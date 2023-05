Sulla barca affondata nel Lago Maggiore erano quasi tutti 007…

A parte il comandante e sua moglie, morta nel naufragio insieme ad altre tre persone, a bordo c’erano 21 funzionari dell’intelligence israeliana e italiana. Gli inquirenti indagano solo sulla dinamica dell’incidente: “Il resto non è affar nostro”.

Certo che un tal numero di 007 riuniti su una barca di 15 metri potrebbe avere scelto come accompagnatore quantomeno una persona di fiducia. “Nella nostra zona ci sono siti industriali come quello di Leonardo ma non tali da far pensare che il nostro Comune possa portare qui per un summit esponenti di un servizio segreto così importante come quello israeliano” riflette il vicesindaco Favaron che non nasconde la “perplessità” degli amministratori di un paese di 11 mila abitanti su quanto accaduto anche perché si sentono ‘tagliati fuori’ dalle informazioni sul perché siano sbarcati proprio a Sesto Calende un numero di 007 da far pensare a trame importanti.

Lago Maggiore, la festa sfuggita di mano agli 007 italiani e israeliani

Il naufragio sul Lago Maggiore costato la vita a quattro persone continua a tenere banco, anche perchè le vittime non sono semplici cittadini, ma 007 dei servizi segreti italiani e israeliani del Mossad. La tempesta, forse con una tromba marina e portatrice di raffiche di 70 chilometri orari, ha rovesciato lo scafo provocando – si legge sul Corriere della Sera – la morte di Tiziana Barnobi e Claudio Alonzi, membri dell’Intelligence, di 53 e 62 anni, più Shimoni Erez, 53 anni, nato in Israele, e la 50enne Anna Bozhkova, russa della città di Bryansk, in Italia con un permesso di soggiorno a tempo illimitato e moglie dello skipper Claudio Carminati. Costui, di 10 anni maggiore, reduce da attività commerciali sparse e disparate da negozi di vestiti a pasticcerie, ottima padronanza della lingua bulgara, l’altroieri era alla guida della barca e sembra sia una conoscenza del circuito dei Servizi.

Una delle versioni non ufficiali – prosegue il Corriere – è la seguente: alla vigilia non era in programma nessuna gita sul lago, poi invece avvenuta perché, dopo incontri per lo scambio di documenti, gli israeliani avevano perduto l’aereo di ritorno e avevano deciso di prolungare la sosta per altri due giorni. Sfruttando l’amicizia con Carminati qualcuno aveva proposto il viaggio sulle acque. Così era stato.

Ma la barca che è naufragata nel Lago Maggiore, una navetta olandese del 1982, poteva ospitare 15 passeggeri: mentre a bordo le donne e gli uomini, in maggioranza dei Servizi segreti sia italiani sia israeliani del Mossad, erano 8 in più. Questo avrebbe provocato la tragedia, ma le indagini sull’accaduto sono ancora in corso, per ora si tratta solo di un’ipotesi investigativa. (affaritaliani.it)

Un jet in volo tra Israele e Milano nelle ore successive al naufragio sul Lago Maggiore

Il volo tracciato sulla piattaforma Flighradar24 e rilanciato dal giornalista Avi Scharf di Haaretz