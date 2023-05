22 paesi bloccano una mozione delle Nazioni Unite  per imporre l’educazione sessuale pro-LGBT ai bambini

“Non un solo paese della lista fa parte dell’Occidente” (A.Galli)



22 paesi in Asia, Africa, Medio Oriente ed Europa dell’Est si sono opposti a una risoluzione spinta dall’amministrazione Biden, dall’Unione Europea e da altri paesi occidentali per fornire un’educazione sessuale “completa” (SIC) ai bambini.

L’educazione sessuale “completa” proposta dalla risoluzione incoraggia i bambini a dedicarsi al piacere sessuale, alla masturbazione e all’interesse per l’ideologia transgender.

I 22 paesi che si oppongono a questa educazione sessuale per i bambini sono Algeria, Bielorussia, Brunei Darussalam, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gambia, Iraq, Iran, Libia, Mali, Mauritania, Nigeria, Siria, Federazione Russa, Arabia Saudita, Senegal, Yemen, Uganda e Zimbabwe.

Il giorno prima della conferenza, il presidente moldavo Georghe Leucă ha presentato una bozza finale a favore dell’educazione sessuale per i bambini nonostante le obiezioni di 22 paesi all’inizio della settimana. La bozza includeva un nuovo paragrafo che sosteneva l’accesso dei bambini all’aborto, alla contraccezione e ad altri servizi per la salute riproduttiva senza il consenso dei genitori.

MA questi 22 paesi hanno respinto la proposta di risoluzione ed hanno espresso “seria preoccupazione”. Dopo ore di dibattito, l’ambasciatore moldavo alle Nazioni Unite è stato costretto a revocare questa risoluzione.

Il delegato del Pakistan ha condannato i paesi occidentali per aver rifiutato di offrire aiuti educativi ai paesi se si rifiutavano di offrire educazione sessuale e per aver spinto la loro agenda su altri paesi, dicendo: “Le priorità di un paese non possono essere la priorità di tutti”.

Allo stesso modo, il delegato egiziano ha condannato i paesi occidentali per aver rifiutato di riconoscere il “ diritto prioritario ” dei genitori all’educazione dei propri figli, quando questo diritto è ripreso dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

“Il linguaggio della Dichiarazione universale dei diritti umani non era accettabile per le stesse delegazioni che ci predicano di avere un atteggiamento costruttivo”, ha aggiunto.

Negli ultimi anni, le Nazioni Unite hanno continuato a portare avanti la propria agenda di inversione e vizio per l’infanzia sui piccoli paesi non occidentali. Quest’anno, le Nazioni Unite hanno annunciato un rapporto imminente che offre un nuovo quadro per riflettere sulle tensioni tra libertà religiosa e interessi LGBT, che secondo gli esperti di libertà religiosa darà ai sostenitori LGBT un nuovo strumento per ridurre i diritti dei gruppi religiosi.

Tuttavia, i paesi stanno resistendo. Il presidente ugandese Yoweri Museveni, ripetutamente criticato dai leader occidentali per il suo deciso rifiuto dell’agenda LGBT, è intervenuto questo fine settimana alla prima Conferenza interparlamentare sui valori della famiglia e la sovranità. Il tema dell’evento era “Proteggere la cultura africana ei valori della famiglia” e ha riunito leader di oltre 20 paesi africani e del Regno Unito.

Allo stesso modo, il ministro della giustizia ungherese Judit Varga ha recentemente affermato che l’Ungheria non scenderà a compromessi sulle sue leggi a favore della famiglia ed è determinata ad avere il regime di protezione dei minori più forte d’Europa.

Florida: La “Parata del Gay Pride ” in Florida annullata con la sanzione di una legge che vieta le manifestazioni sessuali ai bambini.

Questo richiede una precisazione. La legge non ha annullato la parata. Il fatto è che, essendo stata approvata in Florida la legge che vieta la partecipazione di minori a qualsiasi parata o manifestazione di adulti seminudi, gli organizzatori della marcia stessi hanno deciso di annullarla. In altre parole, se i bambini non partecipano, gli invertiti non si divertono.

L’articolo di CBS:

Miami – Mercoledì la Camera della Florida ha inviato a DeSantis un disegno di legge che vieta ai bambini di esibirsi per adulti, una proposta ispirata dall’opposizione del governatore agli spettacoli di drag queen.

La legislazione, che attende la firma del governatore, consentirebbe allo stato di revocare le licenze di alimenti e bevande delle imprese che ammettono i bambini a spettacoli per adulti. L’amministrazione DeSantis si è mossa per ritirare la licenza per gli alcolici di un hotel di Miami che ha ospitato uno spettacolo di drag queen natalizio, sostenendo che i bambini erano presenti durante le esibizioni “oscene”.

Una parata del gay pride di Port St. Lucie è stata cancellata e altri eventi di orgoglio sono stati limitati a persone di età pari o superiore a 21 anni in attesa che il governatore repubblicano Ron DeSantis firmi un disegno di legge inteso a tenere i bambini fuori dai drag show.

Orban invoca il ritorno di Trump dall'”Incubatore” della destra in Ungheria

Giovedì Orban ha ospitato a Budapest una conferenza di due giorni sulla politica conservatrice, un evento satellite di un circuito di conferenze sostenuto dal partito repubblicano statunitense. Il leader nazionalista ha usato l’evento per appoggiare Trump e inveire contro il liberalismo, che ha paragonato a una “arma biologica”.

“Signor Presidente, torni, renda di nuovo grande l’America, ci porti di nuovo la pace!”

Prime Minister of Hungary, Viktor Orbán calls for President Trump to be re-elected: “Mr. President, come back, Make America Great Again, bring us peace again!” pic.twitter.com/EQWeIzTPol — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) May 4, 2023

Carlson ha detto al pubblico di Heritage che la politica nazionale è diventata una battaglia manichea tra “bene” e “male”. Carlson ha affermato che le persone che sostengono i diritti dei transgender e i programmi LGBT vogliono distruggere l’America e non possono essere persuase dai fatti. “Dovremmo dirlo e smetterla di impegnarci in questi dibattiti totalmente fraudolenti… ci ho provato. Non funziona”, ha detto. La risposta, suggerì Carlson, era la preghiera. “Ho concluso che potrebbe valere la pena dedicare solo 10 minuti al tuo fitto programma per dire una preghiera per il futuro, e spero che lo farai”, ha detto. “Quella roba fa impazzire Rupert Murdoch, il padrone della Fox. Non gli piacciono tutti i discorsi spirituali”, ha detto la fonte.