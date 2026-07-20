Vannacci apre alla Meloni ma solo con “un accordo scritto” e dovrebbe “cambiare la linea sull’Ucraina”

Vannacci uomo della Provvidenza

✒️Roberto Vannacci ha raccontato nella sua intervista al Corriere dell’Umbria che se la premier Meloni gli proponesse di entrare nella coalizione di centrodestra lui chiederebbe “un accordo programmatico scritto”.

☝🏻Secondo Il leader di Futuro Nazionale, tale accordo dovrebbe essere “pubblico e verificabile con tempi precisi: controllo sull’immigrazione ed emigrazione nel rispetto della legge, revisione del Green Deal, ritorno al nucleare, riduzione delle tasse su lavoro e famiglie, sicurezza, nuove carceri, tutela delle imprese e politica estera fondata sull’interesse nazionale”.

Vannacci ha anche sottolineato che Giorgia Meloni “dovrebbe cambiare anche la linea sull’Ucraina: niente armi e denaro senza strategia e obiettivi raggiungibili”.

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