American Thinker : le sanzioni economiche contro la Russia il più grande errore di calcolo dell’Occidente.

➖ Non hanno messo in ginocchio l’economia russa.

➖ Hanno invece creato grandi problemi alle economie occidentali.

➖ L’influenza della Russia in Asia, Africa, Sud America ne è uscita rafforzata.

➖ La produzione di armi nella Federazione Russa ha raggiunto ritmi altissimi.

➖ La produzione delle armi in Occidente, invece non tiene il passo con quella russa.

➖ Le pressioni sui paesi terzi affinché aderiscano alle sanzioni anti-russe, in certi casi hanno rafforzato la cooperazione di questi con la Federazione Russa.

American Thinker significa “pensatore americano”. pensiero a cui diamo il benvenuto, anche se arriva in ritardo; ma mai in ritardo come il “pensiero UE” , che ha comminato alla Russia sanzioni di un tale plateale autolesionismo, ostinato cieco e sordo alle evidenze – “L’Europa si è sparata due proiettili nel petto”, disse Orban – da far pensare che lo scopo vero fosse di danneggiare l’economia europea fingendo di colpire quella russa, per le note direttive dell’Agenda 2030 e del WEF: spopolamento e confisca della proprietà immobiliare privata

Invece questa ammissione americana – benvenuta se instillerà qualche dubbio anche nei vassalli UE – fa emergere un’altra ipotesi: di reale incompetenza dei detentori del potere occidentale, credenza nelle proprie menzogne di propaganda, ignoranza e sopravvalutazione della potenza reale di cuii dispongono in un mondo multipolare, dove si sono messi in urto con la Cina. In questo l’ammissione della segretaria al Tesoro (ed ex banchiera centrale) Janet Yellen , “le sanzioni potrebbero minare l’egemonia del dollaro”, è in questo senso indicativo.

Un mina che sembra esplosa più presto del previsto dalla YEllen. Invece della rovina della Russia, si sta assistendo a quella che sembra una grande ma

Come scrive DWN:

Le banche statunitensi stanno lentamente ma costantemente perdendo i depositi dei clienti e il credito si sta indebolendo.

Qualcosa sta fermentando negli Stati Uniti: i depositi nelle banche statunitensi stanno diminuendo costantemente e il prestito è sceso al tasso più basso in quasi due anni.

I depositi delle banche commerciali sono diminuiti di quasi 126 miliardi di dollari nella settimana terminata il 22 marzo , il nono calo consecutivo, secondo i dati della Federal Reserve (Fed) statunitense . Nel frattempo, i depositi dei clienti segnalati si stanno avvicinando alla soglia dei 17 trilioni di dollari (17.000 miliardi di dollari).

Non è ancora abbastanza per parlare di una drammatica corsa agli sportelli. Tanto più che la maggior parte del denaro è stata trasferita in fondi del mercato monetario con tassi di interesse più elevati, che ora gestiscono un volume record di oltre cinque trilioni di dollari. Ma la natura costante dei deflussi è una preoccupazione, portando gli ambienti finanziari a vedere giustamente una lenta perdita di fiducia nel sistema bancario e, di conseguenza, una “corsa agli sportelli al rallentatore”.

I prestiti delle istituzioni finanziarie sono diminuiti di $ 20 miliardi nello stesso periodo, il più forte da giugno 2021. Ciò è dovuto principalmente a un calo significativo dei prestiti alle imprese.

L’economista di Bloomberg Stuart Paul ha dichiarato: “Un’altra settimana di grandi deflussi dal sistema bancario probabilmente riflette la preferenza del tesoro aziendale per i fondi del mercato monetario ad alto rendimento piuttosto che i timori di fallimenti bancari regionali. La fragilità del sistema bancario appare contenuta – l’utilizzo delle linee di credito della Fed è diminuito tra il 22 e il 29 marzo – ma ci aspettiamo che le condizioni del credito continuino a inasprirsi”.

Negli ultimi tempi anche i depositi presso i 25 maggiori istituti sono scesi enormemente, mentre le piccole banche registrano ora un piccolo plus dopo il minus di 200 miliardi di dollari della settimana precedente. Solo i pesi massimi assoluti come JP Morgan e Bank of America sono ancora considerati porti sicuri e continuano ad aumentare i depositi dei clienti nonostante la crisi bancaria . Inoltre, i top dog beneficiano del nuovo clamore sui fondi del mercato monetario come principali fornitori.

