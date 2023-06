Video: https://twitter.com/i/status/1667637374828924934

Insulti e cori offensivi davanti alla sede nazionale di @ProVitaFamiglia da parte dei manifestanti del #Pride

Vaff**** e ho un rigurgito anti Pro Vita e Famiglia tra gli insulti urlati dai microfoni dei carri del Pride.

Questo dimostra la vera natura intollerante e discriminatoria del Pride e di tutta la comunità #LGBTQIA

Chi non la pensa come loro non è degno di rispetto.

Oltre alla problematica dell’utero in affitto, questi gesti e tanti atti blasfemi registrati durante il corteo confermano che era necessario il ritiro del patrocinio da parte della Regione Lazio