Il  DNA smentisce il darwinismo, ve ne siete accorti?

 

Non finisco  di stupirmi dell’ostinazione cieca  degli evoluzionisti  dopo questa scoperta.  Darwin, al suo livello di conoscenza, poteva ancora credere che quelle    microscopiche   fossero forme di vita “semplici”  i batteri)  da  cui si potevano essere evolute , per puro e cieco  caso, le forme “complesse”,  macroscopiche  dai rettili ai  mammiferi .

In realtà, anche  i microbi  h<anno il loro DNA, per nulla  più “semplice” del nostro, ma  strutturalmente diverso,  anzi estremamente complesso e lungo, che del resto noi sappiamo  decifrare solo  in parte (quella che si esprime  facendo produrre amminoacidi), esattamente come ci resta non leggibile una gran parte del DNA umano .

 

Un software creato dal caso?

Ma soprattutto   il  DNA  è  un software.  Un programma di istruzioni che, ben oltre quello che  fa funzionare  i computer che tratta numeri 1 e  0,   è il manuale di istruzioni che produce un uomo vivente e pensante.  Se è un software – e lo è  –    è stato prodotto non dal caso   ma da una Intelligenza così chiaramente superiore alla nostra che non  la sappiamo decifrare solo  in minima parte: quale darwinista sa indicare  la parte de.l programma che ha prodotto   le  unghie e uale i neuroni? Un atteggiamento  oggettivo vedrebbe nel DNA  la prova dell’esistenza della  Intelligenza suprema. Chi altri può aver creato un così perfettto e minuzioso manuale di istruzioni,

A Questo stadio della nosta conoscenza, credere che  il DNA sia  stato fatto dal caso non è scienza. E’ superstizione.

 