Quanti soldi ha all’estero Zelenski

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è salito al potere con l’impegno di ripulire il paese dell’Europa orientale, ma i Pandora Papers rivelano che lui e la sua cerchia ristretta erano i beneficiari di una rete di società offshore, comprese alcune che possedevano costose proprietà londinesi. Risultati chiave Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ei suoi partner nella produzione di commedie possedevano una rete di società offshore legate alla loro attività con sede nelle Isole Vergini britanniche, a Cipro e in Belize.

L’attuale aiutante capo di Zelensky, Serhiy Shefir, così come il capo del servizio di sicurezza del paese, facevano parte della rete offshore.

Le società offshore sono state utilizzate da Shefir e da un altro socio in affari per acquistare costosi immobili a Londra.

Intorno al periodo della sua elezione nel 2019, Zelensky ha ceduto le sue azioni in una società offshore chiave a Shefir, ma i due sembrano aver fatto un accordo affinché la famiglia di Zelensky continuasse a ricevere denaro dall’offshore.

L’attore Volodymyr Zelensky ha fatto irruzione alla presidenza ucraina nel 2019 su un’ondata di rabbia pubblica contro la classe politica del paese, compresi i precedenti leader che hanno utilizzato società segrete per nascondere le loro ricchezze all’estero.

Ora, i documenti trapelati dimostrano che Zelensky e la sua cerchia ristretta avevano una propria rete di società offshore. Due appartenenti ai soci del presidente sono stati utilizzati per acquistare proprietà costose a Londra.

Le rivelazioni provengono da documenti nei Pandora Papers, milioni di file di 14 fornitori di servizi offshore trapelati all’International Consortium of Investigative Journalists e condivisi con partner di tutto il mondo, incluso OCCRP.

I documenti mostrano che Zelensky e i suoi partner in una società di produzione televisiva, Kvartal 95, hanno creato una rete di società offshore che risale almeno al 2012, l’anno in cui la società ha iniziato a produrre contenuti regolari per le stazioni televisive di proprietà di Ihor Kolomoisky, un oligarca perseguitato dalle accuse di frode multimiliardaria. Gli offshore sono stati utilizzati anche dai soci di Zelensky per acquistare e possedere tre proprietà di prim’ordine nel centro di Londra.

I documenti mostrano anche che poco prima di essere eletto, ha donato la sua partecipazione in una società offshore chiave, la Maltex Multicapital Corp. registrata nelle Isole Vergini britanniche, al suo socio in affari, che presto diventerà il suo principale aiutante presidenziale. E nonostante la rinuncia alle sue azioni, i documenti mostrano che presto fu raggiunto un accordo che avrebbe consentito all’offshore di continuare a pagare i dividendi a una società che ora appartiene a sua moglie.

Volodymyr Zelenskij.

Comico e attore famoso sin dagli anni 2000, Zelensky ha iniziato la sua ascesa politica pochi anni dopo aver assunto un ruolo da protagonista nella satira politica “Servant of the People”, che è andata in onda sulla rete dell’oligarca nel 2015. Lo spettacolo è stato interpretato Zelensky nei panni di un umile insegnante di storia il cui sproloquio anticorruzione in classe viene filmato da uno studente, diventa virale online e gli fa vincere una carica nazionale.

In un caso in cui la vita imita l’arte, Zelensky ha finito per vincere la presidenza ucraina nel mondo reale solo tre anni e mezzo dopo il lancio dello spettacolo, con oltre il 73% dei voti.

Zelenskyj ha sfruttato la diffusa rabbia pubblica contro la corruzione, ma la sua campagna del 2019 è stata perseguitata dai dubbi sulla sua buona fede contro la corruzione, dato che la sua campagna è stata potenziata dai media appartenenti a Kolomoisky, accusato di aver rubato 5,5 miliardi di dollari dalla sua stessa banca e incanalandolo al largo in concerto con il suo partner, Hennadiy Boholiubov.

Nel pieno della campagna, un alleato politico del presidente in carica Petro Poroshenko ha pubblicato un grafico su Facebook che pretendeva di dimostrare che Zelensky e i suoi partner di produzione televisiva erano beneficiari di una rete di società offshore che avrebbero ricevuto 41 milioni di dollari in fondi dalla Privatbank di Kolomoisky.

