Una cellula

Giampaolo Barra

Difficile immaginare per noi comuni mortali quanto sia infinitesimamente piccola una sola cellula del corpo umano. Eppure, la scienza riesce a dirci che cosa vi si trovi dentro e v’è da rimanere a bocca aperta. Si calcola infatti, con grandissima approssimazione, che in ciascuna delle nostre cellule siano contenuti 53 miliardi di molecole proteiche, 166 miliardi di molecole lipidiche, 2.900 miliardi di “piccole molecole” e 250.000 miliardi di molecole di acqua e in più gli acidi nucleici. Impressionante, vero? E pensare che di queste cellule se ne contano circa 100.000 miliardi(avete letto bene: centomila miliardi) nel corpo umano.

Tutto frutto del caso?

Il Prof . Pietro Bucci, chimico e rettore del Campus Biomedico di Roma, parlando ad un congresso internazionale, disse: 《Supponiamo che io vada in una grotta preistorica, e vi trovi incisa, su una parete, una scritta, per esempio “Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita” : in questa grotta, a causa dell’erosione dell’acqua, della solidificazione dei carbonati e dell’azione del vento, si è prodotta, per caso, la prima frase della Divina Commedia. Non mi prenderebbero per matto? Eppure non avrebbero nulla da ridire se dicessi loro che si è formata per caso la prima cellula vivente, che ha un contenuto d’informazione equivalente a cinquemila volte l’intera Divina Commedia》.

Pillole di Apologetica

di Gianpaolo Barra