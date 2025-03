Un sito per pregare

Salve direttore, ringraziandola per il suo immenso lavoro di informazione, e sapendo che ha a cuore la salvezza delle anime, sapendo che siamo omin tempi interessanti, vorrei comunicarle una cosa e chiederle un favore.

Vorrei portarle a conoscenza, la nascita del mio sito

dove, da amante della Liturgia delle Ore sia classica e benedettina, dopo anni di studio delle pubblicazioni sulla storia della Liturgia delle Ore e sui possibili adattamenti atti ad avvicinare a questo prezioso tesoro chi ha qualche remora alla recita della stessa, ho creato uno schema semplice e variamente adatattabile, ma nello stesso tempo ricco, della Liturgia delle Ore.

Ho anche inserito una guida, e altre sezioni per la preghiera e per il nutrimento della fede.

Mi piacerebbe porlo alla sua conoscenza e alla conoscenza di chi credete possa tornare utile questo schema.

È adatto sia a chi inizialmente ha poco tempo per studiarne la ricchezza, ma anche a chi vuole riprendere tradizioni perse nel tempo.

Sperando sia cosa gradita, la ringrazio anticipatamente e la rimando allo studio delle sezioni del sito, anticipando che alcune di esse sono in via di completamento e non ancora cliccabili.

È peesente unasezione di preghiere di Liberazione, preghiere contro il maligno, preghiere di intercessione.

La stessa Liturgia delle Ore è la preghiera ufficiale della Chiesa ed è molto efficace anche a questi scopi.

Se non le chiedo troppo, mi farebbe piacere, se può e se crede, che scriva un articolo dove mette a conoscenza dei lettori la nascita di questo sito.

Da quando il Signore mi ha chiamato, ho a grande cuore la salvezza delle anime, l’intercessione per la salvezza del mondo, e la lotta in tutti i modi contro il maligno.

Spero che questo sito possa aiutare questo scopo.

Sono presenti tuttini salmi, anche quelli imprecatori e i versetti inprecatori omessi in altri salmi.

L’esorcista della mia diocesi (bravissimo esorcista) ha benedetto questo progetto e seguito la parte delle preghiere di liberazione.

Il sito ha qualche annuncio, molto leggero. Non è mato per far soldi, ma per le anime. Peròdaro che sono in una situazione economica non bellissima, qualche euro può aiutare. Però ho voluto proprio il minimo perché quello chemi interessa è il fare del bene e non lucrare chissà quali guadagni.

Il sito ha un taglio pratico, e cioè ho voluto crearlo e vorrò in futuro possibilmente ampliarlo per rispondere con l’aiuto dello Spirito Santo, della preghiera e di è competente, alle domandeche si pongono i giovani, i lontani, domandeche ostavolano la loro fede.

Che Dio benedica il mio eil suo progetto!

Scusi tanto se l’ho disturbata.

Se non può scrivere un articolo, ma se le sembra cosa buona, può, se vuole, farlo conoscere a chiunque voglia.

Ho consacrato la mia vita e i miei progetti a San Michele Arcangelo, a Maria Santissima, al Sangue di Gesù e li ho messi sotto il loro dominio e spero che proteggano il sito da chi avrà qualche motivo per ostacolarlo.

Essendo un semplice sito gratuito e privato, è facile poterlo spegnere.

Speriamo non succeda. Confido in Dio.

Simone Padoan

suo affezionato lettore