Xi “non ha tempo” di incontrare il ministro degli esteri tedesco

Da tempo non si vedeva un segnale diplomatico così chiaro: quasi all’ultimo minuto, il ministro degli Esteri Johann Wadephul (CDU) ha rinviato un viaggio in Cina, pianificato e preparato meticolosamente per mesi per lunedì e martedì.

Pechino non ha confermato ulteriori nomine, se non un incontro tra il ministro e il suo collega Wang Yi; la portavoce del Ministero degli Esteri a Berlino ha spiegato pubblicamente questo passo straordinario.

Per la leadership cinese, notoriamente preoccupata di salvare la faccia, il rinvio del viaggio ministeriale rischia di essere molto vicino a uno scandalo diplomatico.

Pechino sperava in realtà che il nuovo governo federale guidato dalla CDU, composto dal cancelliere Friedrich Merz (CDU) e dal suo collega di partito Wadephul a capo del Ministero degli Esteri, avrebbe portato a un disgelo nei rapporti piuttosto freddi che esistevano durante la coalizione del semaforo.

Wadephul sarebbe stato il primo ministro del nuovo governo federale a visitare la Cina. Forse anche per aprire le porte allo stesso Merz.

La predecessora di Wadephul, Baerbock, aveva causato uno scandalo con la Cina

Nel settembre 2023, l’allora Ministro degli Esteri Annalena Baerbock (Partito Verde) suscitò grande ira tra la leadership cinese quando, in un’intervista alla televisione statunitense, paragonò il Presidente e leader del Partito Xi Jinping a un dittatore. Il Ministero degli Esteri di Pechino convocò anche l’ambasciatore tedesco dell’epoca.

Non potrebbe essere più chiaro: non ci sono date sufficienti confermate

Ma ora anche il nuovo Ministro degli Esteri, Wadephul, non manca di chiarezza diplomatica nei confronti della Cina. “La parte cinese non è stata recentemente in grado di confermare ulteriori nomine sufficienti, a parte l’incontro con il Ministro degli Esteri cinese”, ha dichiarato pubblicamente alla portavoce del Ministero degli Esteri.

Non sono disponibili ulteriori date: è difficile affermare più chiaramente che Berlino non è soddisfatta della posizione di Pechino su questioni centrali per il governo tedesco.

Prendiamo, ad esempio, il ruolo della Cina nella guerra in Ucraina, in corso da oltre tre anni e mezzo. A Berlino è un segreto di Pulcinella che Mosca difficilmente sarebbe in grado di sostenere la guerra contro il suo vicino per così tanto tempo senza il sostegno di Pechino, ad esempio sotto forma di cosiddetti beni a duplice uso, utilizzabili sia per scopi civili che militari.

Per non parlare del fatto che la Cina è uno dei maggiori acquirenti di petrolio russo, riempiendo così il forziere di Vladimir Putin.

Russia, economia, Taiwan: i problemi principali

Wadephul avrebbe sicuramente affrontato anche i problemi dell’economia tedesca a Pechino: le aziende sono molto preoccupate per le restrizioni commerciali, soprattutto nei settori delle terre rare e dei semiconduttori.

Martedì il quotidiano “Handelsblatt” ha riferito che Wadephul voleva recarsi a Pechino con una delegazione imprenditoriale composta da sei membri, tra cui rappresentanti dell’industria automobilistica e di aziende di ingegneria meccanica.

Oliver Oehms, amministratore delegato della Camera di Commercio Tedesca nella Cina settentrionale, ha poi dichiarato: “Siamo dispiaciuti che lo scambio programmato sia stato rinviato. Una maggiore chiarezza su molte questioni che incidono sulle relazioni sarebbe stata importante per le imprese tedesche in Cina. I nostri membri sperano che il viaggio venga riprogrammato al più presto”.

La portavoce del Ministero degli Esteri tedesco ha inoltre sottolineato che, soprattutto in questi giorni, ci sono “una moltitudine di argomenti che vorremmo discutere con la parte cinese”.

Anche se il governo tedesco diversifica l’economia tedesca e le sue catene di approvvigionamento e rafforza la competitività, “vogliamo collaborare con la Cina”, ha assicurato. “Siamo profondamente dispiaciuti che, contrariamente ai nostri piani comuni, non ci sarà alcuna opportunità personale di farlo nei prossimi giorni”.

Inoltre, la sicurezza dell’Asia e dell’Europa sono strettamente interconnesse, ha sottolineato la portavoce. “Il nostro interesse è che la Cina contribuisca al raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina”. Nessun altro Paese ha la stessa influenza sulla Russia della Cina.

Pechino critica la posizione di Berlino sulla questione di Taiwan

Non è impossibile che una dichiarazione della Cina di questa mattina abbia suscitato scalpore anche a Berlino. La Cina ha invitato la Germania ad assumere una posizione chiara e decisa contro qualsiasi attività che promuova l’indipendenza di Taiwan e ad aderire rigorosamente al principio di una sola Cina, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun.

Richiedere il mantenimento dello status quo nella regione senza rifiutare l’indipendenza di Taiwan equivale a sostenere le “attività indipendentiste di Taiwan”.

In base al principio “Una sola Cina”, la maggior parte degli stati riconosce ufficialmente solo la Repubblica Popolare Cinese e non la nazione insulare indipendente di Taiwan. La Germania non fa eccezione. Pechino considera Taiwan parte del suo territorio. Tuttavia, la richiesta della Cina di respingere nettamente l’indipendenza di Taiwan deve essere stata percepita a Berlino come una richiesta nuova e di vasta portata.

Negli ultimi mesi, Wadephul ha ripetutamente criticato la Cina per le minacce di Pechino di modificare unilateralmente lo status quo nello Stretto di Taiwan. Ha anche accusato Pechino di diventare sempre più aggressiva nella regione indo-pacifica.

Wadephul vuole parlare con Wang Yi al telefono “molto presto”

Il viaggio sarà rinviato a data da destinarsi, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri tedesco, senza fornire dettagli quando richiesto. Wadephul intende avere al più presto un intenso scambio telefonico con la sua controparte cinese. (dpa/red)

