Causa transizione ecologica, c’è più bisogo… di carbone e greggio

Da un titolo di DWN

E’ il carbone che sta attualmente assicurando la fornitura di energia elettrica ai tedeschi

Il carbone è stata la fonte energetica più importante nel terzo trimestre di quest’anno. Il 31,9 percento della quantità di elettricità immessa nella rete è stata generata in centrali elettriche a carbone. Con un incremento del 22,5%, anche l’energia dal carbone ha registrato l’incremento maggiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Secondo i calcoli dell’Ufficio federale di statistica, nel terzo trimestre più della metà (56,9 percento) della quantità totale di elettricità prodotta, 118,4 miliardi di chilowattora, proveniva da fonti energetiche convenzionali, carbone, gas, energia nucleare dalla Francia.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, la percentuale è aumentata del 2,7 percento. Nella prima metà dell’anno, il 56 percento dell’elettricità immessa nella rete in Germania è stata generata in modo convenzionale.

I prezzi del gas salgono ai massimi storici dopo che Baerbock ha bloccato il Nord Stream 2

Il ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock ha affermato che tutti e tre i partiti al governo nella coalizione dei semafori hanno concordato che il gasdotto Nord Stream 2 di nuova costruzione non soddisfa i requisiti della legge europea sull’energia. “Ciò significa che, allo stato attuale, questo gasdotto non può essere approvato “.

Il blocco del Nord Stream 2 da parte del governo federale ha conseguenze per tutta l’Europa. Perché le parole di Berlino hanno subito portato i prezzi del gas naturale europeo ai massimi di sempre. Il prezzo del gas olandese per il prossimo mese, il benchmark europeo, è aumentato di oltre il 3% a 119,50 euro, battendo il massimo del 5 ottobre, quando il benchmark era già salito a 117,90 euro”.

Aggiungiamo un pezzo da Oil price com molto esplicativo:

In tutto il mondo, i politici sono alle prese con la realtà dell’energia costosa

Shock sui prezzi, scarsità e povertà energetica sono sulle mappe dopo due anni consecutivi di sottoinvestimenti nell’industria del petrolio e del gas

I leader mondiali potrebbero dover riconoscere che la domanda di petrolio e gas è qui per restare nel prossimo futuro

“I nostri prodotti fanno girare il mondo,” va detto l’amministratore delegato della Chevron, Mike Wirth, ha detto al World Petroleum Congress di questa settimana a Houston. La dichiarazione ha fatto eco a un sentimento espresso da altri dirigenti petroliferi presenti all’evento: petrolio e gas sono indispensabili e continueranno ad essere indispensabili per il futuro osservabile.

Non è certamente quello che le organizzazioni ambientaliste vogliono sentire. Non è certamente quello che l’amministrazione Biden e l’UE vogliono sentire. Eppure, è la dura realtà.

L’Europa sta lottando con i prezzi record del gas, mentre le sue scorte di gas si stanno esaurendo al ritmo più veloce in circa un decennio a causa di un inizio dell’inverno più freddo del solito in gran parte del continente. Negli Stati Uniti, i prezzi della benzina sono diventati una priorità assoluta per un’amministrazione che è salita al potere con la promessa di ridurre il consumo di combustibili fossili del paese. Che piaccia o no a tutti, smettere di petrolio e gas non sarà facile come gli ideologi del green sperano.

“Capisco che ammettere pubblicamente che petrolio e gas svolgeranno un ruolo essenziale e significativo durante la transizione e oltre sarà difficile per alcuni”, ha affermato l’amministratore delegato di Aramco, Amin Nasser, al World Petroleum Congress. “Ma ammettere questa realtà sarà molto più facile che affrontare l’insicurezza energetica, l’inflazione dilagante e i disordini sociali poiché i prezzi diventano intollerabilmente alti e gli impegni zero netto da parte dei paesi iniziano a sgretolarsi”, ha affermato, come citato dal Financial Times.

Il prezzo dell’elettricità sta già diventando intollerabilmente alto in molte parti d’Europa che fino a poco tempo fa erano una forma di energia sicura e conveniente. Questo, a meno che non venga affrontato con urgenza, potrebbe effettivamente portare a disordini sociali: ci sono poche cose più infiammabili dell’opinione pubblica in pieno inverno in mezzo a una carenza di energia e al rischio di blackout.

“Il petrolio e il gas continuano a svolgere un ruolo centrale nel soddisfare il fabbisogno energetico mondiale e noi svolgiamo un ruolo essenziale nel fornirli in un modo a basse emissioni di carbonio”, ha affermato Wirth di Chevron, citato dal Wall Street Journal.

L’offerta è ridotta anche a causa del sottoinvestimento, che è almeno in parte il risultato della corsa alla sostituzione del petrolio e del gas con energia rinnovabile.

Come ha affermato questa settimana un rapporto di IHS Markit e International Energy Forum, gli investimenti di quest’anno nel settore sarebbero di circa $ 341 miliardi, che è il 23% inferiore ai livelli di investimento pre-pandemia di $ 525 miliardi, e questo nonostante l’aumento della domanda globale per le materie prime, osserva il rapporto.

“Gli investimenti nel petrolio e nel gas dovranno tornare ai livelli pre-Covid e rimanere lì fino al 2030 per ripristinare l’equilibrio del mercato”, hanno scritto gli autori del rapporto; il segretario generale dell’IEF afferma che la “crisi energetica in L’Europa e l’Asia questo inverno sono un’anticipazione di ciò che possiamo aspettarci nei prossimi anni”.

Questo non andrebbe certamente bene con i sostenitori delle energie rinnovabili come il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia Fatih Birol e il capo del Green Deal dell’UE, Frans Timmermans. Eppure, non molto tempo fa Birol ha chiesto all’OPEC+ di produrre più petrolio e alla Russia di pompare più gas in Europa, e Timmermans è stato costretto ad ammettere che il gas ha avuto un ruolo da svolgere nella transizione energetica.

“Sottoinvestire in petrolio e gas prima che le energie rinnovabili e altre tecnologie a basse emissioni di carbonio siano pronte a crescere per soddisfare la domanda di energia potrebbero creare crisi energetiche ricorrenti del tipo che abbiamo visto in Asia e in Europa negli ultimi mesi”, ha affermato Daniel Yergin di IHS Marki. Ha aggiunto che queste crisi potrebbero portare a conseguenze economiche negative. Questi, a loro volta, con ogni probabilità scateneranno i disordini sociali di cui ha parlato Nasser di Aramco al WPC.

L’idiozia del fanatismo Verde

Il grande problema energetico è quello della prematurità. L’accumulo di capacità di generazione rinnovabile in Europa e negli Stati Uniti è stato accompagnato da un ritiro prematuro della capacità di generazione di combustibili fossili, lasciando i paesi a corto di energia di base quando ne hanno bisogno.

Non è un caso che alcuni paesi come il Regno Unito e la Svezia abbiano dovuto riavviare gli impianti a carbone: nel caso del Regno Unito, per colmare un divario tra domanda e offerta di elettricità durante la crisi del gas, e nel caso della Svezia, per esportare l’elettricità in Polonia per aiutarla a evitare i blackout. Cosa ha causato la carenza in Polonia? Vento debole e arresti di alcune centrali elettriche.

Il passaggio prematuro all’utilizzo di energia eolica e solare sta lasciando i paesi vulnerabili alle condizioni meteorologiche e sta aumentando di fatto la loro dipendenza dai combustibili fossili. Forse l’attuale crisi insegnerà alcune lezioni importanti a coloro che desiderano imparare. Ma Annalena Baerbock non sta imparando….