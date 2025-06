Ai giovani che certo ignorano “l’Altro 2 Giugno” in cui spogliarono l’Italia

Premessa:

Ai più può sfuggire che Giuliano Amato è ebreo e Padrone di tutto il Discorso (“Amato” in ebraico è “David”), come il capo del Tesoro di allora, Barucci (Baruch). Molti ebrei danno ai loro figli il nome “Giuliano” – come Giuliano Ferrara – in omaggio all’imperatore Giulòiano (ingiustamente detto l’’Apostata) perché diede loro il permesso di ricostruire i Tempio. Anche se lacosa fu resa impossibileda eventi sismicii.

https://unitesi.unito.it/handle/20.500.14240/56097

https://www.iltimone.org/articoli-riviste/giuliano-e-il-tempio/

https://unora.unior.it/retrieve/dfd1bedc-a9fe-d55a-e053-3705fe0af723/Lacerenza%202003%20Giuliano%20imperatore%20nella%20tradizione%20ebraica%20-%20light.pdf

I VERI TRADITORI DELLA PATRIA

Interessantissimo video (in fondo) che andrebbe memorizzato per bene, così da capire una volta per tutte quali sono i veri nemici del popolo. Fate anche attenzione alle date…

Il 23 maggio 1992 la vettura su cui viaggiavano Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta (Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani) saltò in aria uccidendoli tutti. Dopo soli due mesi, il 19 luglio l’altra strage in Via D’Amelio dove persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta.

Qualche settimana dopo, il mercoledì 16 settembre 1992 (noto come Black Wednesday), ebreo global George Soros attaccò l’Italia speculando contro la lira e causando l’espulsione dell’Italia dallo SME (Sistema monetario europeo)!

Il ministro Giuliano Amato, il ministro del Tesoro Piero Barucci, il governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi e il direttore generale del Tesoro Mario Draghi (tutti ampiamente premiati successivamente) fecero vaporizzare 15.000 miliardi di riserve della Banca Centrale, per poi alla fine cedere alle pressioni del mercato (di Soros) e svalutare la moneta italiana del 30%.

Dovevano indebolire il paese, destabilizzando la classe politica per spianare la strada all’Operazione Tangentopoli, detta Mani Pulite: l’inchiesta della magistratura politicizzata che tra il 1992 e il 1994 scoperchiò un vasto sistema organizzato di corruzione. Nulla di nuovo ovviamente (hanno mangiato sempre tutti), ma necessitava fare pulizia del vecchio per far posto al nuovo Sistema!

Grazie a questo, il cospiratore Romano Prodi dal 1992/1993 diede il via alla più grande svendita dei patrimoni e dei gioielli nostrani, in pratica l’intero IRI le PartecipazioniIndustriali di Stato che funzionavanno bene,, regalandoli a gruppi stranieri e al suo amichetto, l’ebreo De Benedetti.

Parliamo di Autostrade, Telecom, Alitalia, Iri, Motta, Cirio, Autogrill, Locatelli, Invernizzi, Buitoni, Galbani, Negroni, Ferrarelle, Peroni, Moretti, Fini, Perugina, Mira Lanza, SME, Siv dell’Efim, il Nuovo Pignone dell’Eni, Acciai Speciali Terni, Ilva Laminati Piani, Italimpianti, Dalmine…

“Smonterò il paese pezzo per pezzo“, disse Romano Prodi il 17 gennaio 1998, e per questi servigi ovviamente ebbe totale copertura mediatica dai giornali degli ebrei ashkenaziti Agnelli e De Benedetti.

Avete capito perché dovevano morire Falcone e Borsellino? Avevano scoperto che la mafia non è l’anti-Stato ma ne è parte integrante!!!!

Video visto sul canale Il Risveglio della Fenice (https://t.me/ilrisvegliodellafenice)