Sorpresa: Polonia e Ungheria vietano l’import di grano ucraino

Il blocco delle rotte terrestri per l’esportazione di prodotti agricoli dall’Ucraina è inaccettabile in qualsiasi forma, ha dichiarato lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelenski. Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha annunciato la scorsa settimana che la Polonia non aprirà i suoi confini con l’Ucraina per il grano dopo la scadenza della moratoria della Commissione Europea, il 15 settembre. Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha definito i piani polacchi per bloccare le esportazioni di grano ucraino come un passo “ostile e populista” che avrà gravi ripercussioni sulla sicurezza alimentare globale e sull’economia ucraina.

Chiediamo ai nostri partner e alla @Commissione UE a garantire l’esportazione senza ostacoli di prodotti alimentari ucraini verso l’UE. Questa è solidarietà non solo con l’Ucraina, ma anche con il mondo, che ha bisogno del nostro grano”.

La risposta del governo polacco:

(a ottobre, in Polonia ci sono le elezioni!)

Una mia lettrice polacca :

“Il grano ucraino, colmo di pesticidi vietati, mezzo marcio, pieno di funghi e vermi, viene trasportato in Polonia in carri ferroviari usati per trasportare minerale di ferro e letame (in Ucraina, a causa delle dimensioni gigantesche delle aziende agricole di proprietà degli oligarchi, il letame viene trasportato sui treni). In Polonia stanno morendo in massa cani e gatti, nutriti con il cibo prodotto con gli scarti degli animali da allevamento alimentati con grano ucraino. Il grano e il mais ucraino sono adatti solo alla produzione di pellet, ma di questo in Italia non parla nessuno.

Ora, contro questa vox populi sono stati mobilitati dalla Commissione Europea gli attivisti che spiegano:

Il grano ucraino è velenoso e di bassa qualità;

L’importazione esente da dazio di grano ucraino e altri prodotti alimentari è la ragione del mantenimento della produzione locale nei magazzini e del fallimento dei produttori locali;

Il grano viene mescolato con la produzione locale e viene segretamente immesso nei prodotti sul mercato.

Si tratta di affermazioni false o non confermate, diffuse contemporaneamente in Bulgaria, Romania, Polonia, Slovacchia e Ungheria, ha dimostrato una verifica di Factcheck.bg. Sono soliti argomentare le richieste di divieto di importazione di grano e altri alimenti dall’Ucraina.

Analogo è anche il profilo dei principali oratori che chiedono il divieto: politici e agricoltori, principalmente produttori di cereali. Le differenze sono nel contesto politico interno in ciascun paese.

Il 28 aprile la Commissione europea (CE) ha raggiunto un “accordo di principio” sul transito di merci dall’Ucraina con Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria. La condizione è che i paesi annullino le misure imposte unilateralmente e si uniscano sotto una strategia comune guidata da Bruxelles. In cambio riceveranno un secondo pacchetto di aiuti finanziari europei del valore di 100 milioni di euro. Il primo, del valore di 56 milioni di euro, è stato concordato per aiutare i produttori di cereali di Bulgaria, Polonia e Romania all’inizio di quest’anno.

In Polonia il tema del grano ucraino non esce dalle prime pagine della stampa da settimane. Ciò è dovuto da un lato alle proteste dei contadini lungo il confine , ma anche in tutto il Paese , e dall’altro alla disinformazione che si diffonde sui social network.

E se un lotto sequestrato di pesticidi è stato l’argomento iniziale del divieto di importazione imposto da Varsavia, secondo giornalisti e analisti polacchi il problema più grave nel Paese è la grande quantità di grano che rimane nei magazzini.

Sebbene il grano non sia il cereale principale importato nel Paese, è il protagonista della disinformazione sui social media.

Uno dei “fenomeni” più recenti di cui scrivono i giornalisti polacchi di Fakenews.pl è il termine appena apparso ” grana tecnica” . Secondo Krzysztof Gwiazda, presidente del consiglio di amministrazione dell’Associazione polacca dei datori di lavoro nell’industria del grano e della molitura, il termine non esiste nella letteratura tecnica ed è stato molto probabilmente inventato da aziende che importano grano dall’Ucraina con l’obiettivo finale di evitare ispezioni e attese al confine polacco-ucraino.

Sebbene il termine non sia apparso nello spazio pubblico prima dell’ottobre 2022, né fosse presente nella letteratura scientifica sull’argomento e nelle statistiche del Ministero dell’Agricoltura, ha guadagnato un’estrema popolarità nei social network ed è stato utilizzato per la disinformazione.

Questa foto tecnicamente manipolata è stata condivisa centinaia di volte tra gli utenti polacchi di Facebook. In alto, dove dovrebbe esserci il logo del marchio della farina, è stata aggiunta la scritta “ la nuova truffa ”. Al posto dell’iscrizione standard del tipo di grano, viene aggiunto il testo ” farina tecnica “. Di seguito sono elencati gli “effetti collaterali” che, secondo il post con la foto manipolata, si verificano dopo aver consumato prodotti a base di questa “farina tecnica”: vomito, diarrea sanguinolenta, dolori addominali, nausea, gonfiore, febbre.

