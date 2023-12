Maria, l’Occidente e gli errori della Russia: una difesa dell’arcivescovo Viganò

Nei suoi scritti su Fatima e la Russia, il Venerabile Arcivescovo Fulton Sheen

ha sottolineato che il mondo è “diventato così abituato a giudicare gli eventi temporali in termini di altri eventi”, che ha perso di vista quel “più grande standard di giudizio, vale a dire, l’Eterno”. Michael Warren Davis, in un

, ha recentemente accusato un altro arcivescovo, Carlo Maria Viganò, di essere caduto proprio in questo errore, lasciandosi così assorbire dagli avvenimenti mondani, così “travolto dalle tendenze della politica moderna”, da essersi lasciato “il clamore degli eventi attuali soffoca… la voce di Dio” e “lo rende cieco rispetto ai mali del governo russo”.

Sono fortemente in disaccordo. In effetti, se guardiamo gli scritti di Viganò alla luce della discussione di Sheen su Fatima, possiamo vedere che è vero esattamente il contrario. Lungi dall’essere Viganò a soffocare la voce di Dio, in realtà è l’intero mondo occidentale ad essere colpevole di soffocare non solo la voce di Dio ma anche i segni molto chiari del Suo intervento e del suo movimento negli eventi mondiali.

Per capirlo, dobbiamo fare un passo indietro e affrontare ciò che Maria intendeva quando parlava degli errori della Russia. L’interpretazione più comune è che si riferisse agli errori del comunismo. Ma ci sono diversi motivi per respingere questa interpretazione. In primo luogo, ha parlato di questi errori nella sua apparizione di luglio, mesi prima che i comunisti prendessero il sopravvento. La Rivoluzione di febbraio era stata una rivoluzione “democratica borghese” che aveva posto fine a quella che in precedenza era stata vista come la monarchia zarista divinamente nominata. Se Maria intendeva gli errori del comunismo, perché apparire prima che i comunisti prendessero il sopravvento? Perché apparire quando allora si sarebbe pensato che si riferisse alla rivoluzione democratica?

Inoltre, il comunismo non era nato in Russia nel 1917. A quel tempo, aveva diffuso i suoi errori in Europa e nel mondo per più di 70 anni, e la Chiesa aveva lanciato l’allarme in quegli anni. Né esso né la sua diffusione erano una novità per la Russia. In terzo luogo, se Maria intendeva il comunismo, perché non dire semplicemente comunismo o errori comunisti? Perché solo errori?

Sheen ci indica una direzione diversa, in particolare verso l’anno 1858. Ci chiede di guardare non solo agli eventi mondiali di quell’anno ma anche a quelli eterni. Rifiutando l’opinione comune secondo cui l’età moderna è iniziata con l’ascesa della scienza, qualcosa che non è in contrasto con la fede, sostiene che essa è iniziata invece con la scrittura di tre opere fondamentali: Sulle origini delle specie di Darwin , Sulla libertà di John Stuart Mill e Un contributo di Marx alla critica dell’economia politica. In quelle tre opere, l’Uomo riassume gli errori dell’Età Moderna e annuncia la sua indipendenza da Dio: non siamo stati creati divinamente ma si sono evoluti dalla mera materia; non c’è autorità più alta dell’uomo alla quale dobbiamo rispondere, la libertà è licenza, le uniche leggi sono quelle che scegliamo di fare; e l’Uomo e la storia sono guidati dall’economia e dalla politica, non dalla religione e certamente non da qualcosa di spirituale.

Questi non sono gli errori del comunismo. Sono gli errori del modernismo. Sono errori che hanno a che fare con la negazione da parte dell’Uomo Moderno di Dio, della Creazione, dell’Autorità di Dio sull’Uomo, di ogni obbedienza a Lui dovuta. Sheen sottolinea che ciò che effettivamente veniva detto in quelle opere, in quell’anno 1858, era che tutti gli uomini sono concepiti in modo immacolato, tutti nati senza il Peccato Originale. Perché se non ci fosse la Creazione Divina, allora non ci sarebbe la Caduta. Nessuna caduta, nessun peccato originale. Se non esiste il peccato originale, allora tutti gli uomini nascono immacolati e liberi di essere ciò che vogliono essere, responsabili e non bisognosi di alcuna autorità superiore.

