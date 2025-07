Vogliono sterminare anche tutti noi

La Chiesa della Sacra Famiglia, unica chiesa cattolica di Gaza, è stata colpita da un raid aereo mentre il parroco e altre persone erano sul tetto per pulire i pannelli solari.

Gravemente danneggiato il tetto, morte due donne e ferite dieci persone tra cui il parroco, Gabriel Romanelli, colpito ad una gamba.

Meloni finalmente ha aperto timidamente bocca, adesso aspettiamo le parole del papa.

Israele si scusa per l’errore (proprio un caso mentre le persone erano sul tetto), noi pensiamo si sia trattato di una ritorsione per le parole del pontefice contro la guerra di alcuni giorni fa.

Ricordiamo anche che lo stato ebraico ha due volte sparato ai soldati italiani della missione ONU in Libano, ferendone alcuni.

Israele non ha amici non ha alleati ma solo sottomessi.