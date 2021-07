Sui campi di addestramento per africani a Potenza

Dopo pochi minuti dalla pubblicazione di questo articolo sono stato contattato da una persona molto vicina alle operazioni di intelligence, la quale mi ha fornito delucidazioni sul presunto campo di addestramento per extra comunitari in provincia di Potenza (Basilicata). Questa persona verrá intervistata in diretta streaming domenica 4 Luglio 2021 sul Canale Becciolini Network. Per partecipare all’evento clicca QUI. Successivamente la trasmissione registrata verrá caricata sul Canale Video RUMBLE. Secondo la fonte, il Centro di addestramento è inquadrato nella progetto Europeo della TASK FORCE TAKUBA. Per approfondimenti sulla Forza Militare Europea.

Il veri quesiti ora sono:

Il personale africano in addestramento nell’ex zuccherificio è militare o civile? Sono quindi Contractor?

NOTIZIA DEL 30 GIUGNO 2021 SU CUI È STATA SVOLTA L’ INDAGINE:

La notizia è stata data dall’ Avvocato Augusto Sinagra due giorni fa in un post su Facebook. Poche ore dopo averlo sentito telefonicamente ho iniziato le mie indagini.

Le strutture che ospitavano zuccherifici in Basilicata sono due, uno a Policoro e l’altro l’ex zuccherificio del Rendina, tra Potenza e Melfi, nella zona industriale di San Nicolò adiacente all’ inceneritore la Fenice.

Su quest’ultimo si sono focalizzate le mie indagini e di cui ho messo a conoscenza nel “Il Punt di Vista” con Matteo Brandi giovedì 1° Luglio 2021 delle ore 08:00

Allo stato attuale non ho ricevuto riscontri positivi che possano confermare o meno quanto dichiarato dall’Avvocato Sinagra. Dallo stesso avvocato ho avuto la notizia ufficiosa che la struttura dell’ex zuccherificio la Rendine è stata data dalla Prefettura di Potenza come alloggiamento per extra comunitari che lavorano come braccianti nelle campagne limitrofe, ma non è possibile visitarlo se non con l’autorizzazione della Prefettura.

Nota curiosa e puramente di colore:

La Basilicata conta una popolazione di poco più di 500/mila abitanti.La città di Potenza conta 60 appartenenti a Logge Massoniche e 50 a Matera, almeno dai dati della Prefettura, si suppone però che il sottobosco sia molto più nutrito, come si evince dall’articolocomparso

sulla GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO nel 2010

A Potenza la Loggia è una potenza