Quelli furono gli eventi umani chiave del 1858 a cui Sheen ci indirizza. Poi sposta la nostra attenzione sulla risposta di Dio, il suo giudizio eterno, avvenuto quello stesso anno: le apparizioni di Lourdes. Maria apparve dal Cielo e annunciò: “Io sono l’Immacolata Concezione”. Sheen sottolinea che “nel momento stesso in cui il mondo stava negando il peccato originale, la nostra Beata Madre rivendicò la prerogativa esclusivamente come sua… lei sola e unica fu concepita in modo immacolato – tutti gli altri sono nati nel peccato originale”.

Nell’apparizione della Madonna a Lourdes, nota Sheen, Dio ha risposto all’arrogante pretesa di indipendenza dell’uomo e ha fornito la prova dei suoi errori. Il suo stesso aspetto diceva che sì, c’è più della materia; sì, c’è un Dio; sì, c’è un Paradiso; sì, l’Uomo è nato nel Peccato Originale; e sì, l’Uomo deve obbedienza a Dio e riparazione per i peccati commessi contro di Lui. Ogni errore contenuto in quelle tre opere fondamentali veniva contraddetto in quell’unico annuncio: “Io sono l’Immacolata Concezione”.

Così, dice Sheen, è iniziata l’età moderna, non con la scienza e la ragione, ma con la negazione del peccato originale e della risposta di Dio.

Ma l’Uomo non prestò attenzione, né prestò attenzione, a quell’Eterno pronunciamento, a quell’Eterno giudizio.

Invece gli errori modernisti continuarono a diffondersi in tutta Europa, insieme a tutti gli altri errori che andavano di pari passo con essi: il razionalismo, il socialismo, il comunismo, e tutti gli altri elencati da Papa Pio IX in Quanta Cura e nel suo allegato Sillabo degli Errori. Ma ciò accadde nel 1864. Nel 1917, quegli errori esistevano e si diffondevano per altri 50 e più anni prima della Rivoluzione Russa e dell’apparizione di Maria a Fatima. Non erano unici né per la Russia né per il comunismo. Quindi, cosa c’era di diverso nella Russia che Maria avrebbe individuato?

La risposta si trova nelle pagine della Rerum Novarum di Papa Leone XIII . In esso dà la risposta della Chiesa al comunismo: la disuguaglianza e il conflitto di classe non sono aberrazioni da correggere, ma fanno piuttosto parte della condizione umana. L’umanità vive in un mondo decaduto, un mondo distrutto dalla disobbedienza dell’uomo a Dio. Solo attraverso Dio e con Dio, attraverso la Sua Chiesa, la pace e l’armonia saranno possibili. Tutte le sette, organizzazioni, società, confraternite, tutte le soluzioni governative che comunisti e socialisti ritengono in grado di “aggiustare” il mondo sono futili e deliranti. Nessuna organizzazione o Stato, a parte Dio, potrà mai portare la pace nel mondo. I problemi sociali non possono essere risolti senza Dio e la Sua Chiesa.

Se guardiamo a tutti gli scritti della Chiesa in questo periodo, ciò che vediamo è una crescente preoccupazione non solo per gli errori stessi, ma per la crescente convinzione che l’uomo possa correggere la condizione umana attraverso la creazione di uno Stato senza Dio, attraverso l’attuazione di mero cambiamento economico e politico. E questo è ciò che è stato nuovo in Russia, nella Rivoluzione di febbraio e da completare in quella bolscevica: la riuscita creazione di un organismo politico che incorporasse tutti quegli errori – uno Stato laico che, prescindendo da ogni riferimento a Dio, rivendicasse saper risolvere i problemi inerenti la condizione umana; uno Stato che ha detto no a Dio, no a qualsiasi autorità superiore a lui, no alla legge naturale; e uno Stato abbastanza potente da diffondere quegli errori in tutto il mondo. Come ha detto Sheen, “la Russia ha dato forma politica e sostanza sociale” alla “despiritualizzazione del mondo occidentale”.

Il pericolo nel credere che Maria puntasse specificamente al comunismo e alla Russia sta nel pensare che il problema sia la Russia e l’errore nel comunismo, quando in realtà l’errore è credere che l’uomo non sia altro che un animale razionale che può risolvere tutti i suoi problemi sociali attraverso la politica e le politiche economiche e sociali attuate da uno Stato laico.