Da quando la stretta quantitativa è iniziata circa un anno fa, le banche statunitensi hanno perso 825 miliardi di dollari in depositi dei clienti raccogliendo oltre 1.000 miliardi di dollari in prestiti, secondo i dati di Bloomberg. Un sistema bancario sano e stabile ha un aspetto diverso.

Per contro, nessuna corsa agli sportelli si registra in GermaVnia. Nonostante la crisi, i depositi bancari in Germania continuano ad aumentare, da ultimo da 281 milioni di euro a 2,7 trilioni di euro”.

Un esperto in6ernazionale aggiunge:

Il dollaro USA è sceso al 58,4% delle riserve globali note del 4° trimestre, il livello più basso dal 1995, a causa della debolezza del dollaro nel 4° trimestre ma anche della confisca delle riserve della banca centrale russa e dei potenziali propositi di utilizzarle per aiutare l’Ucraina; è stato questo a ridurre l’attrattiva del dollaro.

Come si ricorderà, è stato Mario Draghi a suggerire,proprio alla Yellen, la confisca dei 300 miliardi di attivi esteri della Banca Centrale depositati nelle banche occidentali, anzi il loro furto definitivo con la proclamata intenzione di darli a Kiev per la ricostruzione dell’Ucraina. Ciò ha agghiacciato gli stati (prima di tutte l’Arabia Saudita) che per forza tengono all’estero centinaia di miliardi di depositi che non possono investire all’interno. Draghi ha dimostrato al mondo che il Sistema basato su Regole – come si auto-definisce l’Occidente – infrange le regole che ha imposti al mondo a suo comodo, è u nm sistem a di preda e rapina. Accelerando la corsa del mondo non ocidentale verso i BRICS e gli SCO..

Le radicali sanzioni dell’Occidente contro la Russia in seguito alla sua invasione dell’Ucraina si preannunciano come il più monumentale errore di calcolo dell’Occidente nella storia moderna. Le sanzioni non hanno messo in ginocchio l’economia russa, come era ampiamente previsto . Invece, sono le economie occidentali che stanno vacillando, la loro crescita economica si è quasi arrestata. Molti di loro soffrono contemporaneamente sia di alta inflazione che di scarsità di energia.

La Russia, nel frattempo, non solo sopravvive, ma prospera, acquisendo più potere e prestigio in Asia, Africa e Sud America che in qualsiasi momento dal crollo dell’Unione Sovietica.

Secondo il FMI , quest’anno l’economia russa crescerà più velocemente di quella tedesca o britannica. Il prossimo anno crescerà anche più velocemente di quelli di Stati Uniti, Giappone, Italia e gran parte del resto dell’Occidente, la sua crescita del PIL pro capite supererà quella delle economie avanzate nel loro insieme e raggiungerà il minimo rapporto debito/PIL tra i paesi del G20. Il tasso di disoccupazione russo del 3,5% è il più basso dalla caduta dell’Unione Sovietica. La performance economica della Russia – S&P Global ha recentemente confermato la fiducia rialzista delle imprese del settore privato – è tanto più notevole dal momento che la Russia sta combattendo contemporaneamente una costosa guerra per procura contro il peso combinato delle armerie dell’Occidente.

Come ha detto a febbraio il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ai giornalisti al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, l’Occidente ha finora fornito un sostegno senza precedenti all’Ucraina, con circa 120 miliardi di dollari in assistenza militare, umanitaria e finanziaria. Il trasferimento di materiale militare è stato così esteso che molti degli arsenali dei Paesi della NATO sono stati esauriti: la Germania ha sceso a due giorni di munizioni e ora non è in grado di difendersi, secondo il ministro della difesa del Paese ; le scorte di munizioni del Regno Unito sarebbero durate solo pochi giorni in battaglia; La Francia sta affrontando “una grave carenza di munizioni” e l’ esercito americanoora dubita della sua capacità sia di continuare a rifornire l’Ucraina sia di mantenere la propria prontezza. “L’attuale tasso di spesa per le munizioni dell’Ucraina è molte volte superiore al nostro attuale tasso di produzione”, afferma Stoltenberg.

Eppure la Russia è stata in grado di aumentare il proprio tasso di produzione militare in modo così efficace che la sua artiglieria può battere massicciamente quella dell’Ucraina, sparando tra i 40.000 e i 50.000 proiettili al giorno contro i 5.000-6.000 dell’Ucraina. Mentre la produzione di armi della Russia è su un piede di guerra ad alto rendimento, quella dell’Occidente non è stata in grado di tenere il passo. L’attenzione dell’America alla fornitura dell’Ucraina ha compromesso la sua capacità di raggiungere altri obiettivi, come scoraggiare l’espansione della Cina e mantenere la prontezza a rispondere altrove.