La preoccupazione che sul mercato polacco ci sia pane di grano ucraino di bassa qualità, espressa dai polacchi sui social media, è alimentata anche da formazioni politiche come il Movimento Nazionale (Ruch Narodowy) e il partito populista di estrema destra “Nuova Speranza” (Nowa Nadzieja).

Anche l’ex primo ministro polacco Donald Tusk viene coinvolto nell’affare del grano polacco. Un video pubblicato su Twitter il 12 aprile, in cui parla della qualità del grano ucraino, ha più di 450.000 visualizzazioni. Nel video, Tusk cita un agricoltore polacco che afferma che “la spazzatura più grande arriva nel nostro paese (ndr – Polonia)”.

Tusk condivide anche l’opinione della presidente della Camera polacca del grano e dei mangimi Monika Piątkowska secondo cui vermi, vari batteri e funghi nascono nei carri con il grano proveniente dall’Ucraina. In un’intervista con il media polacco OKOpress, Piątkowska ammette che le sue parole sono definitive, ma non le nega, sebbene non siano confermate da prove.

La vicenda del grano in Polonia è strettamente legata alle imminenti elezioni parlamentari nel paese, che dovrebbero tenersi alla fine del 2023. E i sospetti che le aziende vicine al partito al potere “Legge e giustizia” siano i principali importatori di grano ucraino in Polonia, hanno anche contribuito all’introduzione di un divieto temporaneo sulle importazioni e all’attenuazione delle tensioni tra gli agricoltori e il pubblico. I principali oppositori alle elezioni parlamentari in Polonia dovrebbero essere il governo “Law and Justice” di Jarosław Kaczyński e “Civil Platform” di Donald Tusk.

In Slovacchia , che ha anche introdotto il divieto di importazione di grano ucraino, l’argomento ha una sfumatura politica distinta. Le elezioni parlamentari anticipate sono in arrivo nel Paese il 30 settembre, dopo che alla fine dello scorso anno era stato votato un voto di sfiducia contro la coalizione di governo.

Il 14 aprile, il ministro dell’Agricoltura slovacco, Samuel Vlcan, ha annunciato che un pesticida vietato è stato trovato in 1.500 tonnellate di grano ucraino nel più grande mulino slovacco di Kolarovo. Tre giorni dopo, Bratislava ha annunciato che stava vietando le importazioni di grano dall’Ucraina e ha detto che stava iniziando le ispezioni di tutte le spedizioni di grano ucraino nel paese.

Il 24 aprile si è saputo che in nessuno dei campioni prelevati sono state trovate sostanze nocive, microrganismi o infezioni.

Ciò non impedisce ai rappresentanti di vari partiti di opposizione di lottare per il sostegno elettorale, basandosi proprio sulla disinformazione sulla qualità del grano ucraino in Slovacchia.

I profili social del più grande partito di opposizione e contendente al primo posto alle elezioni di settembre, “Voice – Social Democracy” (“HLAS – sociálna demokracia”), sono quasi interamente incentrati sul tema del grano ucraino, e uno dei principali relatori è il membro dell’ufficio esecutivo del partito e sindaco della città di Nitra – Branislav Bečik. Anche dopo la pubblicazione dei risultati dei test sul grano ucraino disponibile in Slovacchia, Bečik continua a sostenere che gli slovacchi vengono ingannati e costretti a mangiare pane fatto con grano ucraino avvelenato.

Branislav Bečik è accusato di diffondere disinformazione e ricavare dividendi politici dall’imporre la paura tra la popolazione e rendere popolari le teorie del complotto , anche sul Covid-19.

Anche il presidente di “Voice – Social Democracy” ed ex primo ministro della Slovacchia, Peter Pellegrini, diffonde spesso informazioni non confermate sul grano ucraino attraverso i suoi canali di social media.

Nella campagna ucraina di disinformazione sul grano sono inclusi anche il partito conservatore di destra “Life – National party” (“Život – Národná strana”), fondato nel 2019, e il partito nazionalista autodefinitosi russofilo “Slovak Patriot” (Slovenský PATRIOT), che esiste dal 2021. I loro post sui social media ribadiscono i principali punti a sostegno del divieto di importazione dall’Ucraina: il grano ucraino a buon mercato scarica il grano slovacco; Il grano ucraino viene trattenuto in Slovacchia invece di essere riesportato in paesi terzi; Il grano ucraino in Slovacchia è infetto e tossico.

In Bulgaria , l’affermazione principale diffusa dai politici bulgari e dai produttori di grano locali è che l’importazione di grano ucraino è il motivo per cui gran parte del raccolto bulgaro dal 2022 è nei magazzini. In realtà, le importazioni di grano ucraino per lo scorso anno sono state di circa 50.000 tonnellate, che è meno dell’1% dei dati preliminari del Ministero dell’Agricoltura (MoA) per il raccolto di grano in Bulgaria per il 2022 – 6,2 milioni di tonnellate.