Quando Maria apparve a Fatima, il suo primo annuncio fu questo: “Vengo dal Cielo”. Così Dio rispose nel 1858 all’annuncio dell’umanità per la separazione che essa aveva fatto da Lui, così rispose nel 1917 erigendo uno Stato senza Dio come nuova via verso la felicità e la libertà umana: Maria entrò nel tempo e annunciò che il Paradiso esiste. E se il Paradiso esiste, allora esiste un’autorità superiore. La salvezza e la redenzione non verranno da uno Stato creato dall’uomo ma da Dio e solo da Dio. E per dimostrarlo, per far capire il messaggio, Maria apparirà sei volte. E all’ultimo, porterebbe una prova diretta dal Cielo, un miracolo che dimostrerebbe la menzogna secondo cui l’uomo è la massima autorità sulla terra e pienamente capace di aggiustare quella terra come lui solo vuole che sia aggiustata.

Ma anche di fronte ad un miracolo testimoniato da decine di migliaia di persone, l’Uomo Moderno ha detto ancora una volta di no e non ha prestato ascolto al messaggio.

E lo Stato sovietico è cresciuto e ha diffuso i suoi errori in tutto il mondo. Non gli errori del comunismo, ma piuttosto gli errori modernisti secondo cui l’uomo è indipendente e può creare la propria strada verso l’utopia attraverso lo Stato laico. In tutto l’Occidente, paese dopo paese, l’uomo cominciò a rivolgersi al governo, allo Stato, per risolvere sempre più i suoi problemi sociali. La cura dei poveri passò allo Stato. La mediazione dei conflitti di classe è passata allo Stato. Attenuazione delle discriminazioni, dei conflitti razziali, delle disuguaglianze di reddito: tutto nelle mani dello Stato. L’ente di beneficenza individuale è stato sostituito dall’ente di beneficenza gestito dallo Stato.

Anche la Chiesa si è rivolta allo Stato per risolvere i problemi della società, la condizione umana dell’uomo, e ha spostato la sua attenzione sull’influenza delle politiche pubbliche. Ogni problema sociale venne visto come risolvibile attraverso una nuova politica statale, un nuovo cambiamento istituzionale o sistemico. Era solo questione di tempo prima che venissero visti anche come il risultato di una cattiva politica governativa e non come una ferita nella natura umana dell’uomo. Tutto era risolvibile attraverso lo Stato, non guarendo i cuori e le anime attraverso la grazia ottenuta attraverso la Chiesa che Dio ha creato per guarire le anime degli uomini.

Sheen ribadisce ripetutamente che gli errori non erano specifici della Russia o del comunismo. Hanno preso fuoco nei paesi capitalisti con la stessa facilità con cui hanno preso fuoco in quelli comunisti. Egli osserva che esiste “una relazione tra comunismo e capitalismo monopolistico più stretta di quanto la maggior parte delle menti sospetti. Sono d’accordo sulla base materialistica della civiltà; non sono d’accordo solo su chi controllerà quella base, i capitalisti o i burocrati”. E inoltre dice: “L’economia capitalistica è senza Dio; il comunismo fa dell’economia Dio…. Il capitalismo nega che l’economia sia soggetta a un ordine morale superiore. Il comunismo dice che l’economia è moralità”.

Egli infatti evidenzia come la Chiesa sia contraria al capitalismo monopolistico così come lo è al comunismo. Gli errori permeano entrambi. Entrambi riducono l’uomo a un mero animale economico. Entrambi usano lo Stato per governare.

Il problema non è che Viganò sia cieco di fronte ai mali del governo russo. È l’Occidente che è cieco di fronte ai mali che hanno permeato la sua stessa esistenza nel profondo. È la Chiesa modernista che è cieca di fronte ai mali derivanti dal ritenere giusto sostituire i sacramenti con l’azione sociale, prendendo i soldi del governo per nutrire le pance a scapito del nutrimento delle anime.

Viganò guarda al WEF, al FMI, all’ONU, alla NATO, all’UE e a tutte le altre associazioni/organizzazioni sorte in Occidente e le vede non in termini di altri eventi mondani ma in termini di Eterno. Li vede come Papa Leone XIII vedeva le associazioni secolari del suo tempo: sforzi dell’uomo per riparare il mondo separandolo da Dio e dalla Sua Chiesa.

