolare per paesi come l’India che dispongono di enormi riserve di torio. Ma la Cina potrebbe procurarselo in un modo diverso: l’elemento è uno scarto dell’enorme industria estrattiva di terre rare cinese. Sfruttandolo si otterrebbe una riserva di carburante praticamente inesauribile. Secondo l’agenzia di stampa statale Xinhua, la provincia cinese del Gansu ha già in mente applicazioni marittime e aerospaziali per questa futura fornitura energetica.

Esistono pochi dettagli tecnici sul reattore cinese e SINAP non ha risposto alle richieste di informazioni di IEEE Spectrum. Il rapporto sull’impatto ambientale dell’Accademia cinese delle scienze afferma che il nucleo del reattore a sali fusi sarà alto 3 metri e avrà un diametro di 2,8 metri. Funzionerà a 700 °C e avrà una potenza termica di 60 MW, oltre a 10 MW di energia elettrica.

Secondo Charles Forsberg, scienziato nucleare del MIT, i reattori autofertilizzanti a sali fusi rappresentano la soluzione più praticabile per il combustibile al torio. In questo tipo di reattore, il fluoruro di torio si dissolve nel sale fuso nel nocciolo del reattore. Per trasformare il torio-232 in combustibile, questo viene irradiato a torio-233, che decade in un intermedio, il protoattinio-233, e poi in uranio-233, che è fissile. Durante questo processo di riproduzione del combustibile, il protoattinio viene rimosso dal nocciolo del reattore mentre decade, per poi tornare al nocciolo come uranio-233. Avviene la fissione, che genera calore e poi vapore, che aziona una turbina per generare elettricità.

Ma l’uso del torio comporta anche numerose sfide. Uno dei problemi più importanti è la gestione del rischio di proliferazione. Quando il torio viene trasformato in uranio-233, diventa direttamente utilizzabile nelle armi nucleari. “È di una qualità paragonabile al plutonio separato ed è quindi molto pericoloso”, afferma Edwin Lyman, direttore della sicurezza dell’energia nucleare presso l’Union of Concerned Scientists di Washington, D.C. Se il combustibile circola dentro e fuori dal nocciolo del reattore durante il funzionamento, questo movimento introduce percorsi per il furto di uranio-233, afferma.

Il combustibile al torio affascina il settore nucleare

La maggior parte dei gruppi che sviluppano reattori a sali fusi si concentra sull’uranio o sulle miscele di uranio come combustibile, almeno nel breve termine. Natura Resources e l’Abilene Christian University, entrambe con sede ad Abilene, in Texas, stanno collaborando alla realizzazione di un reattore a sali fusi liquidi da 1 MW, dopo aver ricevuto a settembre il permesso di costruzione dalla U.S. Nuclear Regulatory Commission. Kairos Power sta sviluppando un reattore ad alta temperatura raffreddato con sali di fluoruro a Oak Ridge, nel Tennessee, che utilizzerà combustibile a particelle isotropiche tristrutturali (TRISO) a base di uranio. A ottobre l’azienda ha siglato un accordo con Google per fornire un totale di 500 MW entro il 2035 per alimentare i suoi data center.

È anche un apparato efficiente per distruggere le scorie nucleari: il futuro nucleare alimentato dal torio

https://www.chemistryworld.com/news/its-an-efficient-machine-to-destroy-nuclear-waste-nuclear-future-powered-by-thorium-beckons/4019310.article

Alla COP28, oltre 20 Paesi si sono impegnati a triplicare la capacità energetica nucleare mondiale entro il 2050, compiendo un ulteriore passo verso l’obiettivo zero emissioni nette. Per molti si è trattato di un’affermazione controversa: le conseguenze devastanti degli incidenti nucleari sono ampiamente documentate e il processo di fissione genera preoccupanti quantità di scorie radioattive a lunga durata, potenzialmente utilizzabili nella fabbricazione di armi chimiche.

Tuttavia, secondo gli sviluppatori delle nuove tecnologie dei reattori al torio, le centrali nucleari del futuro sono molto diverse da questo quadro storico. “Il torio si ottiene dalla raffinazione delle terre rare, ma è considerato un materiale nocivo”, afferma John Kutsch, direttore esecutivo della Thorium Energy Alliance negli Stati Uniti. “Dovrebbe essere il combustibile nucleare civile: è più facile da gestire dell’uranio, lo bruciamo in un ciclo puro, abbiamo molte meno scorie e non si può costruire una bomba con esso.”