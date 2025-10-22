L’Italia  invecchia:

Ormai siamo ai 62enni che violentano le badanti romene (è successo in Sicilia)

L’età media in Italia è di 46,8 anni (al 1° gennaio 2025), mentre l’età mediana è di circa 48,7 anni (al 1° gennaio 2024).

L’Italia è il paese più an nnziano d’Europa, con dati in crescita rispetto agli anni precedenti, soprattutto per quanto riguarda l’età media che ha visto un aumento di 4 anni dal 2014, il doppio rispetto alla media dell’Unione Europea.

Età media

Età media generale: 46,8 anni (dati Istat al 1° gennaio 2025).

Confronto tra generi: 48 anni per le donne e 45,2 per gli uomini (dati di alcuni studi).

Invecchiamento: La popolazione italiana si sta invecchiando, con un aumento significativo dell’età media rispetto al 2005 (42,5 anni).

Variabilità regionale: La Liguria è la regione più anziana (49,5 anni), mentre la Campania è la più giovane (44,2 anni).

Età mediana

Età mediana generale: circa 48,7 anni (dati Eurostat 1° gennaio 2024).

Confronto europeo: L’Italia ha l’età mediana più alta d’Europa.

Età mediana UE: La media europea è di 44,7 anni.

Fattori di invecchiamento

Aumento della speranza di vita: Miglioramenti nelle condizioni di vita e sanitarie.

Diminuzione delle nascite: Tasso di natalità più basso.

Invecchiamento generale: Il processo di invecchiamento si osserva in tutte le regioni, anche se con intensità diverse.

N.B.: i dati si riferiscono alla totalità della popolazione residente in Italia, compresi i cittadini stranieri (circa sei milioni) e i naturalizzati italiani (quasi dieci milioni).

L’età mediana dei cittadini italiani autoctoni è di 52,8 anni.