Anche per quanto riguarda l’affermazione secondo cui le importazioni di grano ucraino a buon mercato avrebbero portato a prezzi di mercato bassi da record e fatto fallire molti produttori, non ci sono prove.

I dati ufficiali mostrano che il prezzo del grano sui mercati mondiali è diminuito rispetto all’inizio della guerra, ma è ancora superiore al periodo prebellico.

E in Bulgaria, così come negli altri Paesi che hanno imposto il divieto di importazione dall’Ucraina, si specula anche sulla qualità del grano ucraino. I produttori di cereali affermano da mesi che il grano proveniente dall’Ucraina è di pessima qualità e che non supera i controlli sanitari all’ingresso nel Paese. Viene condivisa una ricevuta di un presunto test di laboratorio effettuato da un laboratorio privato, che però non prova in alcun modo che il campione sia effettivamente di grano ucraino.

Non è vero che non esiste un controllo di qualità del grano ucraino che entra in Bulgaria. Il regolamento dell’UE prevede l’importazione esente da dazio di merci ucraine, ma il controllo sanitario non è stato annullato. L’UE ha requisiti rigorosi per i prodotti alimentari che entrano nel suo mercato e il grano ucraino non fa eccezione.

Il nuovo termine “grana tecnica”, estremamente popolare in Polonia, si trova anche in bulgaro nei post sui social network.

Un video con oltre 47.000 visualizzazioni su Tik Tok afferma che “grano tecnico” è stato contrabbandato dall’Ucraina in tutta l’Europa orientale e che le autorità polacche hanno affermato che contiene “batteri, funghi e rifiuti tecnici”.

In Romania il governo è sotto pressione da parte degli agricoltori, che periodicamente organizzano proteste nel Paese, ma nonostante ciò, Bucarest ha deciso di non vietare le importazioni dall’Ucraina fino a quando non ci sarà una decisione ufficiale di Bruxelles.

L’argomento è in discussione sui social network, con una parte degli utenti rumeni che ritiene che vietare le importazioni servirebbe a Mosca, mentre un’altra la vede come l’unica soluzione a favore della Romania e del popolo rumeno.

Il tema è utilizzato dalle formazioni nazionaliste per rafforzare i sentimenti antieuropei del popolo, uno dei principali oratori nello spazio pubblico è stato Diana Șoșoacă, membro del partito politico “SOS România”.

Șoșoacă è popolare per le sue opinioni politiche di estrema destra. È anche una delle figure anti-vaxxer più popolari in Romania durante la pandemia di Covid-19. Șoșoacă sostiene l’uscita della Romania dall’UE ed è nota per la sua retorica anti-migrazione. Già nel 2021, Șoșoacă è stata criticata dai media rumeni per i suoi stretti legami con Mosca.

In Ungheria , che è stata la prima a imporre il divieto di importazione dall’Ucraina, non vi è alcuna particolare attività in merito tra gli utenti dei social network. I post che raccolgono più audience contengono le affermazioni già citate. Il tema del grano viene utilizzato per creare un sentimento anti-europeo, come ad esempio nel seguente post:

“Fino a un mese fa pensavo che l’adesione all’Ue avesse più vantaggi che svantaggi. Questo è cambiato. Per qualche ragione, il “versamento” di grano ucraino su di noi è stata l’ultima goccia per me… “

Il post era accompagnato da un’immagine che chiamava HUXIT (dalle parole inglesi per “Ungheria” e “exit”, sul modello della “Brexit” britannica).

Affermazioni false o non verificate sul grano ucraino diffuse dai produttori di grano e dalle formazioni politiche si possono trovare nelle posizioni ufficiali della Russia.

Il 22 aprile, l’account Twitter dell’ambasciata russa in Gran Bretagna ha pubblicato una dichiarazione di Sergey Lavrov, secondo cui “il grano ucraino, offerto a prezzi di dumping e dazi zero, sta invadendo i mercati europei eludendo tutti i requisiti fitosanitari”, e causando enormi perdite ai produttori di grano in Europa.

In effetti, è la Russia che sta scaricando i prezzi del grano.

“Lei (la Russia – nota ndr) è il più grande esportatore e dipende da lei cosa succederà al mercato dei cereali in tutto il Nord Africa, e in questo momento abbiamo un problema con questo. Tutte le offerte dei nostri esportatori sono in concorrenza con il grano russo” , afferma Vladimir Ivanov della Commissione statale per gli scambi e i mercati delle merci alla televisione nazionale bulgara (BNT).

Secondo lui, questo è il risultato di una lunga e mirata preparazione:

“Osservo questo processo da più di 12-13 anni. In Russia si fanno investimenti molto seri nel settore agricolo. E in questo momento, quindi, da un lato, un Paese che era un importatore netto ora è un esportatore molto serio, e sta dettando la situazione del mercato internazionale, in termini di cereali e altri alimenti”.

In questo modo, la Russia mette in difficoltà altri esportatori, favorendo allo stesso tempo conflitti nei paesi tra produttori e trasformatori, aumento dei prezzi nei mercati interni e, in ultima analisi, instabilità politica.

