Il Ministro della Salute, Schillaci, ha sciolto la “commissione” sui vaccini. . Nonostante.

COMUNICATO STAMPA
Milano, 16 agosto – Oltre 132 associazioni e comitati si uniscono per difendere il pluralismo scientifico e la libertà di espressione nel dibattito sulla salute pubblica. L’iniziativa, nata in poche ore durante le festività di Ferragosto, esprime il pieno supporto ai medici e scienziati Dott. Eugenio Serravalle e Dott. Paolo Bellavite. Nuove adesioni stanno ancora arrivando.
L’appello congiunto, sottoscritto da tutte le organizzazioni, elogia la recente decisione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, di rinnovare il Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni (NITAG) con un approccio che valorizza la diversità di competenze. I firmatari ritengono che un dibattito aperto, inclusivo e basato su prove scientifiche sia l’unica via per tutelare la salute pubblica in modo efficace.
“Etichettare e delegittimare non è scienza: è arbitrio,” si legge nel comunicato. L’appello condanna i tentativi di delegittimare i due professionisti, ingiustamente etichettati come “antiscientifici” per le loro posizioni critiche sulla gestione della pandemia e sui vaccini anti-COVID. La lettera sottolinea che il progresso scientifico è da sempre alimentato dal dubbio costruttivo e dal confronto, non dalla censura.
“La scienza non è un dogma, ma un metodo che si basa sulla verifica di teorie anche contrapposte, senza occultare le pubblicazioni scientifiche che provano il contrario,” prosegue la nota. I sostenitori evidenziano che i curricula e l’esperienza di Serravalle e Bellavite dimostrano la loro preparazione e i loro contributi reali alla ricerca. Hanno sempre dichiarato di ispirarsi al metodo scientifico. Da anni chiedono confronti basati su prove concrete e non su opinioni. Nei loro interventi hanno cercato di presentare dati, fatti e documentazione solida e aggiornata, mostrando anche disponibilità a riconoscere quando le prove dell’interlocutore risultano più fondate delle proprie.
Le associazioni e i comitati firmatari chiedono che la libertà di ricerca e di espressione dei medici e degli scienziati sia garantita.
“La scienza vive solo dove c’è confronto libero,” conclude il documento, sottolineando che, in un’epoca di informazioni complesse e spesso incomplete, è cruciale che organismi come il NITAG siano composti da professionisti liberi da condizionamenti e capaci di valutare criticamente ogni prova per la tutela della salute
di tutta la popolazione.
Le associazioni, i comitati, gli attivisti e gli esperti che desiderano esprimere il proprio sostegno possono aggiungere la loro firma al seguente link: http://----escape_sem_autolink_uri:3407c3ad5fcac267bfc61c7f715426b0----
Comitato a sostegno delle nomine al Nitag dei dottori Bellavite e Serravalle
Di seguito potete trovare la lettera originale e i nomi delle 132 associazioni.
Appello in solidarietà del Dott. Paolo Bellavite e del Dott. Eugenio Serravalle
Le Associazioni firmatarie esprimono apprezzamento per la recente decisione del Ministro della Salute di rinnovare il Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni (NITAG), adottando un’impostazione che riconosce e valorizza il pluralismo delle competenze.
Riteniamo che la tutela della salute pubblica richieda un dibattito aperto, inclusivo e basato sulle migliori prove scientifiche disponibili. La discussione deve essere libera, pluralistica e basata su prove documentate, e ogni forma di delegittimazione personale è contraria ai principi etici e ai diritti costituzionali perché va sempre garantita la libertà di ogni professionista di esprimersi nel rispetto della scienza e della propria coscienza. Limitare oggi la voce di chi chiede trasparenza sulla base delle prove scientifiche, mette a rischio il
diritto di ogni cittadino a ricevere cure basate su verità rigorose e verificate e indipendenza professionale.
Paolo Bellavite e Eugenio Serravalle sono stati etichettati da alcuni come “antiscientifici” per le loro posizioni critiche sulla gestione della pandemia e, in particolare, sui cosiddetti vaccini anti-COVID.
Alcuni commentatori si sono arrogati il diritto di decidere cosa sia “scienza” e cosa non lo sia, pronunciando un verdetto senza possibilità di replica. Eppure, i loro curricula e le testimonianze della loro attività clinica dimostrano preparazione, esperienza e contributi reali alla ricerca. La loro “colpa” è aver mantenuto il diritto di porsi domande e di esprimere dubbi in pubblico — proprio ciò che, da sempre, alimenta il progresso e la conoscenza.
Etichettare e delegittimare non è scienza: è arbitrio. La scienza non è un dogma, è un metodo che si basa sulla verifica di teorie anche contrapposte: alla fine ‘vince’ chi porta i dati e le prove più valide e forti. Il fondamento del metodo è basato sul dubbio costruttivo e sul confronto delle prove, non su articoli di fede e censure. Di fronte a prove migliori di quelle che possono presentare, Bellavite e Serravalle hanno reso pubblico l’impegno a riconoscerlo esplicitamente, auspicando analoga disponibilità da parte degli interlocutori.
In un’epoca in cui decisioni complesse in sanità pubblica devono essere prese talvolta con dati incompleti, è indispensabile che organi come il NITAG siano composti da professionisti con competenze diverse, liberi da condizionamenti e capaci di valutare criticamente ogni prova.
Chiediamo che la libertà di ricerca e di parola dei medici e degli scienziati sia garantita, che il dissenso argomentato sia accolto come risorsa e che il pluralismo scientifico venga riconosciuto come condizione necessaria per decisioni equilibrate e trasparenti.
La scienza vive solo dove c’è confronto libero
Di seguito, la lista delle 132 associazioni e comitati che hanno aderito alla lettera di supporto.
