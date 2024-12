Entusiasti i talmudici : “Sono qui i tempi messianici! “

LA CADUTA DI DAMASCO È IL SEGNO FONDAMENTALE DELL’ARRIVO DEL MESSIA E DELLA RIEDIFICAZIONE DEL TEMPIO

Rabbi Richter: “Caduta della Siria! I tempi messianici sono arrivati. Sarete stupefatti!”

“L’edificazione del Tempio del Re è legato alla caduta di Damasco. Dopo 2000 anni e 4 esili, questo è il tempo di Israele, in tempo in cui sarà riedificato Mikdash (santuario) dopo la caduta di Damasheq (Damasco), il tempo della Redenzione. Damasco sarà parte della terra di Israele (cfr. Ez 47,17). L’ultimo tassello del puzzle della redenzione verrà con la caduta di Damasco e Israele trionferà. Israele sarà guidato da un membro della tribù di Dan, Seraiah [un generale dell’esercito di re Davide, anch’egli della tribù di Dan, ndt], che porterà guerre e vendetta nel mondo contro gli empi.

Per questo l’ultimo rebbe CHABAD intimò ai ministri israeliani di attaccare la Siria e conquistare Damasco già nel 1973”



Già Menache Schneerson (1902-1994) ilcelebre l Rebbe della potente setta Lubavitche lo profetizzò

Damasco è l’ultimo nemico di Israele, il peggiore. Finché Damasco non cadrà, non avrà fine il conflitto arabo-israeliano. Damasco è la fortezza del mondo arabo.”

Per questo l’ultimo rebbe CHABAD intimò ai ministri israeliani di attaccare la Siria e conquistare Damasco già nel 1973. Israele temeva che la Russia andasse in aiuto degli arabi. Allora il rebbe disse di non temere l’intervento russo, perché era solo una minaccia, e gli Americani avevano un interesse in Siria, quindi avrebbero aiutato Israele a sconfiggere la Siria, ma non potevano dirlo.

“Non parlò di guerra di Gog e Magog ma ebbi il presentimento che volesse che l’esito di questa guerra fosse vittorioso per Israele una volta per tutte. Perciò disse:”Di’ loro in nome mio che devono conquistare Damasco”»

Giuliano Ferrara condivide, ed esalta il genocida

Con la caduta di Assad, l’Asse della resistenza è amputato. Il merito è del premier israeliano Netanyahu, che ha consacrato la pace attraverso la forza e la dignità della guerra. Invece di processarlo, dovremmo ringraziarlo –

Sigari e champagne per Benjamin Netanyahu Giuliano Ferrara 11 dic 2024



La talmudica Yellen arraffa i miliardi russi..

Gli Stati Uniti hanno deciso di stanziare un prestito di 20 miliardi di dollari all’Ucraina utilizzando i proventi dei beni russi congelati. Ad annunciarlo è stata la segretaria del Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen: “Questi fondi, pagati con i proventi dei beni congelati della Russia, forniranno un sostegno fondamentale all’Ucraina”. Proprio non ce la fanno a non gettare benzina sul fuoco. È più forte di loro. In queste ultime settimane hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo inviando tutto ciò che potevano inviare. Soprattutto facendo leva sui beni russi congelati, che è bene ricordare siamo davanti a un qualcosa di illegale e mai visto nel corso della storia.

Arraffano i coloni iud, sono entrai in Libano e già gridano: “Il Libano è nostro!”