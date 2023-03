Stroncato a 37 anni dagli strascichi del Covid, la Sardegna piange il nuotatore e coach Claudio Rais

MUORE CLAUDIO RAIS

IL CAMPIONE DI NUOTO

VITTIMA DI “REAZIONE AVVERSA”

Ecco i suoi post:

“Ma come vi permettete ancora …?

…siete veramente così presuntuosi da pensare sul serio che una persona che ha dedicato tutto se stesso per lo sport, l’ attività fisica ed il benessere proprio e degli altri…possa da un giorno all’altro smettere tutto e spendere migliaia di euro in visite di ogni genere perché si sta sognando un malessere?

Sono stato danneggiato da una reazione che insieme agli effetti del covid ha creato un danno molto grave a livello neurologico e fisiologico che mi sta letteralmente IMPEDENDO di svolgere una vita normale e rispettosa.

Da fuori non si può e non si potrà mai capire ma questo non vuol dire che siete autorizzati a sparare sentenze senza alcun ritegno

Se fosse veramente come sostengono alcuni di voi non ci sarebbe stato alcun problema ad ammetterlo.

Il fatto è che non è così purtroppo e sottolineo PURTROPPO …perché ne ho la prova ogni secondo che passa… ed io con la poca forza e lucidità che mi rimangono…sto cercando disperatamente di ritrovare la vita che mi è stata tolta e lo farò finché mi batterà il cuore.

Molti al mio posto si sarebbero già messi una corda al collo senza pensarci due volte. La mia situazione si sta aggravando con sintomi sempre più spaventosi che non so come ancora riesco a sopportare.

Articolazioni, pelle, organi e soprattutto deficit cognitivi da paragonare a quelli di un grave trauma cerebrale. Sensibilità, cognizione, termoregolazione, equilibrio, vista, appetito, sete, impulsi, desideri, funzionalità organiche, emozioni, percezioni, dolore…in una parola…LA VITA!

Sono spaventato, non riesco a trovare un rimedio anche se penso purtroppo che non ci sarà molto da fare…la speranza è l’ultima a morire, ma anche la dignità non può essere calpestata.

Quindi per cortesia, mettetevi una mano sulla coscienza e l’altra sul cuore e dal momento che non potete capire ciò che realmente è successo, che ho vissuto e sto vivendo, abbiate per lo meno il buon senso di non giudicare.

Spero che queste mie parole siano servite a capire almeno in parte il danno che ho subito.

Per fortuna ci sono tante persone che non hanno mai dubitato un solo istante e che mi sostengono in questa guerra estenuante.

Il mio grazie é per voi, per quelli che mi conoscono sul serio.”

Claudio Rais 27 Settembre 2022

“Finisce qui, finisce oggi…

Il destino ha voluto che la mia vita venisse privata totalmente della sua essenza. Un caso su un miliardo, forse nemmeno …è toccato a me.

Preferisco andarmene via e non pesare su nessuno ma soprattutto non pesare su me stesso per il resto dei miei giorni.

Ringrazio Dio per tutto ciò che mi ha regalato ogni singolo giorno di questi anni e tutte le meravigliose persone che mi ha fatto incontrare.

Ora non mi resta che nuotare libero tra le nuvole

Spero resterò per sempre nei vostri cuori❤️❤️

Arrivederci amici ☁️”

Claudio Rais 6 Dicembre 2022

https://www.unionesarda.it/news-sardegna/cordoglio-a-sassari-per-la-morte-di-claudio-rais-dbnuqwz1

