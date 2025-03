“JD Vance difende i lavoratori americani, accusa 40 anni di globalismo per la deindustrializzazione degli Stati Uniti”

Fonte

https://www.lifesitenews.com/news/jd-vance-defends-american-workers-blames-40-years-of-globalism-for-us-deindustrialization/

Vance è stato l’oratore principale al Third Annual American Dynamism Summit, un incontro di imprenditori e decisori politici, a Washington, D.C. il 18 marzo. Nel suo discorso, Vance ha descritto i timori che i lavoratori hanno riguardo all’atteggiamento della classe dirigente nei confronti del loro lavoro e ha presentato prove del fatto che hanno ragione a essere preoccupati:

“Penso che il popolo, quando guarda al futuro e quando lo confronta con ciò che è accaduto in passato, penso che molti di loro vedano l’alienazione dei lavoratori dal loro lavoro, dalle loro comunità, dal loro senso di solidarietà. Si vede l’alienazione delle persone dal loro senso di scopo. E, cosa importante, vedono una classe dirigente che crede che l’assistenza sociale possa sostituire un lavoro e che un’applicazione su un telefono possa sostituire un senso di scopo.

“Ricordo in particolare una cena nella Silicon Valley quando ero ai tempi della tecnologia, dove io e mia moglie eravamo seduti a parlare con alcuni dei leader delle più importanti aziende tecnologiche degli Stati Uniti, probabilmente nel 2016 o nel 2017. E parlavo della mia vera preoccupazione che ci stessimo dirigendo verso una direzione in cui l’America non avrebbe più potuto sostenere le famiglie della classe media che lavoravano con salari da classe media. E, cosa importante, che anche se avessimo avuto abbastanza dinamismo economico per fornire la ricchezza per garantire a quelle persone di potersi permettere di comprare una casa e di mangiare e così via, anche se avessi sostituito l’elemento finanziario dei loro lavori, avresti distrutto qualcosa di dignitoso e utile nel lavoro stesso.

E ricordo uno dei CEO della tecnologia che era lì. Il CEO, il ​​suo nome è famoso se lo dicessi, era il CEO di un’azienda multimiliardaria.

Ha detto: “Beh, in realtà non mi preoccupa la perdita di scopo quando le persone perdono il lavoro”. E io ho detto: “Ok, bene, cosa pensi che sostituirà quel senso di scopo?” E lui ha detto: “Giochi digitali completamente immersivi”.

E poi mia moglie mi ha scritto sotto il tavolo e ha detto: “Andiamocene da qui. Questa gente è fottutamente folle”.

Allo stesso tempo, Vance ha cercato di costruire un ponte tra i lavoratori americani e gli “ottimisti della tecnologia” che, sebbene “possano simpatizzare con (i lavoratori) che hanno perso (il lavoro), sono molto più frustrati dal fatto che il governo non permetterà loro di costruire i lavori del futuro”.

Ha affermato che l’America deve essere “tecnologicamente avanzata” per affrontare la sfida posta dalla Cina, che ha detto non esiterebbe a usare l’intelligenza artificiale o qualsiasi altra tecnologia per superare i suoi rivali.

“Dobbiamo (inclinarci) verso il futuro dell’intelligenza artificiale con ottimismo e speranza perché penso che la vera innovazione tecnologica renderà il nostro paese più forte”, ha detto

Il vicepresidente immagina innovazioni tecnologiche che aiutino i lavoratori a rimanere impiegati . Lui è favorevole a mantenere tutti gli aspetti della produzione negli Stati Uniti, affermando che “la deindustrializzazione pone rischi sia per la nostra sicurezza nazionale che per la nostra forza lavoro”:

“E il risultato netto è l’espropriazione per molti in questo paese di qualsiasi parte del processo produttivo. E quando le nostre fabbriche scompaiono e i posti di lavoro in quelle fabbriche vanno all’estero, i lavoratori americani si trovano ad affrontare non solo l’insicurezza finanziaria, ma anche una profonda perdita di identità personale e comunitaria.

Vance ha attribuito la deindustrializzazione americana a 40 anni di globalismo e ha proposto che una via d’uscita sia quella di smettere di separare “la fabbricazione delle cose dalla progettazione delle cose“. Secondo questo modello globalista obsoleto, i paesi ricchi stanno più in alto nl la “catena del valore”, occupandosi di progettazione e innovazione, mentre i paesi poveri svolgono compiti più semplici come la produzione. Tuttavia, questo si basava su false ipotesi, ha concluso Vance:

“E’ stato un erore . Abbiamo scoperto che le aree geografiche che si occupano della produzione diventano incredibilmente brave nella progettazione delle cose. Ci sono effetti di rete, come tutti voi ben capite. Le aziende che progettano prodotti lavorano con le aziende che producono. Condividono la proprietà intellettuale. Condividono le migliori pratiche e a volte condividono anche dipendenti essenziali. Ora diamo per scontato che le altre nazioni resterebbero sempre dietro di noi nella catena del valore, ma si scopre che man mano che miglioravano nella parte inferiore della catena del valore, hanno anche iniziato a recuperare terreno nella parte superiore. Siamo stati schiacciati da entrambe le estremità”.