Vede anche che ciò che stanno cercando di fare è creare un nuovo Stato, ancora più potente di quello russo da cui Maria ci aveva messo in guardia, uno Stato globale con l’obiettivo dichiarato di creare un Nuovo Ordine Mondiale e una nuova creatura transumana. Il Modernismo ha spogliato l’uomo della sua natura spirituale. Il transumanesimo cerca di spogliarlo della sua natura umana più elementare, riducendolo a una semplice macchina, perfezionata dalla tecnologia e dalla microbiologia.

Viganò non si è lasciato assorbire dalla politica. È stato assorbito dall’Eterno, dal vedere l’Eterno negli affari della giornata, comprese sia quelle cose che Dio sembra muovere sia quelle cose che sembra che Satana stia muovendo. Non sappiamo se la Consacrazione sia avvenuta come ha chiesto Maria, ma Viganò ci chiede di guardare gli eventi mondiali non solo in termini di altri eventi mondiali, ma in termini di eventi spirituali. Quello che sappiamo è che lo Stato sovietico è crollato nel 1989. E sappiamo che da allora la Russia ha subito una ri-cristianizzazione mentre l’intero mondo occidentale ha vissuto la sua scristianizzazione.

Viganò ci chiede di vedere che non è realmente la Russia, o il comunismo, o il capitalismo che stiamo combattendo, ma piuttosto i Principati, le forze sataniche che cercano di schiavizzare tutti gli uomini in uno Stato globale senza Dio. Ci chiede di considerare che Dio sta dando alla Russia – ri-cristianizzando la Russia – la possibilità di espiare i suoi peccati essendo proprio ciò che impedisce la creazione di quello Stato globale.

Ed è così difficile da immaginare? Non è proprio come il nostro Dio? Lasciare che la Russia espii i suoi peccati e sia lo strumento per salvare molte anime?

E non è forse anche proprio questo che ci chiama il Nostro Dio: rispondere ancora una volta al rifiuto dell’uomo affidandoci a Lui e alla Nostra Santissima Madre Maria? Non è forse proprio come vuole Lui che, nel giorno della festa mariana dell’Annunciazione dell’Incarnazione di Dio, il papa più anti modernista della storia della Chiesa si è inginocchiato ed ha fatto un appello ad ogni vescovo e a tutto il popolo e non solo a mettersi in ginocchio ma ha chiamato il mondo intero, Oriente e Occidente, a cadere allo stesso modo in ginocchio, riconoscere finalmente l’Immacolata Concezione, ma c’è di più: consacrare noi stessi, e tutto il nostro mondo, al suo Cuore Immacolato, il Cuore Immacolato dell’Immacolata Concezione, dicendo così , finalmente, dopo tutti questi anni, dopo tutte queste apparenze, finalmente: sì, Dio esiste; sì, c’è un Paradiso; sì, siamo più che semplice materia; sì, siamo tutti peccatori; e sì, dobbiamo obbedire a Dio e riparare i nostri peccati.

Volgendo lo sguardo e il cuore a Maria , non stiamo forse ammettendo, in accordo con Papa Leone XIII, che senza Dio non ci sarà pace? A parte Dio, nessuna istituzione meramente umana, nessuno Stato senza Dio – non importa quanto grande, quanto globale – ci salverà.*

E non è proprio come vuole il nostro Dio? Il papa più anti modernista di tutti i tempi, che ha portato il mondo a rinunciare agli errori più fondamentali del modernismo?

Non è forse un modo appropriato per l’Eterno di annunciare la fine dell’Età Moderna?

Proprio in questo momento in cui l’uomo non sa nemmeno definire cosa sia una donna, Dio ci ricorda che è a una donna che Egli ha dato il potere di vincere il male, una donna che schiaccerà la testa del Serpente. L’uomo moderno ha perso Gesù. Sua Madre è tornata per aiutarci a trovarlo. Ha esperienza in questo.

Barbara J. Farrah

Ndr * La sua prima Enciclica fu proprio sul Rosario. Papa Leone XIII aveva fatto ai cattolici un appello per un impegno spirituale volto a fronteggiare i mali della società. Il 1° settembre del 1883, infatti, pubblicò l’Enciclica Supremi apostolatus officio, con la quale il Papa indicava nella preghiera del Rosario uno strumento sicuro per il conseguimento del bene spirituale della società e della Chiesa, travagliata da “gravi calamità”.