Quell’alleato, Volodymyr Ariev, non ha fornito prove e le sue accuse non sono mai state provate. Ma i Pandora Papers mostrano che almeno alcuni dei dettagli di questo presunto schema corrispondono alla realtà. I documenti trapelati mostrano informazioni su 10 aziende della rete che corrispondono alle strutture dettagliate nel grafico di Ariev.

I nuovi documenti mostrano che parte della rete è stata gestita con l’aiuto di Fidelity Corporate Services, una società di consulenza offshore che era una delle 14 aziende i cui documenti fanno parte della fuga di Pandora Papers. I documenti mostrano che Zelensky e i suoi partner hanno utilizzato società con sede nelle Isole Vergini britanniche (BVI), Belize e Cipro.

Due dei soci di Zelensky nella rete offshore, che facevano anche parte della sua società di produzione televisiva, ora occupano posizioni di potere. Serhiy Shefir è il principale aiutante presidenziale di Zelensky, mentre Ivan Bakanov è a capo del servizio di sicurezza dell’Ucraina.

Queste posizioni potenti comportano anche dei rischi. Shefir è scampato per un pelo a un apparente tentativo di omicidio quando la sua auto è stata colpita da colpi di arma da fuoco fuori Kiev il 22 settembre. Era illeso, ma il suo autista è rimasto ferito.

Zelensky si è ripetutamente impegnato a tenere a freno gli oligarchi. Il giorno dopo l’attacco a Shefir, il parlamento del paese ha approvato un disegno di legge che creerebbe un registro degli oligarchi e impedirebbe loro di finanziare partiti politici o di prendere parte a privatizzazioni. Zelensky ha affermato che l’attentato alla vita di Shefir riceverà una forte risposta e non influenzerà la sua lotta contro gli interessi acquisiti.

Un portavoce di Zelensky ha rifiutato di commentare. Shefir e Bakanov non hanno risposto alle domande.

Serhiy Shefir (a destra) e Volodymyr Zelensky (a sinistra) al quartier generale della campagna presidenziale di Zelensky nel 2019.

Il fratello di Serhiy Shefir, Borys, che è comproprietario di Maltex Multicapital Corp, ha affermato che potrebbe essere effettivamente un proprietario, ma non era a conoscenza dei dettagli dell’accordo offshore, che era in gran parte opera dell’attuale capo dei servizi di sicurezza ucraini, Bakanov.

“Bakanov era il nostro direttore finanziario, ha creato gli schemi finanziari della nostra azienda. Parlando onestamente, non sono pronto a risponderti”, ha detto.

Borys Shefir ha affermato che tali accordi offshore erano necessari a causa della minaccia alla compagnia di “autorità e banditi”. I membri di Kvartal 95 si stavano muovendo per disinvestire dagli offshore, ma è stato un processo lento e difficile, ha detto.

I nuovi vicini del signor Holmes

Non è chiaro a cosa servisse la maggior parte della rete offshore, ma una parziale risposta al mistero si trova in Baker Street a Londra, vicino alla residenza di un altro famoso personaggio immaginario: Sherlock Holmes.

I documenti di Pandora Papers mostrano che una società di rete è stata utilizzata per acquistare un appartamento a Londra a pochi passi dal museo che ora si trova al 221b di Baker Street, l’indirizzo del leggendario detective di Sir Arthur Conan Doyle. L’area è una delle numerose zone costose di Londra preferite dagli investitori stranieri che utilizzano società di comodo anonime.

L'edificio Chalfont Court in Baker Street a Londra, dove Serhiy Shefir ha acquistato un appartamento.

Quell’appartamento, un trilocale in Glentworth Street, è stato acquistato per 1,58 milioni di sterline (2,28 milioni di dollari) nel 2016 da una società del Belize di proprietà di Shefir, SHSN Limited. Un appartamento con due camere da letto vicino nell’edificio Chalfont Court di Baker Street, che è stato acquistato da Shefir per 2,2 milioni di sterline (3,5 milioni di dollari) nel 2014, è stato anche trasferito a SHSN Limited nel 2018.

I documenti mostrano anche che un altro azionista di Kvartal 95, Andrii Iakovlev, ha ottenuto un appartamento da circa 1,5 milioni di sterline (2,3 milioni di dollari) nell’edificio Westminster Palace Gardens, a pochi passi dalle Houses of Parliament, nel 2015 dopo che la sua società BVI ha acquistato un altro BVI società proprietaria della proprietà.

