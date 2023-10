Wolfgang Eggert – Il culto ebraico del giorno del giudizio controlla l’Occidente, complotta la terza guerra mondiale

Vent’anni fa lo storico tedesco Wolfgang Eggert ci avvertì che i Rothschild appartengono ad un fanatico culto apocalittico che sta progettando di istigare una guerra mondiale per purificare il mondo dai non-satanisti .

Lo storico predisse un complotto cabalista per sterminare i goyim nel 2003

Lubavitcher tzaddik Menachem Schneerson (1902-1994) disse che i Cabalisti (Illuminati) avrebbero attuato la profezia biblica di Armageddon per accelerare il ritorno del Messia e stabilire la supremazia ebraica . Vent’anni fa lo storico tedesco Wolfgang Eggert ci avvertì che i Rothschild appartengono a questo fanatico culto apocalittico.

“Tutta la storia umana riguarda il giudaismo messianico-satanico (“Chassidim”); lo stanno “facendo” accadere. La storia e la politica sono un grande film, e loro sono i registi, che trasformano in realtà le profezie dell’Antico Testamento”.

Eggert si concentrò su una guerra nucleare artificiosa. Nessuno di noi aveva previsto una pandemia artificiosa con un “vaccino” come arma biologica.

Aggiornato dal 2003

di Henry Makow Ph.D.

Lo storico di Monaco Wolfgang Eggert, 54 anni, crede che gli ebrei ortodossi chiamati Chasidim vogliano istigare un olocausto nucleare per adempiere la profezia biblica.

Pensa che questi fanatici religiosi debbano essere smascherati. Il più grande gruppo Chassidim, la setta Chabad Lubavitcher, vuole accelerare l’Armageddon che credono sia un prerequisito per il ritorno del Messia. Eggert cita un rabbino Lubavitcher che dice: “il mondo sta aspettando che svolgiamo il nostro ruolo nel preparare il mondo a salutare Mashiach” (cioè il Messia).

“Tutta la storia umana riguarda il giudaismo messianico-satanico (“Chassidim”); lo stanno “facendo” accadere. La storia e la politica sono un grande film e loro sono i registi che trasformano in realtà le profezie dell’Antico Testamento. Catturarono la Massoneria costruendo gli Illuminati (attraverso Rothschild/Jacob Frank/Weishaupt); fecero un patto con la monarchia britannica quando finanziarono Guglielmo III perché diventasse re; posero i reali britannici a capo dei massoni; hanno creato il moderno sistema bancario e la Fed (attraverso Rothschild); hanno creato il sionismo, le guerre mondiali, l’Unione Europea e così via. Regnano attraverso i loro burattini Rothschild ( i cui antenati facevano parte del culto chassidico ) e Rockefeller, che erano la forza guida dietro il Bilderberg, la trilaterale ecc. Ora siamo nella “Fine dei Tempi”; stanno cercando di fomentare una Terza Guerra Mondiale “profetizzata”.

Eggert ritiene che sia la Germania che Israele siano nel mirino dei Chasid. “Germania, perché gli Hassidim leggono dalla Bibbia/Talmud che questo paese è nemico degli ebrei e deve essere ucciso. Israele deve bruciare per aver realizzato la profezia di Armageddon. Inoltre, stanno ripetendo un “trucco” strategico machiavellico: il sacrificio degli ebrei europei nella Seconda Guerra Mondiale (“shoah”) che ha portato loro il loro paese, Israele. Il sacrificio degli ebrei israeliani porterà loro l’approvazione internazionale per essere padroni di una “repubblica” mondiale unita, che sarà governata da Gerusalemme, che, ancora una volta, è stata “profetizzata” da Jahwe.

FONDAMENTALISTI CRISTIANI

Sebbene il suo focus sia sui Chabad Lubavitcher, Eggert è preoccupato anche per gli evangelisti cristiani come Jack Van Impe, a sinistra, e Timothy LaHaye che credono che la guerra sia la volontà di Dio. I libri di Ezechiele e Daniele nell’Antico Testamento e l’Apocalisse nel Nuovo Testamento profetizzarono Armageddon. Lo scenario desiderato include la distruzione della moschea di al-Aqsa, il restauro del Terzo Tempio sul suo sito; l’ascesa al cielo dei 144.000 Eletti; la battaglia di Armageddon; morte di massa tra gli ebrei israeliani e la venuta finale di Gesù Cristo.

Secondo Alison Weir, ci sono circa 3.600 istituzioni Chabad in oltre 1.000 città in 70 paesi e 200.000 aderenti. Fino a un milione di persone frequentano i servizi Chabad almeno una volta all’anno. Numerosi campus dispongono di tali centri e il sito web di Chabad afferma che centinaia di migliaia di bambini frequentano i campi estivi di Chabad.

(l. Schneerson in età avanzata.)

Secondo il NY Times , Schneerson “presiedeva un impero religioso che si estendeva dalle strade secondarie di Brooklyn fino alle strade principali di Israele e nel 1990 riceveva circa 100 milioni di dollari all’anno in contributi.

