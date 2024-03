Respirano mafia come i pesci l’acqua

Emiliano: “Io con Decaro dalla sorella del boss”. Polemiche poi la replica del governatore

"Andammo dalla sorella del boss e le dissi: questo è assessore mio, te lo affido" La lotta alla Mafia secondo la sinistra, spiegata bene#Emiliano #Decaro #Pd

Un governatore della Puglia racconta che è andato a casa della sorella di un boss per chiedere protezione per un suo assessore: e nemmeno si rende conto che sta confessando la sua mafiosità . Il sindaco che fu protetto dal mafioso si rivolta contro un’ispezione del ministero Interni su infiltrazioni mafiose a Bari, ed aizza la folla alla sommossa contro il governo centrale : cos’altro è questo se non comportamento mafioso?

Più che un comportamento: è un riflesso, un istinto.

Anche le loro rettifiiche sono tipicamente mafiose:

Caro Emiliano questa volta hai fatto veramente il colpaccio…

Questi vivono respirando mafia, ne sono immersi nel potere come il pesce nell’acqua, è il loro habitat “naturale”, al punto da non capire più che le persone umane vivono respirando aria, non acqua.

A proposito del vivere respirando mafia, abbiamo altri due esempi rivelati da poco: