Supplica ai supremi  capi democratici UE

Crosetto: “Spese militari? Saremo obbligati a raggiungere il 2% se non il 3% del Pil. Trump ci difenderà solo a questa condizione” – Cioè dobbiamo pagare le spese del nostro carceruere .



https://x.com/MyLordBebo/status/1866404322914812285

Dato che avete deciso per ucciderci con la guerra, non potreste interrompere il programma con cui uccidete i giovani col PFIZER? La guerra consuma tutttui i giovani che il vostro nobile cuore desidera-. E poi mi sembra che ci sia una contraddizione nelle vvostre intewnzionii.Non vi servono i giovani come soldati?

DRAMMA LIGURIA, SI ACCORGONO CHE DOPO IL 2020 I GIOVANI SINO AI 19 ANNI DI ETÀ STANNO MORENDO “MAI SUCCESSO PRIMA”

https://x.com/Adriano72197026/status/1866557401882828915

È una supplica

Ilservo vostro, conscio del proprio vergognoso ardire, osa ancora di più: come si concilia l’abolizione delle indust numeose, granbdi e integrate , rie dei motori con carburanti fossili, da voi giustissimamente decretata per Salvare il Pianeta da noi Bocche Inutili, con la uerra? Di certo siete al corrente, o onniscienti, che i carri armati e tutti i veicoli militari vengono mossi da motori Diesel; dunque il servo vostro deve pensare che voi, mentre distruggete le fabbriche di auto per noi piccolo borghesi, mantenete di riserva, in segreto, una potente industria che produce cingolati da qualche parte in Europa. Solo, i l vostro servo è rimasto inquietato dalla notizia che è stata chiusa, con licenmziamento di tutti i dippendenti, una azienda che fabbrica(va) iniettori per trattori-.. non è che siperdono così competenze per costruire i carri armati di cui avrete bisogno a migliaia? Certo la Suprema Estone Kallas sa cosa sono e a cosa servono gli iniettori: dunque l a nostra supplica non osa di più.

https://x.com/durezzadelviver

Perdonate, o Supremi democratici

https://x.com/Adriano72197026/status/1865012614905958475

PRIMA CHE LA PANDEMIA DI COVID FOSSE DISPIEGATA, IL CEO DI MODERNA HA

DETTO ALLO STAFF: “DOBBIAMO FARE UN MILIARDO DI DOSI DI VACCINI L’ANNO

PROSSIMO, CI SARÀ UNA PANDEMIA”

DI RHODA WILSON [1] ON MARZO 8, 2023 [2] • ( 18 COMMENTI [3] )

[2]

Il CEO di Moderna Stéphane Bancel ha detto ai suoi dipendenti prima

che fosse dichiarato che una pandemia sarebbe avvenuta nel 2020. Allo

stesso tempo, ha detto al personale che Moderna avrebbe dovuto produrre

un miliardo di dosi di vaccino il “prossimo anno”. Ha anche confermato

che il CEO di GAVI sapeva della sua conversazione pre-pandemia con lo

staff di Moderna.

La conversazione ha avuto luogo prima che il mondo sapesse della

“pandemia” covid. L’Organizzazione mondiale della sanità (“OMS”) ha

dichiarato “l’epidemia di nuovo coronavirus (covid-19) una pandemia

globale” solo l’11 marzo 2020. “Ora ci sono più di 118.000 casi in 114

paesi e 4.291 persone hanno perso la vita”, ha affermato il direttore

generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus [4].

Bancel ha fatto le sorprendenti rivelazioni durante un’apparizione in

una tavola rotonda il 18 gennaio [5] alla riunione del World Economic

Forum di Davos 2023. La tavola rotonda è stata ospitata da Euronews. Un

altro membro del panel era il CEO di GAVI, Seth Berkley [6]. A Bancel è

stato chiesto dello sviluppo, dell’adozione e del potenziamento del

“vaccino” covid per diverse varianti e sottovarianti. Egli rispose:

“Come Seth sa, quando è scoppiata la pandemia Moderna ha prodotto

100.000 dosi nel 2019 per l’intero anno.

“E ricordo di essere entrato nell’ufficio della produzione di Moderna e

ho detto: “Come facciamo un miliardo di dosi l’anno prossimo?” E

[voi/loro] mi guardano un po’ buffi dicendo: “Cosa?” Ho detto: “Sì,

dobbiamo fare un miliardo di dosi l’anno prossimo, ci sarà una

pandemia”.