Schneerson ritiene che gli ebrei siano l’apice della creazione: “La differenza generale tra ebrei e non ebrei: un ebreo non è stato creato come mezzo per qualche [altro] scopo; lui stesso è lo scopo poiché la sostanza di tutte le emanazioni [divine] è stata creata solo per servire gli ebrei”.

Gli ebrei sono lo scopo della Creazione. “Le cose importanti sono gli ebrei, perché non esistono per nessun altro scopo; essi stessi sono lo scopo [divino]”.

“L’intera creazione [di un non ebreo] esiste solo per il bene degli ebrei”.

Quando Schneerson morì nel 1994, gli fu assegnata la Medaglia d’Oro del Congresso per il suo contributo alla “morale globale”. Secondo Schneerson, gli ebrei sono i preti mentre le leggi Noahide forniscono “una religione per la base”.

Eggert cita un altro rabbino Lubavitcher: “Quando esaminiamo la catena di eventi spaventosi [a partire dall’11 settembre] con un occhio chassidico, vediamo che gli Stati Uniti sono stati spinti ad adempiere al loro ruolo storico di insegnare gli Sheva Mitzvos [cioè le leggi di Noahide] ai mondo.”

Secondo Eggert, i Massoni si sono sempre definiti “Noachidi” e hanno incorporato gli statuti nella loro Costituzione già nel 1723.

(Trump ha incontrato i leader di Chabad)

Se guardi, puoi trovare foto di molti importanti politici occidentali che posano con questa setta. Questo sito Web ne presenta più di una dozzina. In questo YouTube , il rabbino capo dello Chabad si è vantato del suo rapporto con Vladimir Putin. Eggert dice che la madre di Putin è ebrea, il che lo rende ebreo, e che il presidente Medvedev è ebreo da entrambe le parti.

Eggert, che ha studiato Storia e Politica alle università di Berlino e Monaco, è autore di otto libri sulla storia nascosta. Pur credendo che la storia moderna sia dominata dal complotto cabalistico per adempiere alle profezie bibliche, è attento a distinguere tra i Lubavitcher e gli altri Chasidim chiamati “Satmar” che pensano che sia un crimine “forzare la mano di Dio” e “accelerare la redenzione”. ”

Tuttavia, i Lubavitcher sembrano avere il controllo.

“Ogni parte della storia moderna è collegata all’altra e in sé al sionismo, ai servizi segreti statali, alle logge e simili. Senza la dichiarazione Balfour, non ci sarebbe stata alcuna rivoluzione in Russia e nessun ingresso americano nella prima guerra mondiale… Possiamo iniziare da qualsiasi momento storico (anche con la rivoluzione americana o, più indietro, con Oliver Cromwell) [e] vedremo, che l’artefice (o l’approfittatore) di tutto ciò è il giudaismo cabalistico. Tutti servono il loro piano, per attuare la profezia biblica”.

Eggert cita il discorso del vicepresidente sionista mondiale Max Nordau alla Convenzione sionista del 1903 che prevedeva “una futura guerra mondiale [e] una conferenza di pace in cui con l’aiuto dell’Inghilterra verrà creata una Palestina libera ed ebraica”.

(Eggert, “Israel’s Geheimvatikan” Vol.2, pp.21-22)

Dice che i sionisti hanno sabotato la Germania durante la prima guerra mondiale (scioperi, rivolte) perché non voleva giocare con Israele. Cita un libro in ebraico, “ Il momento storico” di M. Gonzer: “Troviamo anche nazioni che sono lente nella comprensione e che hanno difficoltà a comprendere certi rapporti a meno che il Rebbe – cioè la storia del mondo – dia loro qualche sensata colpi che li fanno aprire gli occhi”. ( Geheimvatikan israeliano, vol. 1, p.47.)

Oggi (3 giugno) Eggert cita il diario di James Forrestal secondo cui i banchieri ebrei costrinsero l’Inghilterra alla Seconda Guerra Mondiale—-

Dicembre 1945 Pag. 128-129

Oggi ho giocato a golf con Joe Kennedy [Joseph P. Kennedy, che fu ambasciatore di Roosevelt in Gran Bretagna negli anni immediatamente precedenti la guerra]. Gli ho chiesto delle sue conversazioni con Roosevelt e Neville Chamberlain dal 1938 in poi. Disse che la posizione di Chamberlain nel 1938 era che l’Inghilterra non aveva nulla con cui combattere e che non poteva rischiare di entrare in guerra con Hitler.

Il punto di vista di Kennedy: che Hitler avrebbe combattuto la Russia senza alcun successivo conflitto con l’Inghilterra se non fosse stato per Bullitt [William C. Bullitt, allora ambasciatore in Francia] che esortava Roosevelt nell’estate del 1939 ad affrontare i tedeschi sulla Polonia; né i francesi né gli inglesi avrebbero reso la Polonia un caso di guerra se non fosse stato per le continue punture di Washington. Bullitt, disse, continuava a dire a Roosevelt che i tedeschi non avrebbero combattuto, Kennedy che lo avrebbero fatto e che avrebbero invaso l’Europa. Chamberlain, dice, affermò che l’America e gli ebrei del mondo avevano costretto l’Inghilterra alla guerra.