Quando è stato contattato da un giornalista, Iakovlev ha detto: “Signorina, non parlo con persone che non conosco. Contatta i nostri avvocati.”

Anche Iurii Azarov, un avvocato ucraino che ha lavorato per Zelensky e i suoi partner e il cui nome compare su alcuni dei documenti trovati nei Pandora Papers, ha rifiutato di commentare.

Manovra elettorale

Non vi è alcun segno che lo stesso Zelenskyj facesse parte degli accordi immobiliari londinesi. Tuttavia, i documenti mostrano che era un attore chiave in altre parti della rete offshore.

Al centro della rete delle imprese straniere c’è Maltex Multicapital Corp, che non è mai stata collegata a Zelensky.

Nel 2017, Maltex è stata divisa equamente tra società di comodo appartenenti a Zelensky, Iakovlev e ai fratelli Serhiy Shefir e Borys Shefir. Ivan Bakanov, un altro partner di Kvartal 95 che ora è il capo della polizia segreta ucraina, era il beneficiario di un’altra società che fungeva da candidato e fiduciario per la proprietà di Maltex da parte di altri quattro uomini.

Zelensky, insieme a sua moglie, possedeva un quarto di Maltex attraverso una società registrata in Belize chiamata Film Heritage. Ma nel 2019, nel pieno della campagna elettorale di Zelensky, Film Heritage ha trasferito la proprietà di Maltex a un’altra società di proprietà di Serhiy Shefir, il futuro assistente capo presidenziale. I documenti di trasferimento sono stati preparati da Iurii Azarov.

L’accordo ha fornito a Zelensky una misura della distanza dalla rete offshore, senza costargli nulla.

“Il certificato azionario dimostra che nessun denaro è stato pagato dalla parte ricevente. Pertanto la proprietà è stata semplicemente trasferita da un nome all’altro”, ha affermato Martin Woods, un consulente in materia di reati finanziari che ha esaminato i documenti per OCCRP.

Circa sei settimane dopo, lo stesso avvocato, Azarov, firmò un altro documento che prevedeva che Maltex avrebbe continuato a pagare dividendi alla Zelensky’s Film Heritage, anche se non possedeva più alcuna partecipazione nella società. Il documento, un profilo del cliente di Maltex preparato per Fidelity, rivelava che le cinque maggiori fonti di entrate dell’azienda erano Ucraina, Bielorussia, Russia, Belize e Cipro.

I documenti Pandora Papers non contengono dettagli sull’entità di eventuali pagamenti di dividendi o quanti potrebbero essere stati effettuati. Dal 2019, la moglie di Zelensky, Olena Zelenska, è l’unica beneficiaria effettiva di Film Heritage, secondo il registro online delle dichiarazioni patrimoniali dei funzionari, il che significa che eventuali pagamenti successivi sarebbero dovuti a lei.

Il consulente per la criminalità finanziaria Woods ha affermato che il trasferimento di azioni era forse una “farsa” volta a nascondere una partecipazione in Maltex pur essendo in grado di trarne profitto. Zelensky non ha menzionato Maltex in nessuna delle sue dichiarazioni di beni pubblici, inclusa quella presentata per il 2018, quando possedeva ancora il 25% della società.

In un tale accordo, “il vero proprietario ha incaricato un’altra persona di agire come suo delegato per fingere di essere l’azionista”, ha detto Woods.

“La persona che effettua il trasferimento vuole mantenere le azioni e il beneficio delle azioni, ma non vuole che altre persone sappiano che questa è la situazione.”

In risposta alle domande inviate dai giornalisti di Pandora Papers, Fidelity ha confermato di essere l’agente registrato di Maltex Multicapital Corp, ma ha affermato che Zelensky non era attualmente proprietario o beneficiario di alcuna società sotto la sua amministrazione.

“L’attuale presidente ucraino non è nostro cliente, né ha alcuna proprietà o altra posizione in alcuna entità sotto la nostra amministrazione”, ha detto Fidelity.

La società ha anche sostenuto che non ci sarebbe stato nulla di sbagliato nell’aver lavorato per Zelensky prima della sua ascesa alla carica politica nel 2019. , anche attraverso una società commerciale delle BVI [Isole Vergini britanniche], se ritenuto idoneo.”