Il secondo concetto di globalismo attaccato da Vance “la voglia di manodopera a basso costo”, che lui chiamava “una stampella che ha inibito l’innovazione” e “una droga a cui troppe aziende americane sono diventate dipendenti”. Per Vance, l’innovazione è la chiave:

“Penso che la maggior parte di voi oggi – ha detto agli industriali – non sia preoccupata di disporre di manodopera sempre più economica. Siete preoccupati di innovare, di costruire cose nuove, della vecchia formulazione della tecnologia che sta nel fare di più con meno. Voi tutti cercate di fare di più con meno ogni singolo giorno. E quindi chiederei ai miei amici, sia dal lato ottimista della tecnologia che da quello populista, di non vedere il fallimento della logica della globalizzazione come un fallimento dell’innovazione. In effetti, direi che la fame di manodopera a basso costo della globalizzazione è un problema proprio perché è stata negativa per l’innovazione.

Secondo Vance, la dipendenza dalla manodopera a basso costo è il nemico comune dei lavoratori americani, dei populisti e degli innovatori. La soluzione è l’innovazione americana, e ha citato la “rivoluzione delle parti intercambiabili” come motivo per cui l’industria americana “è diventata l’invidia del mondo”.

L’innovazione era ciò di cui voleva davvero parlare, ha detto:

“Perché l’innovazione è la chiave per vincere la competizione manifatturiera mondiale, per dare ai nostri lavoratori un trattamento equo e per reclamare la nostra eredità attraverso la grande ripresa industriale americana. E credo che sia questo ciò che stiamo per raggiungere, una grande ripresa industriale americana. Perché l’innovazione è ciò che aumenta i salari. È ciò che protegge le nostre patrie. […] È ciò che salva le vite delle truppe sul campo di battaglia.

Per incoraggiare la “Grande ripresa manifatturiera americana”, l’amministrazione Trump ha un piano “semplice”:

“Stai realizzando cose nuove e interessanti qui in America? Ottimo. Allora taglieremo le tue tasse. Taglieremo le normative. Ridurremo il costo dell’energia in modo che tu possa costruire, costruire, costruire. Il nostro obiettivo è incentivare gli investimenti nei nostri confini, nelle nostre aziende, nei nostri lavoratori e nella nostra innovazione. Non vogliamo persone che cercano manodopera a basso costo”.

Vance ha affermato che l’amministrazione Trump ha già iniziato a riorganizzare il “regime commerciale e tariffario” degli Stati Uniti a livello internazionale. Ha sottolineato altri 9.000 posti di lavoro nel settore automobilistico, nonché un contrasto alla manodopera a basso costo attraverso la repressione dell’immigrazione illegale. Vance ha collegato la drastica diminuzione degli attraversamenti dei migranti a un importante miglioramento nella sorte dei cittadini americani:

“Grazie alla leadership del presidente Trump, il mese scorso per la prima volta in più di un anno, la maggior parte dei guadagni occupazionali è andata a cittadini americani nati sul suolo statunitense. E questo è importante. Per la prima volta in più di un anno, la maggior parte della creazione di posti di lavoro è andata effettivamente a cittadini americani”.

Vance ha anche affermato che i prezzi dell’energia stavano scendendo e che la scorsa settimana “l’amministrazione ha preso misure importanti per rendere l’energia ancora più economica e liberare le nostre aziende dalle soffocanti normative ambientali “. Ha parlato di rendere permanenti i tagli fiscali alle aziende, di “ampliare la piena deduzione per coprire la costruzione di fabbriche” e la creazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro.

“… La premessa fondamentale, l’obiettivo fondamentale della politica economica del presidente Trump è, credo, quello di annullare 40 anni di politica economica fallimentare in questo paese”, ha concluso Vance.

MB:

Discorso della massima importanza intellettuale, e chiara esposizione della strategia che Trump sta cercando, una vera rivoluzione a suo modo-. Né le oligarchie UE né i governanti come Macron, Merz,Starmer, Giorgia appaiono essere al livello di questo discorso – essenziale capire cosa vuole l’altra parte se si vuole mediare – e nemmeno in grado di articolare con tale cultura i nostri poproblemim – e strillano: “Dazi Noo!” Controdazi!” Questi “europei “ ascoltano solo se stessi, le voci di dentro, e leggono il Manifesto di Ventotene come manuale di istruzioni …di cui posto uno scritto per informnare cosa ne p

ensava Togliatti

Per gli Usa la rinascita industriale potrebbe già essere troppo tardi, se qualòche giorno prima è apparsa questa informazione – Per laUE, tranquilli: abbbiamo Rearm e il Manifesto di Ventotene

Il nuovo chip cinese senza silicio batte Intel con una velocità del 40% in più e il 10% in meno di energia

Il nuovo transistor a base di bismuto potrebbe rivoluzionare il design dei chip, offrendo una maggiore efficienza e bypassando i limiti del silicio.

Lo si devea un team di ricercatori della Peking University Si dice che il loro transistor 2D di nuova concezione sia il 40% più veloce rispetto agli ultimi chip di silicio a 3 nanometri di Intel e TSMC, consumando il 10% in meno di energia. Questa innovazione, dicono, potrebbe consentire alla Cina di bypassare completamente le sfide della produzione di chip a base di silicio. A differenza dei tradizionali transistor a base di silicio, che lottano con la miniaturizzazione e l’efficienza energetica su scale estremamente piccole, questo nuovo design offre una soluzione senza tali vincoli. Secondo Peng, sonoi state le sanzioni guidate dagli Stati Uniti, hanno limitato l’accesso della Cina ai transistor più avanzati a base di silicio, ad aver spinto i ricercatori cinesi a esplorare soluzioni alternative.

“Le sanzioni funzionano! Definitivo”

Fonte