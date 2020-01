I rabbini chiedono la rimozione della chiesa cattolica di Auschwitz

Una giustissima richiesta

OSWIECIM, Polonia (Reuters) – Quattro rabbini statunitensi guidati da Avi Weiss di New York si sono riuniti domenica davanti a una chiesa vicino al campo di sterminio tedesco nazista a Birkenau in Polonia, sostenendo la sua rimozione da un sito in cui furono uccisi più di un milione di ebrei .

“Questa protesta per noi fa molto parte della commemorazione. Perché ci sarà una cerimonia di commemorazione senza un’espressione di profondo, profondo sdegno per il fatto che la chiesa è ancora qui, manderebbe un messaggio che siamo d’accordo con questo “, ha detto Weiss.

I rabbini sostengono che la chiesa non dovrebbe trovarsi sul sito di uno dei più grandi cimiteri ebraici del mondo e viola un accordo del 1987 tra cardinali europei e leader ebrei secondo cui non ci sarà alcun luogo di culto cattolico permanente sul sito di Auschwitz o campi di Birkenau.

“Questa (la chiesa) nella mia mente è la più grande profanazione della storia dell’Olocausto”, ha detto Weiss.

Jerusalem Post:

Perché una chiesa tiene ancora servizi ad Auschwitz-Birkenau?

Di RABBI AVI WEISS / JTA 23 GENNAIO 2020 04:02 …La chiesa, che rimane operativa e perfettamente funzionante fino ad oggi, rappresenta una delle minacce più imminenti di oggi all’integrità della memoria dell’Olocausto. Sorge in violazione di un accordo solenne firmato nel 1987 da cardinali europei e leader ebrei europei secondo cui “non ci sarà un luogo di culto cattolico permanente sul sito dei campi di Auschwitz e Birkenau” e in violazione della Convenzione dell’UNESCO del 1972 relativa al Protezione della cultura mondiale e del patrimonio naturale.

Richiesta che approvo fino in fondo: deve esserci una sola Vittima.