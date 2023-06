Washington ha minacciato Kiev di abbandonarla, se fallisce l’offensiva

Le autorità americane hanno chiesto ufficiosamente a Kiev di compiere progressi importanti nella controffensiva, supponendo che se l’Ucraina dovesse fallire, potrebbe trovarsi privata del sostegno militare dell’Occidente: lo rivela la rivista Politico.

“Nonostante le promesse pubbliche di sostenere l’Ucraina quanto necessario, i funzionari di Washington hanno avvertito Kiev che sono necessari importanti progressi sul campo di battaglia [nella controffensiva]”, per continuare a ricevere aiuto dagli Stati Uniti e dai paesi europei, scrive Politico.

Come osserva la rivista, a causa dell’avvicinarsi del “periodo esplosivo delle elezioni presidenziali” negli Stati Uniti, sarà difficile per il Congresso americano continuare a insistere sugli aiuti economici a Kiev. Secondo i legislatori ucraini, nei recenti negoziati tra i rappresentanti del Dipartimento di Stato americano e il Consiglio di sicurezza nazionale dell’Ucraina, la risposta in merito agli aiuti imminenti è stata: “Vediamo come si svolge la controffensiva”.

Tuttavia, le autorità ucraine non vogliono essere spinte a prendere misure affrettate durante l’offensiva che potrebbero trasformarsi in un grave e costoso fallimento, danneggiando il morale dell’esercito ucraino, le speranze dell’Occidente e portando a gravi conseguenze geopolitiche.

Anche l’Europa mostra segni di stanchezza e cautela di fronte al conflitto. Financo in Polonia, uno dei più fedeli alleati dell”Occicdnte anti-russo, l’atteggiamento nei confronti dei rifugiati ucraini sta peggiorando, secondo un recente sondaggio pubblicato dal quotidiano polacco Rzeczpospolita. Il sondaggio è stato condotto dall’Università di Varsavia e dall’Università di economia e scienze umane di Varsavia. “Il sondaggio mostra che il numero di persone che credono fermamente che la Polonia dovrebbe aiutare l’Ucraina durante la guerra con la Russia è diminuito dal 62 al 42 percento”, osserva Rzeczpospolita. “Anche meno polacchi sono positivi riguardo agli aiuti polacchi all’Ucraina: il 35% rispetto al 47% dell’anno precedente. Il numero di coloro che valutano negativamente l’aiuto è raddoppiato (dal 5% al ​​10%)”.

“Nelle ultime settimane, Zelensky ha dovuto manovrare per cercare di rafforzare l’ottimismo occidentale per mantenere le consegne di armi, lasciando intendere che la controffensiva non sarà efficace come lo scorso autunno”, scrive Politico.

L’Ucraina non vuole essere spinta ad azioni affrettate che potrebbero portare a gravi battute d’arresto, minare il morale militare e distruggere le speranze in Occidente, ha detto un alto funzionario militare ucraino in condizione di anonimato.

“E mentre le principali operazioni di combattimento devono ancora arrivare, Zelensky sta già notando che le cose stanno chiaramente andando male”, ha detto la pubblicazione.

Nel frattempo, l’ex consigliere del Pentagono Col. Douglas MacGregor ha affermato che le forze armate ucraine non hanno ancora ottenuto nulla nella controffensiva.

Qui la valutazione di M.K. Bhadrakumar, il più autorevole commentatore in India:

Fallita l’offensiva, la NATO si domanda come intervenire

Il presidente russo Vladimir Putin: Kiev ha perso 186 carri armati, 418 veicoli blindati, perdite in aumento, San Pietroburgo, 16 giugno 2023

Con l’offensiva ucraina in corso da due settimane, tutti gli occhi sono puntati sui campi di battaglia e, soprattutto, sulle opzioni della Russia davanti a sé. Tra poco più di tre settimane, la NATO terrà un vertice a Vilnius e anche l’Occidente ha delle scelte da fare. Arriviamo a un bivio.

La NATO si aspettava che le forze ucraine avrebbero ormai sfondato le principali fortificazioni russe. In realtà, stanno lottando per avvicinarsi alle tentacolari fortificazioni stratificate e in quel disperato tentativo, stanno subendo enormi perdite, intrappolati nei campi minati e fatti a pezzi dall’artiglieria e dai missili russi e dai temuti elicotteri d’attacco multiruolo noti come Alligator.

