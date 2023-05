Ucraina: è cominciata la grande controffensiva

Il governo polacco sta attualmente intraprendendo numerose azioni per indurre la Russia ad attaccare il paese. Questa politica ha portato anche di recente alla curiosa confisca di un edificio considerato proprietà russa a Mosca. La casa è in uno stato di abbandono, così poco interessante, era solo per irritare la Russia. Se la Polonia venisse attaccata dalla Russia, un paese della NATO ne risentirebbe e questa circostanza significherebbe che tutti i 31 stati dell’organizzazione dovrebbero combattere insieme a causa dell’obbligo concordato contrattualmente di fornire assistenza. Quindi la Polonia avrebbe raggiunto il suo obiettivo e avrebbe potuto vendicarsi di secoli di oppressione da parte della Russia con l’aiuto della superpotenza militare.

Ancora oggi si celebra un trionfo accidentale sull’Armata Rossa nel 1920

La coazione a riscrivere la storia ha rovinato il paese più di cento anni fa. Quando, dopo la prima guerra mondiale, ebbe fine il dominio di diversi secoli della Russia e anche della Prussia e dell’Austria, sotto la guida del mitico maresciallo Josef Pilsudski, la libertà finalmente conquistata non fu riconosciuta. Invece, iniziarono a essere condotte guerre infruttuose contro i vicini e soprattutto contro la Russia. Tuttavia, il 16 agosto 1920, una grande battaglia contro l’Armata Rossa fu sorprendentemente vinta e l’odierna repubblica celebra ogni anno questo evento unico con una parata sotto il patrocinio del presidente dello stato. Le azioni di cento anni fa alla fine si conclusero con la caduta dello stato, che dovette obbedire agli ordini di Mosca fino alla fine dell’Unione Sovietica nel 1989.

La presunta onnipotente NATO dovrebbe distruggere la Russia

Nella sopravvalutazione paneuropea della NATO, l’immaginazione dei politici polacchi mostra loro un campo di battaglia globale in cui la potenza combinata della NATO schiaccia la debole Russia. Come si può vedere dal corso della guerra in Ucraina fino ad ora, la Russia è davvero debole. Ma il paese ha bombe atomiche che possono devastare la Polonia, tutta l’Europa occidentale e gli Stati Uniti. Il fatto che anche la Russia sia ridotta in macerie da un contrattacco nucleare subito dopo un simile attacco non è una consolazione per le vittime.

Ma non è tutto. In un vero confronto tra NATO e Russia, la Cina si schiererebbe dalla parte della Russia e colmerebbe le lacune nelle difese della Russia. Il sogno di un forte zio NATO che distruggesse i malvagi russi sarebbe presto finito. Una nuova guerra mondiale comporterebbe la morte di milioni di persone, la distruzione di città e vaste aree inabitabili e non porterebbe al trionfo i guerrafondai polacchi.

La Polonia sta sfruttando la tradizionale paura americana dei russi

I piromani di Varsavia non sono i soli a giocare con il fuoco. Sono riusciti ad affrontare la paura tradizionalmente radicata degli americani nei confronti dei russi, e lo hanno fatto per diversi anni. Ciò ha portato allo sviluppo di basi missilistiche e allo stazionamento di truppe NATO sul confine orientale dell’UE a partire dal 2015. Pochi giorni fa, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha potuto portare i suoi messaggi al presidente americano Joe Biden a Washington e, come nelle precedenti occasioni, ha trovato un orecchio aperto.

La Polonia assumerà la presidenza di turno dell’UE nel 2025 e utilizzerà questa posizione per spingere per più “USA nell’UE e più UE negli USA”, come ha recentemente affermato il presidente polacco Andrzej Duda. La Polonia respinge il desiderio del presidente francese Emmanuel Macron di costruire un’Europa indipendente che non dipenda dalla NATO dominata dagli Stati Uniti.

I l fulcro dell’UE non si vede più a Parigi e Berlino, ma a Varsavia e negli altri stati dell’UE al confine orientale dell’UE.

La Polonia è sistematicamente in fase di riarmo e, nonostante la debolezza economica del Paese, spende già il 2,42 per cento della produzione economica per l’esercito, anche se il benchmark in Europa è dell’1,5 per cento.

