La Germania emette meno CO2 – E’ tutto bellissimo!

Le emissioni di anidride carbonica (CO₂) in Germania sono nuovamente diminuite nel 2024. Questo è il risultato del rapporto dell’Agenzia federale per l’ambiente (UBA) sulle proiezioni dei gas serra per il 2025. Di conseguenza, le emissioni sono scese a 649 milioni di tonnellate di CO₂ equivalenti (milioni di tonnellate di CO₂), con un calo del 3,4% rispetto al 2023.

Con questa cifra, la Repubblica Federale è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni e raggiungere la neutralità climatica entro il 2045. Lo scorso anno le emissioni annuali totali corrette consentite dalla legge ammontavano a 693,4 milioni di tonnellate di CO₂. Il valore è stato quindi ridotto di oltre 44 milioni di tonnellate di CO₂.

Le misure climatiche non sono la ragione principale

Guardando più indietro, si nota che le emissioni di CO₂ sono complessivamente diminuite in modo significativo dal 2010. Secondo l’UBA, le emissioni più elevate sono state registrate nel 2013, con 934 milioni di tonnellate di CO₂. Da allora le emissioni di CO₂ della Germania si sono ridotte di quasi un terzo (30,5%).

Evoluzione delle emissioni totali della Germania per settore dal 2010. Foto: Agenzia federale per l’ambiente

Tuttavia, sorge spontaneo chiedersi quali fattori abbiano causato questo declino, che molti considerano positivo. Secondo l’UBA, il motivo risiede negli “strumenti di politica climatica già introdotti”. Tra queste rientrano lo scambio di quote di emissione, la tassa sulla CO₂ e la promozione dell’espansione delle energie “rinnovabili”.

Secondo l’UBA, il settore energetico, che comprende la produzione di elettricità, è riuscito a dimezzare circa le emissioni dal 2010. Le emissioni di questa molecola in questo settore sono scese da 373 a circa 185 milioni di tonnellate di CO₂. Questo da solo spiega ben due terzi (66,9%) del calo registrato a partire dal 2010.

Industria in recessione

Le emissioni nell’industria sono state ridotte in misura minore, ma comunque in modo significativo. Dopo l’industria energetica, è il secondo maggiore emettitore di anidride carbonica. Quando l’industria produce meno, ciò porta direttamente a minori emissioni. Inoltre, poiché la domanda di elettricità è inferiore a causa della riduzione della produzione, il settore energetico deve fornire meno elettricità. In questo modo si riducono ulteriormente le emissioni.

Tuttavia, occorre sottolineare che tra il 2010 e il 2021 le emissioni industriali si sono attestate intorno ai 180 milioni di tonnellate di CO₂. Un calo più marcato in questo settore si osserverà solo a partire dal 2022. L’UBA prevede 153 milioni di tonnellate di CO₂ per il 2024. Ciò si traduce in un calo delle emissioni industriali di quasi il 17% dal 2010, di cui 15 punti percentuali dal 2021.

L’ economia tedesca ha già chiesto più volte al governo federale di migliorare le condizioni di mercato in Germania. Tuttavia, non sembra che la situazione si stia riprendendo. L’ indebolimento dell’industria è quindi un’ulteriore ragione delle minori emissioni.

La performance economica ristagna

Negli ultimi 15 anni la produzione economica della Germania è cresciuta ogni anno, fatta eccezione per il 2020 a causa della pandemia. Lo scorso anno il prodotto interno lordo (PIL) è aumentato nominalmente da 2.616 miliardi di euro a 4.305 miliardi di euro. Ciò corrisponde a un aumento del 64,6%. Ciononostante le emissioni sono rimaste pressoché invariate per lungo tempo. In altre parole, i metodi di produzione sono diventati sempre più puliti.

Questa circostanza è descritta anche dalla cosiddetta intensità di emissione di anidride carbonica . Indica quanti chilogrammi (kg) di CO₂ vengono emessi per 1.000 euro di valore aggiunto lordo. Dal 2010 al 2023 il valore è sceso da 330 kg di CO₂ per 1.000 € di PIL a 204 kg di CO₂ per 1.000 € di PIL. Tuttavia, ciò non può spiegare completamente il calo delle emissioni del settore.

Intensità complessiva delle emissioni economiche della Germania in relazione al PIL in fase di sviluppo. Foto: Agenzia federale per l’ambiente

Al netto delle variazioni dei prezzi, l’economia tedesca nel suo complesso è in crisi: nel 2024 si è contratta dello 0,2%, per il secondo anno consecutivo . Il Paese sta quindi attraversando la recessione più lunga degli ultimi 22 anni.

Dopo i deboli risultati economici dell’anno precedente, il 24 aprile il Ministero federale dell’economia ha previsto una stagnazione per l’economia tedesca quest’anno.

Lo scienziato e politico della SPD Fritz Vahrenholt vede una correlazione diretta tra emissioni e crisi economica. Nel marzo 2024 affermò : “La cattiva notizia [riguardo al calo di CO₂] è che è stato ottenuto a costo di distruggere parzialmente la Germania come sede commerciale”.