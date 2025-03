Mwedici vittime della Scienzah

Brutta storia questa dei medici che da testimonial e molestatori pro-vaccino sono diventati loro malgrado testimonial/attori delle morti improvvise causate dal vaccino…

Il Sole 24 Ore nel 2009

era fermamente antivax ed anti scienza, arrivando a criticare ingiustamente le basi stesse del vaccino per l’influenza. Come osavano! avrebbe detto Greta. Ed infatti sono stati “rieducati”.

‘Avv. Fabrizia Vaccarella elenca, punto per punto, i legami di sangue tra stampa, magistratura, medici e politica, affinché nessuno possa, in alcun modo, criticare i vaccini.

2014: Modificato codice deontologico per rendere subordinati i medici a quelli che sono i rapporti istituzionali (devono obbedire alla politica e non agire in scienza e coscienza)

2016: La FNOMCeO produce un documento sui vaccini e si insiste affinché il Ministero della Salute si costituisca in giudizio tutte le volte che si parli di correlazione fra autismo e vaccinazione (negare sempre la relazione quindi)

2017: Legge Lorenzin e accordo con la stampa, dove il Ministero si occupa di fare formazione per i giornalisti ed indicare loro come si devono esprime e che tipo di approccio devono avere. Si richiede il segreto su tutto quello che riceveranno all’interdo di questi corsi. La regione Veneto impugna e costringe alla sentenza la Corte Costituzionale, che però allarga le maglie della discrezionalità dell’impositzione vaccinale. La relatrice di questa sentenza è la Cartabia, che successivamente farà carriera politica.

2018: Modifica strutture mediche e gli ordini che diventeranno sussidiari dello Stato

Hanno imbrigliato la stampa, la magistratura, i medici, dove diventa illecito deontologico sconsigliare la vaccinazione. In ultimo hanno messo in piedi le due categorie vax e novax per dividere le persone e creare terrore.

In questo modo hanno tolto la possibilità di esprimere un parere contrario alla vaccinazione.

La domanda dell’ Avv. Vaccarella: se i vaccini fossero davvero utili, ci sarebbe stato bisogno di una struttura di questo genere?

Dal 2021 assistiamo ad una moltitudine di decessi, patologie varie, tumori aggressivi, malori improvvisi, tutti causati da veri topicidi fognari, che loro chiamano vaccini.

Magistratura, stampa, medici, politica: nessuno ne parla.

Adesso, sapete anche il perché.

Il quadro è terrificante: questi sono crimini contro l’Umanità, commessi da quelle che vengono definite “istituzioni”.

Integrale: Canale Italia (https://www.youtube.com/watch?v=A23ACEfNE_U)

nnn