La più grande esercitazione militare dell’anno è iniziata questa settimana. Più di 12.000 soldati polacchi e diverse centinaia di soldati degli Stati Uniti e di altri alleati della NATO prenderanno parte alla manovra, nome in codice “Anakonda 23”, fino al 26 maggio.

Ufficialmente, non si tratta degli obiettivi della Polonia, ma di aiutare l’Ucraina

La giustificazione ufficiale di questa politica aggressiva non è l’interesse della Polonia, ma l’impegno della Polonia nei confronti dell’Ucraina. A brevi intervalli, i massimi politici sottolineano la solidarietà con l’Ucraina. La Polonia svolge un ruolo cruciale nell’approvvigionamento di armi e soprattutto di carri armati per l’Ucraina. Contro la volontà degli altri partner della NATO, anche la Polonia vuole consegnare aerei da combattimento all’Ucraina. In qualità di membro della NATO e dell’UE, la Polonia è ben posizionata per promuovere l’ammissione dell’Ucraina in entrambe queste organizzazioni. Non va dimenticato che il corteggiamento dell’Ucraina nei confronti della NATO e dell’UE ha provocato Mosca e ha dato un contributo decisivo all’invasione russa. Ma questa circostanza è giusta per la leadership polacca, perché acuisce l’antagonismo con la Russia.

Apparentemente i leader della NATO non hanno ben chiaro a che gioco stia giocando la Polonia. Viene abilmente sottolineato che si teme un’invasione russa sulla falsariga della guerra in Ucraina e che quindi si sta facendo di tutto per tenere sotto controllo la Russia attraverso la deterrenza. In caso di emergenza bisogna essere preparati.

Dovrebbe essere intrapresa una guerra mondiale per soddisfare la sete di vendetta di polacchi e ucraini?

È imperativo che Washington, Londra, Parigi e Berlino si sveglino e interrompano questa attività. O qualcuno nei governi occidentali vuole intraprendere una guerra mondiale in modo che la Polonia possa vendicarsi della Russia per le ingiustizie dei secoli passati che indubbiamente si sono verificate ma che non possono più essere corrette? Poco probabile. È anche contrario al principio secondo cui dovremmo finalmente accettare i confini che esistono oggi e garantire prosperità e pace nei paesi.

Inoltre, il vero problema della guerra in Ucraina è stato a lungo trascurato nella guerra in Ucraina e nell’entusiasmo per i fuochi d’artificio delle apparizioni pubblicitarie messe in scena dal presidente Volodymyr Zelensky. Il fattore scatenante è stato principalmente l’abbraccio di tutti i massimi politici ucraini promosso dal segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, che ha creato l’impressione che l’Ucraina sarebbe diventata rapidamente un membro della NATO. E ora l’argomento non viene rimosso dal programma geopolitico per calmare la situazione, no, al contrario, si parla costantemente dell’ammissione dell’Ucraina all’UE e alla NATO, che invia un segnale alla Russia che l’Occidente vuole effettivamente posizionare i suoi soldati al confine ucraino-russo. Un aggravamento del conflitto completamente inutile.

L’ingresso dell’Ucraina nella NATO scatenerebbe immediatamente la guerra mondiale: l’Ucraina è sotto attacco da parte della Russia, quindi tutti i paesi della NATO dovrebbero prendere parte alla guerra dalla parte dell’Ucraina. Quindi non ha assolutamente senso parlare di adesione alla NATO a meno che i 31 paesi della NATO non siano determinati a rovinare il mondo. Dovrebbe quindi essere chiaro, come ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: “Stiamo aiutando un amico in difficoltà e gli stiamo prestando armi”. E non di più. Anche qui dovrebbe essere vero che non è compito della comunità mondiale vendicare l’ingiustizia commessa dalla Russia sotto gli zar e sotto Stalin in Ucraina.

Inoltre, non ha senso che l’Ucraina aderisca all’UE. È urgentemente necessario uno sviluppo completo delle infrastrutture, dell’industria e del commercio, nonché delle istituzioni statali. L’UE non è in grado di farlo, come si può vedere nei paesi limitrofi in difficoltà di Ucraina, Bulgaria e Romania. Nessun miracolo e nessun operatore di miracoli esce da Bruxelles e ripara un paese con una bacchetta magica.

