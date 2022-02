Oxfam accusa Pfizer – ed altri diventano critici

Vaccino Pfizer per neonati e bambini sotto i cinque anni: 5 fatti che devi sapere

Così la OXFAM titola una seria accusa contro la Pfizer e i poteri che vogliono inoculare i neonati. Stavolta l’accusa non può essere disprezzata come proveniente da NoVax che scrivo sui social né da compllottisti che “non credono nella scienza””. Oxfam è la rispettata ONG contro la fame e la povertà nel mondo.

Un capoverso cruciale punta il dito sugli scandalosi profitti del business, su cui tutti tacciono:

“Mai nella storia i governi hanno acquistato così grande quantità di dosi di vaccini per una malattia, e la produzione su larga scala dovrebbe ridurre i costi, consentendo alle aziende di applicare prezzi più bassi. Tuttavia, secondo quanto riferito, l’UE ha pagato prezzi ancora più alti per il suo secondo ordine da Pfizer/BioNTech. Si prevede che la drammatica escalation dei prezzi continuerà in assenza di un’azione del governo e con la possibilità che siano necessarie inoculazioni di richiamo per gli anni a venire. Il CEO di Pfizer ha ventilato potenziali prezzi futuri fino a $ 175 per dose, 148 volte in più rispetto al potenziale costo di produzione … “L’analisi delle tecniche di produzione per i principali vaccini di tipo mRNA prodotti da Pfizer/BioNTech e Moderna – che sono stati sviluppati solo grazie a finanziamenti pubblici per un importo di 8,3 miliardi di dollari – suggeriscono che questi vaccini potrebbero essere prodotti a partire da 1,20 dollari a dose”.

Il gigante farmaceutico spinge il vaccino per i bambini piccoli nonostante il fallimento degli studi clinici

È previsto che Pfizer chieda alla FDA un’autorizzazione all’uso di emergenza del suo vaccino COVID-19 nei neonati e nei bambini piccoli già oggi. Pfizer, insieme a BioNTech, il suo partner tedesco nella produzione del suo vaccino COVID, spera di iniziare a iniettare bambini di appena 6 mesi in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti alla fine di questo mese.

Pfizer e la FDA stanno andando avanti NONOSTANTE il fallimento dei suoi studi sui farmaci sui bambini sotto i 5 anni

Pfizer e BioNTech hanno già riferito a dicembre che,

“due dosi del vaccino pediatrico non sono riuscite nei bambini di 2, 3 e 4 anni a innescare una risposta immunitaria paragonabile a quella generata negli adolescenti e negli anziani”.

La società ha affermato quindi, tuttavia, di aver raggiunto una “risposta immunitaria adeguata nei bambini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni”.

È già prevista una terza dose

A causa dei risultati deludenti delle prove del regime a due dosi nei bambini sotto i 5 anni, Pfizer ha immediatamente iniziato a testare una terza dose su quei bambini, modificando il suo studio per prevedere una terza iniezione a ciascuno dei bambini partecipanti otto settimane dopo il loro secondo sparo.

Un funzionario anonimo dell’amministrazione ha riferito che un briefing dei funzionari sanitari federali da parte di Pfizer, che includeva il dottor Anthony Fauci, il principale consigliere medico della Casa Bianca per la sua risposta al coronavirus, includeva,

“una ‘conversazione robusta’ secondo cui tre dosi sarebbero state probabilmente molto meglio di due iniezioni [nei bambini sotto i 5 anni]… Ma per arrivare a tre, devi prima fare due iniezioni… C’è interesse nel vedere questo andare avanti.”

La terza dose può già essere aggiunta alla dose programmata per lattanti e bambini piccoli entro aprile

Pfizer ha annunciato a gennaio che prevede che i dati su questo terzo scatto saranno disponibili entro aprile. Il Washington Post ha aggiunto che, secondo “persone esperte”, la presentazione di questi nuovi dati dovrebbe portare alla sua aggiunta al programma di vaccinazione per i bambini piccoli:

“Una volta che tali informazioni saranno state presentate, le autorità di regolamentazione dovrebbero autorizzare una terza dose del vaccino pediatrico. ” Sappiamo che due dosi non sono sufficienti e lo capiamo”, ha detto una delle persone che hanno familiarità con la situazione. ‘L’idea è, andiamo avanti e iniziamo la revisione di due dosi . Se i dati reggono nella presentazione, potresti iniziare i bambini alla loro linea di base primaria mesi prima rispetto a se non fai nulla fino a quando non arrivano i dati della terza dose .’” [enfasi aggiunta].

La dose è molto più piccola della dose per adulti

La versione del vaccino da somministrare ai bambini di età inferiore ai 5 anni è una dose di 3 microgrammi per iniezione , un decimo della dose del vaccino per adulti. I bambini di età compresa tra 5 e 11 anni ricevono dosi di 10 microgrammi mentre gli adulti, così come i bambini di età pari o superiore a 12 anni, ricevono 30 microgrammi in ciascuna iniezione. Come per gli adulti, le due iniezioni sono programmate a tre settimane di distanza.

La quota di mercato e il margine di profitto di Pfizer sono destinati a salire

Con una popolazione globale di oltre 600 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni, Pfizer Inc. ( PFE ) amplierà notevolmente la sua quota di mercato per i vaccini COVID-19 se la sua richiesta per l’uso multidose in questa fascia di età sarà approvata. Sebbene la società in precedenza avesse previsto “un fatturato di 26 miliardi di dollari per 1,6 miliardi di dosi di vaccino, quindi a un costo medio per dose di 16,25 dollari”, il costo per dose è destinato a salire.

Oxfam, un’organizzazione globale che combatte la povertà e l’ingiustizia, spiega ,

