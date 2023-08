Trump: perseguitano i cattolici!

I Cattolici rappresentano una minaccia per il deep state, perché la Chiesa di Cristo è stata dotata dal suo Fondatore dei Sacerdoti, gli unici che con il potere dell’Ordine Sacro possono efficacemente combattere le potenze del male.

La Santa Messa e i Sacramenti santificano le anime e indeboliscono gli assalti del nemico. Le altre religioni, in quanto opera umana, non sono in grado di affrontare questa battaglia spirituale efficacemente, e alcune sono diretta emanazione dell’azione dissolutrice dell’inferno.

Quando un Sacerdote offre all’eterno Padre la vittima immacolata del divin Figlio, si ripete in forma incruenta il Sacrificio della Croce, con cui Satana, il principe di questo mondo, è stato sconfitto per sempre. Per questo la Messa cattolica – come per duemila anni è stata custodita e celebrata dalla Chiesa – è l’arma più tremenda e formidabile per sconfiggere il Nemico del genere umano.

Per questo il deep state e la deep church hanno in odio la Messa apostolica e il Sacerdozio Cattolico.