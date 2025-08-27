la letalità del mRNA – spiegata finalmente bne

Cosa succederebbe se la piattaforma stessa – la tecnologia mRNA – fosse intrinsecamente pericolosa e la pandemia fosse stata utilizzata per normalizzarla prima che i suoi difetti venissero risolti?

Come spiega il docente di biologia Bret Weinstein, sebbene la proteina spike sia già problematica, il pericolo maggiore è la piattaforma mRNA. “Qualsiasi cosa caricata su quella piattaforma produrrebbe molte di queste patologie, perché la piattaforma stessa è profondamente imperfetta”.

La pandemia ha fornito la scusa perfetta per distribuire questa tecnologia su miliardi di persone con test minimi, facendo “scomparire” i suoi difetti in nome dell’urgenza. Ciò ha normalizzato una piattaforma che può essere rapidamente riformulata per qualsiasi nuovo agente patogeno, creando una serie di prodotti brevettabili per un periodo di tempo illimitato.

Ma qual è il difetto principale? È il sistema di veicolazione delle nanoparticelle lipidiche (LNP). Il messaggio di mRNA è avvolto in minuscole bolle di grasso. Il difetto critico: non rimangono nel muscolo deltoide. Circolano in tutto il corpo.

Ecco perché è catastrofico: le tue cellule sono ricoperte da uno strato di grasso. Queste nanoparticelle lipidiche, essendo a base di grasso, vengono assorbite da tutte le cellule che incontrano: cuore, fegato, cervello, ovaie, testicoli. Una volta all’interno, la cellula viene dirottata. Legge le istruzioni dell’mRNA e inizia a produrre in massa una proteina estranea (come la proteina spike).

Questo innesca una risposta immunitaria devastante.

Il tuo sistema immunitario è progettato per riconoscere e DISTRUGGERE qualsiasi cellula che inizi a produrre una proteina indesiderata. Le tratta come un cancro o un’infezione virale.

Quindi, l’iniezione trasforma le cellule del corpo in bersagli. Come afferma Weinstein: “Le loro iniezioni di mRNA sono uno pseudovirus. Infettano le cellule, inducono quelle cellule a produrre questa proteina, e poi il sistema immunitario… le distrugge”.

Se questa distruzione cellulare avviene in un organo che puoi risparmiare, come il fegato, potresti stare bene. Ma se accade nel cuore? Crea una ferita microscopica. In condizioni di stress, questo può portare a un evento catastrofico come la rottura di un vaso sanguigno.

La piattaforma non ha alcun meccanismo di puntamento. Non può controllare quali dei tuoi organi vitali diventino un campo di battaglia. Il risultato è un’imprevedibile roulette russa di distruzione autoimmune.

La conclusione è chiara: il problema non è solo cosa c’è dentro l’iniezione, ma come funziona. Finché questo difetto fondamentale di somministrazione non sarà risolto – se mai sarà possibile – qualsiasi futuro prodotto a mRNA implementato dovrà essere accolto con estremo scetticismo e un sonoro NO.