La forza della NATO dipende dal capriccio del presidente degli Stati Uniti

I grandi leader credono di avere i conflitti sotto controllo. Il modo in cui sono avvenute le guerre mostra che si tratta di pura eccessiva sicurezza. Era particolarmente palese all’inizio della prima guerra mondiale. Tutte le cancellerie di stato avevano difficoltà a determinare con chi fossero alleate e in che misura. Le alleanze dovettero essere chiarite anche durante la seconda guerra mondiale.

Se dovesse arrivare il terzo, non sarà diverso. Occorre innanzitutto chiarire come esattamente il dovere di assistenza debba essere inteso all’interno della NATO. Se la dotazione di armi è sufficiente, bisogna schierare i soldati, come sono gli schieramenti, chi comanda. Basti pensare al generale de Gaulle, che ha fatto della Francia una sorta di membro della Nato con uno status speciale in cui la difesa del proprio Paese ha la precedenza. O il fatto che ogni membro progetta il proprio esercito. Gli eserciti dei 24 paesi dell’UE non neutrali non formano un’unità. Anche il dovere di assistenza è ancorato nell’UE, ma il regolamento è ancora più vago che nella NATO. Svezia, Irlanda e Austria sono neutrali, ma sono anche soggette alle regole di assistenza dell’UE, senza che nessuno sappia come dovrebbe essere la loro assistenza. La NATO esiste solo quando il presidente degli Stati Uniti attiva l’esercito americano, l’aeronautica americana e la marina americana. Tutto il resto è chimera.

Le coincidenze decidono se ci sarà la pace nel mondo

Gli errori possono iniziare una guerra. Nel 1962, l’Unione Sovietica aveva installato a Cuba un vasto arsenale di missili nucleari in modo da poter bombardare gli Stati Uniti dall’isola. Il 27 ottobre 1962, Vasily Aleksandrovich Arkhipov, un ufficiale del sottomarino sovietico B-59 al largo di Cuba, evitò un disastro nucleare. Un cacciatorpediniere statunitense aveva costretto il sottomarino a emergere con cariche di profondità. La nave aveva l’ordine di lanciare un siluro nucleare se attaccata. Archipov ha rifiutato e ha chiesto a Mosca se l’ordine doveva essere effettivamente eseguito. Ciò è stato negato perché gli allora presidenti John F. Kennedy e Nikita Khrushchev hanno lavorato a una soluzione pacifica, che si è anche verificata e ha portato allo smantellamento delle armi a Cuba e in cambio alla riduzione della presenza americana in Turchia.

Il presidente cubano Fidel Castro e il rivoluzionario Che Guevara, allora ministro dell’Industria di Cuba, erano furiosi per il fatto che Krusciov avesse vietato l’uso di armi nucleari nello scontro con gli Stati Uniti. Hanno dichiarato che il popolo cubano era pronto ad accettare le conseguenze della guerra nucleare. Krusciov scrisse a Castro una lettera sottolineando che doveva evitare le conseguenze inevitabilmente catastrofiche della guerra nucleare per la Russia. Anche Putin seguirà questa saggezza?

Lo scorso settembre 2022, un pilota russo ha frainteso un ordine della stazione di terra e ha creduto di dover abbattere un aereo spia britannico sopra il Mar Nero. Un razzo è stato effettivamente lanciato. Un errore tecnico ha impedito la catastrofe, che avrebbe potuto scatenare una guerra NATO-Russia come attacco russo a un aereo appartenente alla Gran Bretagna, membro della NATO.

Nel novembre 2022, un villaggio polacco è stato colpito da un missile russo, che avrebbe potuto scatenare un conflitto Russia-NATO. L’Ucraina, tuttavia, si è affrettata a reinterpretare la bomba russa come un randagio ucraino di fabbricazione russa.

In breve: se nessun Arkhipov è in servizio, se un razzo non ha un guasto tecnico e i guasti non possono essere nascosti da spiegazioni, la già fragile pace mondiale, disturbata da numerose guerre, sarà molto rapidamente sostituita da una guerra mondiale.

Il pericolo di una guerra mondiale non viene solo dalla cabala polacca, dall’aggressione russa, dalle ambizioni cinesi per il potere mondiale o dall’abuso iraniano dell’Occidente. Ciò che è decisivo è il fatto che gli arsenali di quasi tutti gli stati sono stracolmi per la corsa agli armamenti, che va avanti da anni, e che qualsiasi politico in qualsiasi parte del mondo può iniziare in qualsiasi momento un’altra guerra sui conflitti già esistenti , che non si limita a una regione.