Orso assassino graziato monta la rabbia . Il ragazzo correva a 800 metri da casa sua

Orsi trentini

Michele Corti, 14 aprile 2023

Orso assassino graziato monta la rabbia

Il provvedimento del Tar, che accoglie i ricorsi di Lav e Lac è stato salutato con giubilo dagli animalisti. E ha provocato l’indignazione dei tanti che, in Trentino, addebitano agli animalisti e a una giustizia di parte la morte di Andrea. Nel 2020, infatti, Enpa e Oipa (le organizzazioni animaliste si danno il turno) ricorrevano al Tar opponendosi all’ordinanza di cattura e captivazione dell’orsa JJ4 che aveva attaccato due escursionisti locali (padre e figlio) che riportarono serie ferite. Il Tar rigettava il ricorso ma il Consiglio di Stato, presieduto da Franco Frattini, un animalista fanatico (in seguito deceduto), accolse le loro cavillose motivazioni (i cuccioli che erano ormai svezzati, l’inadeguatezza dell’area di detenzione del Casteller – agli orsi deve essere garantito un hotel a cinque stelle). Vennero così legate le mani alla Provincia di Trento. Così l’animale ha potuto uccidere qualche giorno fa un giovane appassionato di corsa in montagna che si allenava vicino a casa. Vittima non di un incidente ma di un omicidio.

Il Tar di Trento ha assunto il provvedimento “interinale” in vista di un’udienza prevista per l’11 maggio quando si valuterà la sospensiva vera e propria. Il tribunale amministrativo lascia traparire nel dispositivo del provvedimento che l’ordinanza è legittima ma ha voluto prendere tempo oltre che fornire un pessimo segnale. La speranza degli animalisti (e del Tribunale con loro) è che, nelle more, emerga una soluzione “non cruenta”, ovvero un trasferimento fuori regione. Palese l’obiettivo di far passare l’intoccabilità, l’impunibilità dell’orso, per quanto recidivo, per quanto assassino. Un’operazione che deve rafforzare l’idea che gli animali (alcuni animali) sono sacri e che la vita umana rappresenti ormai un valore subordinato, relativo. Non c’è ovviamente solo in gioco la gestione degli orsi ma l’affermazione di una civiltà post cristiana in cui sono ammessi l’aborto al nono mese e l’infanticidio, l’eutanasia anche a richesta di persone sane, la manipolazione genetica dell’uomo stesso, utero in affitto.

Prima che fosse reso pubblico il pronunciamento del Tar, la forestale trentina annunciava che sono caldamente sconsigliate tutte le attività nei boschi di parte della val di Sole, dove può ancora aggirarsi l’orso assassino. E allora sono “complottisti” allo stesso modo dei terrapiatttisti coloro che, come noi, ma oggi in tanti sostengono che l’orso e i grandi predatori in genere sono lo strumento di un aggressivo colonialismo che vuole cacciare i montanari dalle loro case, dalle loro terre e mettere le mani sulle risorse naturali senza gli “impacci” della presenza di comunità organizzate?



L’orso non si tocca, neanche se uccide, e allora il bosco diventa suo, è lui il padrone (come ripete l’idiotismo urbano di chi non conosce, per ignoranza crassa, millenni di antropizzazione della montagna).