La robustezza militare della Russia è tanto più degna di nota dato che ha il più grande arsenale nucleare del mondo e un’alleanza ormai stretta con l’esercito cinese. L’ascesa di quello che è soprannominato “l’asse Russia-Cina” e la diffusa percezione del declino dell’Occidente ha a sua volta convinto altri eserciti ad associarsi a un vincitore. A settembre, India, Laos, Mongolia, Nicaragua e vari ex stati sovietici si sono uniti a Russia e Cina in giochi di guerra nel Mar del Giappone e nell’Estremo Oriente russo, e a febbraio il Sudafrica ha ospitato Russia e Cina per 10 giorni di esercitazioni navali congiunte.

Anche la posizione diplomatica della Russia è in ascesa. Mentre gli Stati Uniti sono riusciti a fare pressioni sui paesi occidentali per sanzionare la Russia, a volte attraverso la coercizione, la loro mano pesante ha avuto l’effetto opposto altrove. In Asia, sia la Cina che l’India hanno notevolmente approfondito i loro legami con la Russia. In Sud America, la Russia è abbracciata dal nuovo governo socialista della sua più grande economia, il Brasile, così come lo era dall’ex governo conservatore del Brasile. In Medio Oriente, dove gli Stati Uniti sono ampiamente diffidati, la Russia ha buoni rapporti con Israele così come con tutte le principali nazioni musulmane, sunnite o sciite, arabe o turche. In Africa, dove la Russia è vista come l’unico grande paese europeo a rifuggire il colonialismo, la Russia è ampiamente celebrata, a differenza delle ex potenze coloniali come la Francia, le cui truppe sono state recentemente sfrattate dal Mali e dal Burkina Faso,Françafrique è finita.

Mentre la Russia può essere evitata dall’Occidente, è accolta con favore dalla maggior parte degli altri, come si vede nelle alleanze regionali in cui la Russia gioca un ruolo di primo piano: il Consiglio di cooperazione di Shanghai guidato da Russia e Cina, che comprende paesi ex sovietici e India e Pakistan, e dei paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), il cui PIL supera ormai quello del G7. Circa due dozzine di paesi hanno espresso interesse ad unirsi alla Russia in queste alleanze economiche e di sicurezza, comprese le maggiori potenze regionali come l’Arabia Saudita, la Turchia, l’Iran, l’Egitto, l’Indonesia e il Messico.

L’ascesa della Russia sarà una novità per il pubblico occidentale, che per decenni è stato preda di una demonizzazione della Russia, e dalla sua invasione dell’Ucraina è stato nutrito con una dieta costante del declino della Russia. ” Ritiri e sanzioni aziendali stanno paralizzando l’economia russa”, uno studio della Yale School of Management pubblicato la scorsa estate, potrebbe aver avuto ragione nell’affermare che “la Russia ha perso aziende che rappresentano circa il 40% del suo PIL, invertendo quasi tutti i tre decenni di investimenti esteri investimento”, ma non è riuscito ad anticipare che la Russia si sarebbe rapidamente ripresa in una forma più autosufficiente.

Le sanzioni occidentali, le più severe mai imposte a un paese, avevano lo scopo di insegnare alla Russia che “l’aggressione non paga”, nelle parole di Stoltenberg della NATO. La ferocia delle sanzioni, la successiva cancellazione di artisti e atleti russi in Occidente e l’aspettativa di una fine della Federazione Russa da parte di élite politiche e militari come l’ex comandante generale dell’esercito americano in Europa, il generale Ben Hodges, ha scioccato la Russia dalla sua compiacenza, e lo ha portato a imparare lezioni molto diverse: che l’Occidente era determinato a distruggerlo e che la sua esistenza richiedeva che si armasse fino ai denti e ponesse fine alla sua interdipendenza economica con l’Occidente.

Le sanzioni alla Russia hanno risvegliato il gigante addormentato che era stata la Russia, e l’Occidente potrebbe presto affrontarne le conseguenze.Patricia Adams è economista e direttrice esecutiva di Probe International. Lawrence Solomon è un pluripremiato giornalista e autore di The Deniers, un best-seller ambientale .