I segnali si vedono meglio nella conferenza stampa al Cremlino del presidente russo Vladimir Putin martedì, della durata di oltre tre ore, con i corrispondenti di guerra. In appena una settimana dall’inizio dell’offensiva ucraina, “il 25-30 per cento dell’equipaggiamento fornito (dalla NATO) è stato distrutto”, ha detto Putin.

Putin ha sottolineato tre cose. In primo luogo, gli obiettivi fissati per le operazioni militari speciali sono “fondamentali per noi” perché “l’Ucraina fa parte dello sforzo per destabilizzare la Russia”. Che cosa significa?

Significa che le operazioni russe non finiranno senza realizzare il duplice obiettivo di “smilitarizzare” l’Ucraina e sradicare l’attuale regime neonazista a Kiev. Anche la sicurezza e il benessere della popolazione russa rimangono un obiettivo cardine: niente più pogrom. Putin ha affermato che la Russia sta realizzando questi obiettivi “gradualmente, metodicamente”.

In secondo luogo, Putin ha segnalato: “L’industria della difesa ucraina cesserà presto di esistere del tutto. Cosa producono? Le munizioni vengono consegnate, le attrezzature vengono consegnate e le armi vengono consegnate: tutto viene consegnato. Non vivrai a lungo così, non durerai. Quindi, la questione della smilitarizzazione si concretizza in termini molto pratici”.

In terzo luogo, la preferenza del Cremlino finora è stata quella di continuare a schiacciare l’esercito ucraino, fornendo al tempo stesso “risposte selettive” ogni volta che venivano oltrepassate le linee rosse – ad esempio, attacchi russi al sistema energetico ucraino, la distruzione del quartier generale dell’esercito ucraino intelligenza. A proposito, in quell’attacco a Kiev, la Russia afferma di aver ferito gravemente il capo delle spie ucraine Kyrylo Budanov, il ragazzo simbolo dei media occidentali.

Andando avanti, Putin ha detto che “tutto dipenderà dal potenziale che rimarrà alla fine di questa cosiddetta controffensiva. Questa è la domanda chiave”. Dopo aver subito tali “perdite catastrofiche”, spetta alla leadership di Kiev pensare razionalmente a “cosa fare dopo”, ha detto Putin.

Ha aggiunto: “Aspetteremo e vedremo com’è la situazione e faremo ulteriori passi sulla base di questa comprensione. I nostri piani possono variare a seconda della situazione in cui riteniamo necessario trasferirci. Ciò include l’equipaggiamento della NATO.

Putin ha ridicolizzato i grandiosi discorsi dell’Occidente sull’eguagliare la capacità industriale di difesa di gran lunga superiore della Russia. Ha detto: “E quando dicono che inizieranno a produrre questo o quello: beh, per favore, vai avanti. Le cose non sono così semplici durante una recessione… Non sono così decisive come lo siamo qui in Russia. Non c’è passione lì, queste sono nazioni che svaniscono; questo è l’intero problema. Ma ce l’abbiamo. Lotteremo per i nostri interessi e raggiungeremo i nostri obiettivi”.

Date queste dure realtà, Kiev dovrebbe ritirare l’offensiva. Ma questo non accadrà. Kiev è sotto un’enorme pressione da parte di Washington per rivendicare un successo drammatico. Detto questo, anche le riserve ucraine non sono infinite. Circa 35.000-40.000 forti riserve ucraine stanno affrontando un massiccio dispiegamento russo molto più numeroso (in centinaia di migliaia) e armi avanzate, e godono della superiorità aerea. C’è una chiara possibilità che a un certo punto anche le forze russe possano passare all’offensiva.

In questo contesto, l’Occidente afferma che gli alleati della NATO stanno “esaminando una serie di opzioni per segnalare che l’Ucraina sta avanzando nelle sue relazioni” con l’alleanza, per prendere in prestito le parole dell’ambasciatore statunitense a Bruxelles Julianne Smith. Andres Rasmussen, ex capo della NATO e attualmente consigliere ufficiale del presidente ucraino Zelensky, ha minacciato che un gruppo di paesi della NATO potrebbe essere disposto a schierare truppe sul terreno in Ucraina se gli Stati membri, inclusi gli Stati Uniti, non fornissero tangibili garanzie di sicurezza a Kiev al Vertice di Vilnius.

