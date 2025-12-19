In breve:

L’ex presidente del MES Klaus Regling mette in guardia contro un calo permanente dei redditi reali in Germania.

Tre anni di stagnazione , crescita potenziale estremamente debole nel confronto internazionale

La mancanza di investimenti pubblici come fallimento chiave degli ultimi decenni

Un calo della prosperità potrebbe esacerbare la frustrazione politica e la disillusione nei confronti della democrazia.

Klaus Regling, ex direttore del Meccanismo europeo di stabilità (MES, che è un organo dell’Agenda), è preoccupato per le future prospettive di crescita della Germania. In un’intervista al quotidiano Handelsblatt, ha affermato che il reddito disponibile reale dei tedeschi “probabilmente diminuirà in futuro” e che il Paese subirà una massiccia perdita di prosperità. Solo un pacchetto di riforme storico può contrastare questa situazione, ha affermato.

Regling presuppone un “calo dei redditi reali”.

L’economista 75enne ha spiegato che questo potrebbe rappresentare un pericolo per la democrazia. La promessa che le generazioni future sarebbero state più ricche dei loro genitori “probabilmente non è più possibile mantenerla”. Una cosa del genere non era mai accaduta prima nella storia della Repubblica Federale.

Di più su questo BDI avverte: la situazione economica della Germania sarà in caduta libera entro il 2025

L’economia non cresce da tre anni. Anche se nei prossimi anni si registrerà una lieve ripresa, la crescita potenziale non supererà lo 0,2-0,4%. Si tratta del dato più debole tra tutti i paesi dell’UE e del G7.

Per attenuare almeno la perdita di prosperità, Regling ritiene necessario un “pacchetto di riforme tanto ampio quanto qualsiasi altro visto prima nella storia della Repubblica Federale”. Inoltre, sostiene che la crescita non può cambiare il fatto che il reddito disponibile reale dei tedeschi “probabilmente diminuirà in futuro”.

Politica climatica, riarmo e sicurezza sociale

Ciò è anche una conseguenza del fatto che quote sempre più consistenti della produzione economica confluiscono principalmente in settori diversi dal consumo privato, tra cui la difesa, i sistemi di sicurezza sociale e la protezione del clima. Di conseguenza, la prossima generazione avrà probabilmente meno da spendere in consumi rispetto alla precedente.

Regling sosteneva che ciò avrebbe portato a frustrazione e a una crescente alienazione dalla politica. Esprimeva preoccupazione per il fatto che ciò potesse accadere, o che le persone avrebbero votato sempre più per i partiti populisti. Sottolineava l’importanza cruciale che “la politica faccia la differenza”.

Di più su questo Firmata la riforma del fondo di salvataggio dell’euro ESM

Regling, tuttavia, non intende uno smantellamento dello Stato come in Argentina o un cambio di paradigma in settori come la politica climatica o quella militare. Piuttosto, il funzionario di lunga data delle istituzioni europee critica la Germania per aver investito troppo poco nel settore pubblico e per aver tagliato troppo la spesa pubblica.

Un “pacchetto di riforme” completo ha come obiettivo principale quello di generare denaro per lo Stato.

Fattori esterni come i dazi statunitensi e la crescente importanza della Cina hanno contribuito alla crisi, ha sottolineato l’ex capo dell’ESM. Tuttavia, la Germania ha accumulato surplus di bilancio per tutti gli anni 2010, mentre altri paesi hanno investito nelle proprie infrastrutture. Se la Germania avesse fatto lo stesso, “i treni sarebbero più puntuali oggi e il potenziale di crescita sarebbe maggiore”.

Tuttavia, Regling ritiene che le risorse a disposizione dello Stato siano insufficienti. Propone di imporre ulteriori “misure impopolari” ai cittadini, sostenendo che le spese aggiuntive permanenti possono essere finanziate solo attraverso un aumento delle tasse.

Di più su questo Il ministro dell’economia spagnolo guiderà la banca di sviluppo dell’UE

Il “pacchetto di riforme” da lui proposto spazia dall’eliminazione dei giorni festivi e dall’abolizione della tassazione congiunta per le coppie sposate ai co-pagamenti per l’assistenza sanitaria e all’eliminazione del pagamento continuato dello stipendio il primo giorno di malattia.

Regling sostiene l’iniziativa pensionistica di Südekum.

Per quanto riguarda la politica pensionistica, Regling consiglia alla coalizione di aumentare l’età pensionabile, considerando come fattore rilevante il numero di anni di contribuzione. Questa proposta è stata recentemente avanzata anche dall’economista Jens Südekum e ha ricevuto riscontri positivi da parte dei politici e da Veronika Grimm, membro del “Consiglio degli esperti economici”.

L’ex capo dell’ESM ritiene che i cittadini accetteranno “riforme difficili” se le percepiranno come eque e se avranno un impatto equo su tutti. Considera inoltre l’introduzione di una “tassa patrimoniale moderata” e un aumento dell’imposta di successione come “forti segnali politici”. Negli ultimi decenni, le persone sono diventate più ricche “senza aver fatto nulla per ottenerle”.

Questo articolo mi ha particolarmente interessato!