_Sebbene non sia chiaro se la conversazione pre-pandemia con il

personale abbia avuto luogo, alla fine del 2019 o all’inizio del 2020,

è chiaro che si è svolta __prima __dell’11 marzo__ e il resto del

mondo ne era a conoscenza, incluso lo staff di Moderna._

La seconda affermazione di cui sopra implica che sia Bancel che Berkely

_sapevano in anticipo_ che ci sarebbe stata una pandemia dichiarata e

che Moderna avrebbe fornito almeno un miliardo di dosi di un “vaccino”.

Quindi, prima della pandemia, Moderna sapeva già che avrebbero ricevuto

contratti per fornire almeno un miliardo di dosi di “vaccini”. Moderna

sapeva anche che i “vaccini” che dovevano ancora essere sviluppati, a

quanto pare, sarebbero stati prodotti “l’anno prossimo” – sviluppati e

sperimentati entro un anno. E quei “vaccini” erano, presumibilmente, per

un virus sconosciuto per il quale la letalità, il numero di casi e il

tasso di infezione non potevano essere conosciuti.

Tuttavia, i “fact-checker”, così come gli utenti dei social media, si

sono concentrati sulla prima affermazione _e hanno ignorato la seconda_.

Un’infermiera di Boston, James Cintolo, ha twittato un video di un

minuto [7] della tavola rotonda di Davos 2023 il 7 febbraio 2023 che si

è concentrato sulla prima dichiarazione (vedi la fine di questa

sezione). Il 10 febbraio, quando AFP USA ha scritto [8] il suo articolo

di “fact-check”, il post era stato ritwittato circa 13.000 volte. “Ma i

post online, che alimentano affermazioni infondate secondo cui la

pandemia è stata pianificata, fraintendono ciò che ha detto sulla

produzione di vaccini di Moderna”, ha scritto AFP USA mentre smontava le

affermazioni fatte sui social media.

Secondo AFP USA, il filmato ha accumulato più di 570.000

visualizzazioni e si è diffuso su altre piattaforme, tra cui Facebook

[9] e Instagram [10]. L’affermazione è stata diffusa anche in spagnolo

[11].

Tuttavia, ciò che i “fact-checker” AFP non hanno affrontato è che

Bancel ha detto: “dobbiamo fare un miliardo di dosi l’anno prossimo, ci

sarà una pandemia”.

Quindi, mentre è corretto che il tweet originale abbia travisato le

osservazioni di Bancel, AFP ha ignorato l’elefante nella stanza. AFP ha

tuttavia ammesso che Moderna ha iniziato a sviluppare il suo “vaccino”

covid nel 2019. Ciò potrebbe dare peso alla conversazione pre-pandemia

di Bancel con lo staff – che “ci sarà una pandemia” – che si

svolgerà nel 2019.

Di seguito il tweet AFP “fact-checked”. Nota dove il video clip di un

minuto che è diventato virale si interrompe – al massimo

dell’osservazione schiacciante, come se fosse irrilevante.

A volte dobbiamo chiederci se questi video clip sono spinti fuori dagli

stessi “fact-checker” o dalla loro rete, in modo che possano smascherare

informazioni minori e così facendo coprire le informazioni pertinenti

che non sono in grado di smascherare. In altre parole, come controllo

dei danni.

Attualmente, AFP è sostenuta finanziariamente dallo stato [12]

francese e ottiene fino al 40% dei suoi finanziamenti dal governo

francese.

Prima che la pandemia di Covid fosse dispiegata, il CEO di Moderna ha

detto allo staff: “Dobbiamo fare un miliardo di dosi di vaccini l’anno

prossimo, ci sarà una pandemia” – The Expose (expose-news.com) [2]

Links:

——

[1] https://expose-news.com/author/rhoda-wilson/

[2]

https://expose-news.com/2023/03/08/moderna-ceo-theres-going-to-be-a-pandemic/

[3]

https://expose-news.com/2023/03/08/moderna-ceo-theres-going-to-be-a-pandemic/#comments

[4]

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020

[5]

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/state-of-the-pandemic

[6] https://www.gavi.org/operating-model/gavi-secretariat/seth-berkley

[7] https://twitter.com/healthbyjames/status/1622960172972015616

[8]

https://www.yahoo.com/now/posts-misrepresent-moderna-ceos-remarks-204403244.html

[9] https://ghostarchive.org/archive/z75lX

[10] https://perma.cc/H9S2-YDKV?type=image

[11] https://archive.is/Cmr9C

[12] https://www.cjr.org/business_of_news/agence-france-presse.php