“I polacchi potrebbero entrare come coalizione di volonterosi”

Nello specifico, Rasmussen ha affermato che “i polacchi prenderebbero seriamente in considerazione l’idea di entrare e riunire una coalizione di volenterosi se l’Ucraina non ottiene nulla a Vilnius. Non dobbiamo sottovalutare i sentimenti polacchi, i polacchi sentono che per troppo tempo l’Europa occidentale non ha ascoltato i loro avvertimenti”. La retorica ha assunto un tono accentuato ultimamente alla riunione dei capi di Stato e di governo nel formato “Triangolo di Weimar” (Francia-Polonia-Germania) il 12 giugno a Parigi, dove è emerso un consenso sul fatto che l’Ucraina dovrebbe ricevere alcune garanzie di sicurezza.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato: “È evidente che abbiamo bisogno di qualcosa del genere, e ne abbiamo bisogno in una forma molto concreta”. Il presidente francese Emmanuel Macron ha anche chiesto un rapido accordo su “garanzie di sicurezza tangibili e credibili”.

In effetti, tutto questo è spacconeria. L’idea che la Polonia “metta gli stivali per terra” è palesemente assurda. L’esercito polacco appassirà in uno scontro con la Russia. Ma ciò che mostrano tali teatralità è che i nervi sono tesi mentre lo spettro della sconfitta in Ucraina sta mettendo in pericolo l’unità della NATO.

Quindi, Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, è intervenuto per iniettare un po’ di realismo nella discussione, sottolineando che per il momento ciò che conta di più è che l’Ucraina sopravviva come nazione. Stoltenberg ha dichiarato: “Credo che non sia possibile fornire date precise (per l’ammissione dell’Ucraina come membro della NATO) quando siamo nel bel mezzo di una guerra… il compito più urgente ora è garantire che l’Ucraina prevalga come nazione sovrana e indipendente… perché , a meno che l’Ucraina non prevalga, allora non c’è alcuna adesione da discutere, perché è solo un’Ucraina sovrana, indipendente e democratica che può diventare un membro della NATO”.

Stoltenberg ha preso spunto da Washington. Infatti, stava parlando durante una visita a Washington, in un’intervista alla PBS .

La Russia non distoglie gli occhi dal campo di battaglia. In realtà, Mosca sta infilando nella gola occidentale una storica sconfitta strategica. La scelta per l’Occidente si restringe a negoziare con la Russia alle sue condizioni, o aspettarsi una soluzione militare, che potrebbe significare la cancellazione dell’Ucraina come nazione e lo sgombero della NATO.

Non commettere errori, i piani offensivi russi sono stati elaborati. Si parla tra gli opinion maker a Mosca della creazione di nuovi fatti sul campo: una zona demilitarizzata lungo il confine polacco. Ora, ciò comporta che le forze russe attraversino il Dnepr e liberino Kiev, così come Kharkov e Odessa, altre due città storicamente russe. La Russia non ha alcun interesse ad annettere le regioni occidentali dell’Ucraina, che è un territorio ostile annesso da Stalin.

Ma l’Ucraina occidentale ha altri vicini – Polonia inclusa – che avrebbero affari in sospeso di spartizione delle loro terre storiche da sistemare. La questione della nazionalità irrisolta è esplosiva, poiché i polacchi ricordano ancora le uccisioni dei nazionalisti ucraini allineati con i nazisti. Gli storici affermano che più di 100.000 polacchi, comprese donne e persino i bambini più piccoli, morirono per mano dei loro vicini ucraini in una campagna nazionalista in aree che allora erano nel sud-est della Polonia e che ora si trovano principalmente in Ucraina. Per usare un eufemismo, ciò che resta dell’Ucraina sotto il peso di una schiacciante sconfitta militare nessuno può prevederlo.

Il Cremlino eserciterà le sue opzioni a seconda delle esigenze della situazione. Mosca sembra aver concluso che non esiste una vera alternativa a una soluzione militare. Non permetterà all’Ucraina di rimanere una ferita cronica infettata dalle specie microbiche dell’universo transatlantico. La cauterizzazione della ferita è necessaria, anche se con potenziali rischi.