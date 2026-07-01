Il tempo degli sciacalli e delle iene

Roberto PECCHIOLI

Il passo più intenso del Gattopardo, il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, è

secondo noi quello in cui il Principe di Salina dialoga con il piemontese Chevalley ,

rappresentante dei nuovi padroni della Sicilia, che gli offre uno scranno di senatore del

neonato Regno d’Italia, rifiutato dal vecchio aristocratico, che suggerisce per quel ruolo

l’arrivista arricchito Calogero Sedara, simbolo dei tempi nuovi. “ Noi fummo i Gattopardi, i

Leoni: chi ci sostituirà saranno gli sciacalletti, le iene”. Il colloquio si conclude con

un’amara riflessione sull’immutabilità della natura umana: “e tutti quanti, gattopardi,

sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra.”

Forse non ci sono stati i tempi dei leoni, di sicuro viviamo nell’era delle iene, degli sciacalli

e degli avvoltoi. Basta uno sguardo alla quotidianità per dare ragione al principe sconfitto e

prendere atto che se ci vollero secoli per estendere la civiltà, basta pochissimo per

precipitare non nella barbarie – che possiede una selvaggia vitalità- ma nel primitivismo

degli istinti più bassi. Il marito del ministro Elena Roccella affoga sotto gli occhi della

moglie e la muta dell’odio incandescente ricopre la vedova di insulti, tra sfacciate

manifestazioni di giubilo per il suo dolore. La sua colpa è doppia: le idee di Roccella sulla

famiglia sono diverse dalla canea ultra progressista e lei personalmente è vista come

traditrice per il suo passato femminista. Un settimanale francese, Charlie Hebdo, noto per

articoli e vignette di rivoltante violenza e disumanità, disegna il selezionatore della

nazionale transalpina di calcio Didier Deschamps, che innalza al cielo non la coppa del

mondo, ma l’urna cineraria di sua madre, morta in questi giorni. Il foglio parigino-

sedicente satirico- rappresenta il peggio di un anarchismo senza valori e sentimenti,

derisorio , capace solo di deridere e diffondere un nichilismo dozzinale gradito alla gente

più volgare.

Il delitto di Garlasco e l’infinito tormentone televisivo che genera – condito di colpi bassi

tra giornalisti e personaggi televisivi in cerca di notorietà e denaro- non solo ha creato

tifoserie opposte, ma ha distrutto la fragile stabilità della madre dell’indagato Andrea

Sempio, che ha tentato il suicidio ed è stata ricoverata in psichiatria. Il quadro è sempre lo

stesso: al dolore e alla rovina si aggiunge la violenza dei cosiddetti social media – nel

mondo al contrario anche le parole sono alla rovescia- in cui sciacalli e iene si avventano

sul corpo e sull’anima delle prede, travolte da insulti, distruzione della vita personale e

intima, gogna, auguri di morte. Un distillato di odio che sgomenta e non risparmia alcun

ambiente. In questi giorni esponenti della destra che definisce se stessa l’unica autentica,

attaccano la battaglia di Gianni Alemanno per un sistema carcerario a misura d’uomo.

Secondo costoro, paladini di una legge e di un ordine a loro immagine, in galera si deve

solo marcire. Anche in questo caso gli argomenti sono sostituiti dalle ingiurie, dalle

minacce – vane e ridicole, perché iene e sciacalletti mai agirebbero a viso aperto lontani

dall’anonimato – da cieco rancore inzuppato nel turpiloquio.

Molto si parla del “discorso di odio” da combattere, ma il bersaglio sono le idee

dissenzienti, le voci in controtendenza. L’odio vero, che tracima nelle reti sociali, in certe

scritte sui muri e in alcuni striscioni portati nelle manifestazioni, non viene scalfito. Le iene

e gli sciacalli , in natura, agiscono in base a un istinto utile all’equilibrio e alla vita . Gli

sciacalletti (dis) umani sono invece animati, oltreché da un odio senza quartiere, da un

sentimento che la psicologia chiama schadenfreude, il godimento per le disgrazie altrui.

Una ventina di anni fa si diffuse negli stadi, in occasione di infortuni di giocatori avversari,

l’invocazione disgustosa: “devi morire !” urlata da parte del pubblico. Dovunque, la

violenza verbale è diventata protagonista del linguaggio, delle reazioni, del sentimento

profondo di milioni di iene e sciacalli umani, in realtà pecore matte rese forti

dall’anonimato della folla o della rete.

Alla violenza delle parole inevitabilmente segue la violenza degli atti. Questo vogliamo, ci

piace precipitare nella barbarie nichilista di tribù l’una contro l’altra armate ? Davvero

l’opinione, le convinzioni, l’esistenza stessa dell’altro non ha diritto di esistenza e la verità è

solo la nostra ? Veramente non sappiamo distinguere il piano umano, personale, il diritto

di ognuno alle proprie idee, a un mondo interiore distinto dal nostro ? Devi morire,

gridavano le curve ultrà, esattamente come gli sciacalli e le iene da tastiera e da social

media. Smettiamola di chiamarli “leoni”, poiché il loro tratto più chiaro è la vigliaccheria,

accompagnata dall’azione in branco e dalla garanzia di impunità. Quando la chiesa

cattolica esercitava un magistero creduto, distingueva tra l’errore e l’errante, ovvero tra le

idee inaccettabili e l’ essere umano che le esprimeva. Nell’epoca delle iene e degli

sciacalletti quel che resta del rispetto reciproco e dello scambio delle idee, della stessa

democrazia – totem inviolabile e tabù oggetto di finta adorazione- è sostituito dallo sfogo

impotente di chi distilla odio sui nuovi media e nelle piazze.

