Il funzionario dell’OMS diventa informatore: “La pandemia è falsa; i documenti dimostrano che tutto è pianificato’

L’economista Martin Armstrong: “Temo che sia necessaria un’azione militare per salvare l’umanità e difendersi da questa invasione ( OMS/Bill Gates) “

La (ora ex) rispettata funzionaria norvegese dell’OMS, la dottoressa Astrid Struckelberger, ha confermato in un’intervista a un quotidiano norvegese che l’intera pandemia di corona è falsa e che i documenti dimostrano che tutto ciò che viene fatto ora è stato ampiamente pianificato in anticipo. L’OMS, dice, è cambiata quando la GAVI Alliance di Bill Gates ha iniziato a rilevare l’organizzazione con i suoi miliardi nel 2006. Dal 2014, l’OMS è diventata effettivamente una sorta di azienda che serve semplicemente gli interessi commerciali e ideologici di Bill Gates e Big Pharma. (A causa del trattato sulla pandemia del 2005, l’OMS è di fatto il vero governo dei Paesi Bassi dallo scorso anno, facendo di Bill Gates il nostro “presidente”. In sostanza, il regime fantoccio di Rutte sta solo eseguendo i suoi ordini.)

“È stato speciale: organizzazioni come la GAVI (Global Alliance for Vaccine Immunization, guidata da Bill Gates) sono arrivate all’OMS nel 2006 con denaro”, ha affermato il dott. Strukelberger. ‘Da allora, l’OMS si è trasformata in un nuovo tipo di organizzazione internazionale. GAVI ha guadagnato sempre più influenza e immunità totale, anche più dei diplomatici delle Nazioni Unite. GAVI può fare ciò che vuole e la polizia non può fare nulla.’

L’OMS è stata verificata nel 2014 e poi è diventata una sorta di società, con gli Stati membri che agiscono come sussidiarie. “Quando lavoravo all’OMS nelle relazioni internazionali nel 2013, ho visto GAVI entrare sempre di più. GAVI ha presentato un piano d’azione globale per la vaccinazione 2012-2020. In quegli 8 anni, GAVI ha avuto tutto nelle sue mani. Bill Gates è subentrato ed è stato incaricato delle vaccinazioni.’

I documenti dimostrano che “la pandemia è sicuramente pianificata”

Lo scienziato afferma che la completa pandemia di corona è sicuramente pianificata. ‘Puoi leggere questo in tutti i documenti. Chiunque può analizzarli, è lì apertamente, proprio davanti ai nostri occhi.’ Continua dicendo che “è terribile che le persone non facciano ricerche cliniche, ma ottengano solo informazioni dagli ospedali. È unico nella storia delle pandemie che i dati non siano disponibili.’

Sa dai medici che senza un’autopsia non è possibile fornire alcuna prova reale della causa della morte, motivo per cui le vittime non vengono ora esaminate. ‘Ci sono molte bugie e inganni nella scienza e nei sistemi (medici). Il test PCR è un esempio; il medico non può usarlo diagnostico. I medici sono pagati per dire che i decessi provengono da Covid, sulla base di un test PCR fallito. Questo è molto spesso fatto senza un’autopsia. Dicono che sia una morte per Covid, anche se non lo è».

“Ci sono (USA) 17.000 (ora 20.000+) decessi registrati dalle vaccinazioni, compresi bambini e neonati (numero di Covid vaxdoden ufficialmente registrati nell’UE; 32.000 +) . Non è etico continuare. Negli Stati Uniti, il numero di decessi (da queste iniezioni) è tre volte superiore a TUTTI i vaccini negli ultimi 35 anni messi insieme. Questi sono dati ufficiali, senza che si faccia nessuna ricerca clinica (sui tanti effetti collaterali) … La ricerca non è finita, ma le vaccinazioni continuano. È orribile, davvero criminale».

Esplosione di nati morti in Canada

Da tutto il mondo (e nel nostro Paese da molti nostri contatti) arrivano i messaggi sugli orrori provocati dalle iniezioni di Covid. Alla fine di novembre, il dottor Daniel Nagase, che è diventato famoso per aver curato tre dei suoi pazienti con Ivermectin contro le istruzioni del governo, ha detto in un’intervista che c’è una vera esplosione di nati morti in Canada. Secondo lui, hanno una cosa in comune: le loro madri sono tutte completamente vaccinate.

A Waterloo, nell’Ontario, ad esempio, tra gennaio e luglio 86 bambini, tutte donne completamente vaccinate , nascono morti, a un ritmo normalmente compreso tra 5 e 6 all’anno. Un ospedale nel nord di Vancouver ha lanciato l’allarme dopo 13 nati morti in sole 24 ore. dott. Nagase: “Quando vedi la stessa correlazione in tutto il paese, a Vancouver, a Waterloo, devi chiederti cosa sta succedendo in entrambi i posti”. C’è solo una chiara somiglianza: le iniezioni di Covid.

Yale professore di epidemiologia: ‘Covid è pandemia di paura, istituita dalle autorità’

Moderna ha ammesso ufficialmente a settembre che non ci sono dati sufficienti per dire che il loro “vaccino” è sicuro per le donne incinte e i loro bambini non ancora nati. Nonostante ciò, le autorità hanno approvato l’iniezione molto controversa sia per le future mamme che per i bambini sopra i 12 anni.

Sempre più scienziati di spicco hanno finalmente il coraggio di parlare, come il dottor Harvey Risch , professore di epidemiologia presso la prestigiosa Yale School of Public Health. Anche lui ora afferma che il Covid-19 è una ‘pandemia della paura, istituita dalle autorità’. (2)

‘Necessario intervento militare per salvare l’umanità’

L’economista americano Martin Armstrong, che è stato testato lui stesso CINQUE volte negativo per la corona, ma è stato ancora diagnosticato con “Covid”: “Se si considera che i politici sopprimono deliberatamente queste affermazioni, mostra che non “rappresentano” più le persone. Se hai un po’ di senso morale, non farlo. È un’esperienza straziante perdere tuo figlio. So come ci si sente, ho perso il mio primo figlio. Non basta attraversare questo.’

“Vorrei davvero che fosse tutta una teoria del complotto. Ma questa è una battaglia tra il bene e il male, il che è molto malvagio… temo che i militari debbano insorgere per salvare l’umanità e difenderci da questa strana invasione (OMS / Bill Gates) “.

C’è ancora un paese là fuori che non è sotto il controllo totale dei globalisti occidentali della vaccinazione per il clima e che ha un esercito abbastanza forte oltre al coraggio e alla volontà necessari per combattere queste organizzazioni estremamente malvagie con il loro “Grande Reset” / Agenda 2030 programma? rappresentano una minaccia per la sopravvivenza di tutta l’umanità, in particolare l’OMS e il WEF?

Senza Bill Gates, Klaus Schwab e George Soros, potremmo ancora avere una possibilità. Forse , perché poi anche quelli nell’ombra “sopra” di loro – alcune famiglie bancarie notoriamente potenti, i reali e le loro numerose organizzazioni e istituzioni che hanno controllato questo mondo e lo hanno imprigionato nella miseria per così tanto tempo, e che ora ci stanno portando al abisso assoluto piombo – dovrebbe scomparire per sempre.

