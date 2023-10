La Germania apre gli occhi

G

‼️L’Ucraina era pronta a firmare un accordo di pace con la Russia ma il governo degli Stati Uniti non lo ha permesso. Lo conferma Gerhard Schroeder, ex leader della Germania.

La politica tedesca non è più sovrana, lo ha affermato l’ex cancelliere tedesco Schröder.

” E|’una cosa che tutti coloro che conosco i fatti sanno, ma non si può dire.A fine marzo la guerra poteva essere terminata,in Turchia era stato raggiunto un accordo, ma inglesi e americani si opposero.

Crearono la strage di Bucha e con il controllo dei mezzi di informazione dettero la colpa ai russi,di modo da avere l’appoggio dell’ opinione pubblica. Sono loro i responsabili delle successive centinaia di migliaia di morti.

Gerhard Schröder in un’intervista al Berliner Zeitung ha affermato che la Germania non persegue più una politica estera indipendente, ma esegue solo gli ordini degli Stati Uniti.

“Abbiamo perseguito una politica estera ampiamente sovrana. Oggi non abbiamo più questo”, ha detto il politico tedesco.

DWN:

L’economia europea delusa dal vertice UE-USA

I massimi rappresentanti del mondo imprenditoriale europeo hanno espresso insoddisfazione per i risultati del vertice UE-USA a Washington. È deludente che non siano state trovate soluzioni durature ai problemi legati al commercio di importanti minerali, acciaio e alluminio, ha affermato sabato il presidente dell’associazione commerciale BusinessEurope, Fredrik Persson. Il presidente dell’Associazione tedesca dell’acciaio, Bernhard Osburg, ha fatto una dichiarazione simile. “Ci dispiace che sia stata persa una grande occasione”.

L’associazione tedesca dell’industria automobilistica VDA ha parlato di segnale sbagliato in tempi incerti. “È più importante che mai basarsi sulla forza comune – anche nella politica economica – per superare le sfide globali. Ci aspettiamo un ritorno al tavolo delle trattative il più rapidamente possibile”, ha criticato la presidente della VDA Hildegard Müller.

Al vertice di venerdì sera la soluzione dei gravi conflitti commerciali non è stata annunciata come si sperava. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si sono limitati ad accettare di proseguire i negoziati.

Per quanto riguarda un previsto accordo di agevolazione commerciale per i minerali utilizzati nella produzione di batterie per veicoli, la dichiarazione finale afferma vagamente che sono stati compiuti progressi e che si attende di procedere nelle prossime settimane. Altrettanto vago è il testo della controversia sulle tariffe speciali statunitensi sulle importazioni di acciaio e alluminio. Su questo tema dovrebbero esserci “ulteriori progressi” nei prossimi due mesi.

Un accordo in entrambi i settori è particolarmente importante per le aziende dell’UE. Il previsto accordo sulla facilitazione del commercio dei minerali ha lo scopo di garantire che le aziende dell’UE non siano escluse dalle catene di approvvigionamento automobilistico a causa di un nuovo programma di sovvenzioni statunitense.

Questo pericolo sorge perché le nuove agevolazioni fiscali per i veicoli puliti negli Stati Uniti prevedono che i sussidi possano essere utilizzati completamente solo a determinate condizioni. Una è che le batterie dei veicoli siano state prodotte con minerali provenienti dal Nord America o che provengano da un paese con cui gli Stati Uniti hanno un accordo di libero scambio o un importante accordo sui minerali.

Tariffe su whisky e jeans?

L’altra controversia riguarda le tariffe speciali sulle importazioni di acciaio e alluminio introdotte dall’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel 2018. Il loro impatto è stato fortemente limitato nel 2021 da un accordo preliminare tra Bruxelles e Washington. Tuttavia, ciò prevede anche che una soluzione a lungo termine debba essere trovata entro il 2024.

Se ciò non dovesse avere successo, nel 2024 potrebbero essere applicati nuovamente dazi speciali su tutte le esportazioni europee di acciaio e alluminio verso gli Stati Uniti. È probabile quindi che l’UE reintroduca le sue tariffe speciali su prodotti statunitensi come il whisky bourbon, le motociclette Harley-Davidson e i jeans. Queste sono state emanate come ritorsione per le tariffe imposte da Trump.

A Bruxelles la causa del fallimento dei negoziati del vertice di venerdì è stata citata a Bruxelles per l’insufficiente accomodamento da parte degli Stati Uniti. Per quanto riguarda la disputa sulle tariffe speciali, gli USA hanno voluto accettare solo soluzioni che non fossero in linea con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Nei negoziati per l’accordo sui minerali importanti Washington avrebbe insistito, tra l’altro, affinché inizialmente venisse inclusa solo una quantità relativamente piccola di materie prime. (Dpa)