A breve qualcuno passerà ai fatti, alla violenza fisica. Chi ha vissuto sulla pelle la lunga

stagione dell’odio politico lo sa. La lezione degli anni Settanta e Ottanta non è stata

appresa, se non da chi, sperimentato l’ostracismo, vissuta la denigrazione e

l’emarginazione, subita la violenza e l’esclusione, ha elaborato una riflessione sulla libertà e

su un principio inderogabile: non essere mai come “loro”, non odiare come loro, non

comportarsi come loro. In fondo è una maniera di praticare l’antica massima di non fare

agli altri ciò che non vogliamo venga fatto a noi. Non è questo l’istinto della maggioranza.

Vince la schadenfreude, la gioia cattiva, vendicativa, carica di fiele di chi gioisce per il male

altrui, funzionale alla riproduzione del sistema disumano al potere. La sostituzione della

libertà “per” e “di” con i nuovi strumenti di comunicazione – feroci, crudeli, corrivi,

facilitatori e vetrine dei sentimenti peggiori- che lasciano le cose come stanno ma

consentono di esorcizzare la pentola del disagio, della precarietà, della mancanza di valori,

principi, senso della vita con lo sfiatatoio dell’odio, della volgarità, dell’ingiuria più bassa.

Gli stessi che odiano, insultano , spargono veleno sono a loro volta vittime del giudizio

impietoso del pollice verso che ieri uccideva il gladiatore sconfitto, oggi disumanizza ,

dileggia, butta fuori dall’arena del consesso cosiddetto civile il nemico di turno: “non mi

piace”. Questo spiega la ferocia senza mediazioni dell’antifascismo esteso a tutto ciò che

non è gradito e dal suo omologo l’ anticomunismo ritardatario. Tifosi delle curve opposte

che accettano le regole, il linguaggio, i meccanismi mentali di chi il gioco lo organizza e ne

trae beneficio. Ragionamento troppo sofisticato per milioni di menti con il paraocchi del

cavallo orientato dalla briglia del cocchiere. Manca il limite, il confine che ferma; nella

fattispecie, il riconoscimento dell’umanità altrui e della possibilità che un pezzetto di verità

possa trovarsi non in noi ma nel prossimo. Ma questa non è la civiltà del limite, bensì il suo

contrario, nell’economia, nelle scelte esistenziali indotte, nella riduzione di tutto alla scelta

soggettiva, purché alimenti il Mercato, disumana misura di tutte le cose.

L’elemento più rivoltante è l’ ipocrisia montante, la falsità di principi ostentati come

bandiere, icone della postmodernità. Pensiamo all’idea di tolleranza. Chi scrive resta

convinto, con Aristotele, che la tolleranza sia la virtù terminale delle società in decadenza,

incapaci di credere in qualcosa di forte. Pure, dobbiamo accettare l’esistenza di differenze,

di dispareri, di sistemi valoriali opposti, che sarebbero ricomposti se fossimo una

comunità, ma che non possiamo ridurre alla guerra tra eserciti nemici. Anni fa, l’obbligo di

collaborare costrinse chi scrive e un collega detestato da anni a prendere atto che entrambi

non ricordavamo i motivi iniziali del reciproco rancore. Non siamo diventati amici, ma è

maturato un prudente rispetto.

Ridurci all’odio , all’ingiuria, al tripudio per le disgrazie degli altri è da sciacalletti. Una

società in cui domina quest’atteggiamento corre verso la fine oppure verso la vittoria del

più forte, l’ homo homini lupus. Certo, uscire di casa non aiuta a mettere in pratica i

sentimenti migliori: ci troviamo in mezzo a un’umanità competitiva perfino al momento di

salire su un mezzo pubblico e contendersi i posti a sedere; non aiuta vedere all’opera la

porzione di umanità sguaiata, sciatta, ostile, esteticamente triviale. Una bella ragazza,

cameriera in un bar, ostenta un braccialetto con la scritta “fatti i cazzi tuoi”. E’ figlia nostra,

di una società senz’anima e senza domani. Considera un suo “diritto” quell’imperiosa

richiesta all’universo. Non è possibile accoglierla; non siamo atomi, non siamo

indipendenti gli uni dagli altri.

Chi ci ha resi così sino all’odio reciproco è un sistema di organizzazione sociale nemico

dell’umanità. Bisognoso di capri espiatori da colpire e distruggere per legittimare se stesso

e scaricare la violenza sui malvagi di turno; capace di diffondere la sopraffina arte

dell’autosfruttamento, il consumo di noi stessi denunciato da Byung Chul Han, che

conduce alla sindrome del burnout, l’esaurimento emotivo ed etico da cui si finisce nel

rancore, nell’ incapacità di riconoscere l’altro. La schadenfreude significa in fondo che altra

felicità non ci resta che godere del male altrui, del suo dolore, della sua disgrazia. L’odio

impotente delle iene e degli sciacalletti , alla fine, abbrutisce, sfigura, abbassa chi lo

pratica, non chi lo riceve . Questi può scegliere se rispondere allo stesso modo o costruirsi

una corazza di diversità, di severa, dignitosa distanza. Rimanere, o ridiventare umani. A

noi è successo, almeno speriamo. Infine, si odiano