La società non ha risposto alle domande di follow-up sugli altri partner di Zelensky, nonché sul trasferimento della sua partecipazione in Maltex Multicapital Corp ai partner di Shefir.

Una rete più ampia

I documenti nei Pandora Papers contengono anche dettagli che combaciano con accuse più ampie di macchinazioni offshore mosse contro Zelensky e i suoi partner durante le elezioni del 2019.

Durante la campagna, il deputato pro-Poroshenko Ariev ha affermato che Zelensky e i suoi partner erano i beneficiari di una rete offshore di società che ricevevano pagamenti per 41 milioni di dollari originati dalla Privatbank, l’istituto finanziario ucraino che l’oligarca Kolomoisky avrebbe avuto saccheggiato.

Le accuse di Ariev sono state dettagliate in un grafico che ha pubblicato su Facebook che mostra una complessa rete di transazioni tra strati di società con sede in paradisi offshore tra cui BVI, Cipro e Belize. Il grafico mostrava il flusso di denaro dalla banca attraverso una serie di apparenti entità fittizie a società che si presume fossero di proprietà di Zelensky e soci.

Ariev non ha fornito documentazione a sostegno delle sue affermazioni.

Tuttavia, i documenti di Pandora Papers forniscono la prima conferma degli elementi della sua affermazione: che 10 delle società che presumibilmente hanno ricevuto il denaro appartenevano davvero a Zelensky e ai suoi partner. Tali informazioni non erano precedentemente disponibili al pubblico.

I nuovi documenti, tuttavia, non corroborano le affermazioni di Ariev secondo cui gli offshore avrebbero ricevuto fondi dalla Privatbank di Kolomoisky. Forniscono solo informazioni frammentarie su come il denaro si è mosso attraverso la rete offshore di Zelensky e dei suoi partner. I flussi finanziari visibili dai documenti sembrano essere collegati alla loro attività di produzione televisiva, di cui Kolomoisky era cliente.

I documenti trapelati mostrano che la rete offshore è stata creata da individui dietro Kvartal 95 nel 2012, lo stesso anno in cui i media locali hanno riferito che Kvartal 95 ha stipulato un accordo di produzione con il gruppo 1+1 di Kolomoisky.

I Pandora Papers mostrano che SVT Films Ltd, una società che a maggio 2013 era per metà di proprietà della holding BVI Maltex, avrebbe dovuto pagare 1,2 milioni di dollari in diritti di licenza entro gennaio 2013 da una società offshore collegata alla rete 1+1 di Kolomoisky. per il programma televisivo “Make a Comedian Laugh”.

Nel 2015, una società chiamata Gimentiano Holdings Ltd, che alla fine era di proprietà dell’amico di Zelensky Andriy Iakovlev, ha ricevuto anche $ 750.000 sul suo conto presso la filiale cipriota della Privatbank di Kolomoisky. Il denaro proveniva da SVT Films Ltd. per il “pagamento di acconti sui dividendi”.

OCCRP ha precedentemente riferito che la filiale di Cipro ha svolto un ruolo chiave nel presunto furto multimiliardario di Kolomoisky e del suo partner dalla banca. Il partner di Kolomoisky, Boholiubov, ha rifiutato di rispondere alle domande inviate dai giornalisti rivolte a entrambi gli uomini.

Anche se Zelenskyj porta avanti la sua campagna anti-oligarca, alcuni continuano a dubitare della sua sincerità. Tra loro c’è Ruslan Ryaboshapka, che è stato scelto da Zelensky come miglior procuratore del paese nel 2019, ma estromesso dal ruolo all’inizio del 2020. Ha detto a OCCRP che crede che ciò sia dovuto alle pressioni dell’oligarca Kolomoisky.

“Un presidente non dovrebbe possedere società offshore. In generale le società offshore sono pessime, che siano o meno di proprietà di un presidente”, ha detto Ryaboshapka.

Ha definito il trasferimento di denaro offshore “una vecchia tradizione” in Ucraina, perché il paese era percepito come un luogo pericoloso senza “stato di diritto”. Tuttavia, l’uso di tali società oggi solleva segnali d’allarme di “evasione fiscale o legalizzazione del denaro sporco”, ha affermato.

“Questa è l’essenza delle società offshore”.

Aubrey Belford (OCCRP), Margot Gibbs (ICIJ), Luke Harding (The Guardian) e Simon Goodley (The Guardian) hanno contribuito alla segnalazione.