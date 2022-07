“Anche in Russia l’establishment complice nel Gran Reset”

Lettiore Marco Bianchi

Le scrivo per avere, se possibile, un suo riscontro in merito

all’avanzamento del cosiddetto Gran Reset portato avanti dalle folli

elites, ed in particolare alla situazione in Russia. Benché infatti i

media non legati al mainstream si stiano giustamente ed

estesamente occupando della guerra in Ucraina sottolineando

l’aggressione portata avanti da diversi anni da parte della NATO, poco

viene detto riguardo alle misure adottate in Russia relativamente alla

presunta pandemia oppure al controllo digitale ed alle politiche

“verdi”. Ebbene, seppur non conosca personalmente persone residenti

nella Federazione da poter contattare, cercando in rete ho trovato

degli interessanti articoli scritti sulla piattaforma Substack da un

giornalista moscovita, Riley Waggaman, il quale in passato ha lavorato

per RT: con pungente ironia il giornalista mette in evidenza

come l’establishment russo stia cercando di spingere su temi quali la

vaccinazione obbligatoria, l’uso di identità digitali o l’uso esteso

della biometria attraverso l’installazione di innumerevoli telecamere

nelle città per il monitoraggio dei movimenti e degli atteggiamenti

delle persone; questi propositi altro non sono che le

prerogative proprie del piano di Schwabb e compagnia. Uno degli

articoli in evidenza a tal proposito può essere trovato al link

https://edwardslavsquat.substack.com/p/yes-russia-is-complicit-in-the-great

Una seconda pubblicazione sempre dello stesso autore su Unlimited

Hangout dal titolo “Resetting Without Schwab: Russia & the Fourth

Industrial Revolution” può essere reperita al link

https://unlimitedhangout.com/2022/07/investigative-reports/resetting-without-schwab-russia-the-fourth-industrial-revolution/

Grande risalto è stato dato al discorso di Putin al forum economico di

San Pietroburgo: uno degli eventi che si sono svolti al forum ha come

titolo “Vaccine Production: International Cooperation in the Name of

Health” a cui hanno partecipato tra gli altri anche il ministro della

salute Mikhail Murashko e Hans Henri P. Kluge dell’OMS, quest’ultimo da

remoto. Pare tra l’altro che si stiano stringendo i rapporti tra la

russa R-Pharm e AstraZeneca per la produzione di nuovi preparati genici.

È evidente la caduta verticale che il blocco occidentale sta subendo

sotto tutti i punti di vista così come è evidente l’emergere di un

nuovo blocco economico-sociale che vede Russia e Cina come nazioni

trainanti. Questa contrapposizione potrebbe purtroppo non essere così

marcata su temi come la tutela dell’individuo, della sua integrità

fisica, dei suoi diritti fondamentali (la Cina in particolare sembra

drammaticamente diretta verso un totalitarismo asfissiante e

distopico). Confrontandomi con le pochissime persone che conosco le

quali esercitano ancora l’uso del senso critico sento molto spesso dire

che la Russia rappresenta l’ultimo baluardo al Reset del WEF.

È vero che i russi si sono dimostrati molto più combattivi di

noi europei circa l’accettazione dei preparati genici e del QR

code, ma le mie conoscenze rimangono abbastanza basite nell’apprendere

che le decisioni sulla pandemia o sull’implementazione di ID digitali

intraprese in Russia sono molto simili a quelle occidentali. Credo che

manchi un approfondimento, un confronto aperto su questa tematica;

eppure le informazioni sono sotto i nostri occhi. Volenti o nolenti i

BRICS saranno sempre più protagonisti di questa nuova era e proprio per

questo motivo credo sia indispensabile analizzare in modo critico

queste realtà, specialmente quella dei vicini russi, per capire con chi

avremo a che fare. Cosa ne pensa?

Che pubblico in italiano uno degli articoli che mi ha girato. Sembra che il gestore del Reset alla russioa sia Dimitri Medvedev e un gruppo di banchieri ebrei

Reset senza Schwab: Russia e quarta rivoluzione industriale