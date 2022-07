Un allevatore olandese deve abbattere il 95 percento delle sue mucche da latte

Nei Paesi Bassi , il produttore lattiero-caseario Martin Neppelenbroek è vicino al capolinea.

Le nuove normative ambientali gli richiederanno di ridurre il numero di capi di bestiame del 95%. Pensa che dovrà vendere la sua fattoria di famiglia.

“Non posso gestire una fattoria con il 5 per cento. Per me, è finita”, ha detto in un’intervista del 7 luglio a The Epoch Times.

“Viste le normative, non posso venderlo a nessuno. Nessuno vuole comprarlo. [Ma] il governo vuole comprarlo. Ed è per questo che [hanno] quei regolamenti, penso”.

Neppelenbroek ha sottolineato che non tutti gli agricoltori sono tenuti a sbarazzarsi di così tanti bovini.

Le persone che vivono più lontano da aree protette da Natura 2000, un accordo dell’Unione europea (UE) per la conservazione delle specie e dell’habitat, possono possedere più capi di bestiame.

Questo perché le normative del governo olandese sugli ossidi di azoto e sulle emissioni di ammoniaca sono legate alla vicinanza dei siti a quelle aree protette.

Agricoltori, camionisti e altri in tutti i Paesi Bassi hanno guidato proteste a livello nazionale contro questa visione, in parte stimolate da un piano nazionale e specifico per area del 10 giugno per ridurre le emissioni di gas serra di azoto.

C’è una spada di Damocle che incombe su di loro: la possibilità del sequestro coattivo di proprietà da parte del governo.

NOS Nieuws ha riferito che Christianne van der Wal, il ministro della natura e della politica dell’azoto del paese, non ha escluso l’espropriazione di terreni da parte di agricoltori non cooperativi.

Secondo un rapporto del Servizio agricolo estero del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti, il governo olandese ha affermato che il suo approccio significa “non c’è un futuro per tutti gli agricoltori [olandesi]”.

Per ora, la proprietà di oltre 170 acri di Neppelenbroek ospita circa 130 mucche da latte. È nella sua famiglia da mezzo secolo.

“Sono la seconda generazione”, ha detto, aggiungendo che molte fattorie nei Paesi Bassi sono in famiglia da molto più tempo.

I Paesi Bassi sono ben al di sopra del loro peso in agricoltura. Il piccolo paese costiero è uno dei primi 10 esportatori alimentari del mondo.

Eppure, “non puoi incolpare solo un piccolo gruppo nel tuo paese per aver inquinato l’ambiente”, ha detto, aggiungendo che gli agricoltori si sentono sovraccarichi.

La chiusura delle fattorie olandesi richiederà solo importazioni di cibo da altrove, ha affermato.

Ha notato che il letame di vacca può giovare alla salute del suolo, sicuramente più dei fertilizzanti sintetici che dovrebbero sostituirlo.

Le mucche possono anche essere nutrite con gli avanzi che le persone non mangeranno: “Possono sbarazzarsi di molte cose che non possiamo usare come esseri umani e metterle in cibo di alta qualità”, ha detto.

Come molti altri nei Paesi Bassi, sospetta che il governo voglia utilizzare la terra necessaria per costruire alloggi.