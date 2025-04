Smascherare la grande frode dell’influenza aviaria

Di un medico del Midwest

Ricerca su trattamenti semplici ma dimenticati per raffreddori, influenza e malattie animali

La storia in breve:

Esiste un’enorme industria progettata per prevenire le pandemie, ma nonostante riceva miliardi ogni anno, regolarmente non riesce a prevenire le pandemie o a fornire modi pratici per combattere le pandemie emergenti.

Questa industria si basa sulla menzogna che le malattie virali non possono essere curate, quando in realtà esistono molti trattamenti efficaci da banco e non brevettabili per le malattie virali.

L’industria conduce test sugli animali crudeli e inutili, sprecando miliardi ogni anno e, a causa delle frequenti perdite nei laboratori, causando ripetutamente le pandemie che dovrebbe prevenire.

La “guerra all’influenza aviaria” mette in luce i maggiori problemi dell’industria della prevenzione delle pandemie, che ha speso miliardi per uccidere oltre 100 milioni di uccelli, ma ha portato solo a un aumento dei prezzi delle uova

Questo articolo esamina come molte terapie dimenticate possono curare rapidamente sia gravi malattie virali che malattie comuni come raffreddore e influenza

Quasi ogni anno una pandemia sembra essere ingigantita. Io sostengo che ciò sia dovuto alle seguenti ragioni:

• Forniscono alle agenzie federali (ad esempio il CDC) un modo per giustificare la loro necessità e ottenere finanziamenti dal Congresso.

• I media prosperano sfruttando la paura per catturare l’attenzione del pubblico e compiacere i propri sponsor (ad esempio l’industria farmaceutica).

Supporta un’industria della biodifesa che sfrutta la paura per fare un sacco di soldi (ad esempio, 27,7 miliardi di dollari nel 2023) per la “prevenzione” delle pandemie.

Per affrontare molti dei reali problemi sanitari che affliggono il nostro Paese è necessario coinvolgere le parti interessate responsabili e affrontare le cause profonde delle malattie croniche nel Paese. Al contrario, dichiarare guerra alle malattie è molto più facile e incontra una resistenza minima, ma consente al governo di apparire come se stesse proteggendo la nostra salute.

Di conseguenza, spesso ci vengono imposte innumerevoli misure dubbie di prevenzione delle pandemie (ad esempio, l’abbattimento di massa di animali da fattoria, l’ultimo vaccino “di emergenza” o farmaci antivirali inefficaci e pericolosi come il Tamiflu). Ma anche se la pandemia non si verifica o le misure preventive non funzionano, nessuno se ne ricorda e presto il ciclo ricomincia.

Biodifesa

In un articolo precedente ho parlato di come l’industria della protezione biologica produca regolarmente armi biologiche nei laboratori per “proteggerci” da loro. Prima del COVID-19, questo settore era sotto stretta osservazione, poiché molti nella comunità scientifica temevano che le sue azioni rischiose potessero causare una fuga di dati catastrofica in laboratorio. Tuttavia, quando il SARS-CoV-2 è trapelato, l’intera comunità scientifica ha deciso di intensificare la ricerca e di respingere qualsiasi suggerimento che potesse verificarsi una fuga di dati di laboratorio come una “teoria del complotto” o una “minaccia alla scienza”.

Nota: questo caratterizza Peter Hotez, che ha ottenuto una sovvenzione di 6,1 milioni di dollari dal NIH nel 2012 per sviluppare un vaccino contro la SARS , con l’obiettivo dichiarato di rispondere a qualsiasi “rilascio accidentale da un laboratorio”, parte della quale è stata poi utilizzata per finanziare la ricerca sul guadagno di funzione condotta dal direttore del laboratorio di Wuhan nel 2017 . Tuttavia, dopo che la gente è venuta a conoscenza della fuga di notizie del laboratorio del 2019, Hotez ha negato le fughe di notizie e ha attaccato coloro che ne avevano parlato.

Queste fughe di notizie sono allarmanti e, cosa notevole, il settore non ha affrontato il problema perché i suoi finanziamenti dipendono dal fatto che la minaccia continui a esistere ( piuttosto che essere eliminata).

Inoltre, molte di queste perdite di laboratorio hanno gravi conseguenze, come: Ad esempio:

Nel 1950, la Marina degli Stati Uniti spruzzò segretamente batteri “innocui” nella Bay Area di San Francisco, provocando infezioni e decessi. Questi batteri divennero poi endemici nella regione.

Nel 2014, il Cambridge Working Group ha stimato che perdite di laboratorio potenzialmente pericolose si verificano in media due volte a settimana solo negli Stati Uniti ; nel 2018, tale numero è salito a una media di quattro volte a settimana.

Negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e nell’Unione Sovietica si verificarono numerose fughe di notizie mortali di virus del vaiolo e dell’antrace.

La malattia di Lyme è emersa nei pressi di una struttura governativa statunitense che utilizzava lo stesso batterio come arma.

La pandemia di influenza H1N1 del 1977 fu causata da una fuga di dati in laboratorio.

Gli attacchi con l’antrace negli Stati Uniti nel 2001 furono collegati a un ceppo di antrace di qualità militare, presente solo nei laboratori specializzati in armi biologiche.

Numerose fughe di virus SARS nei laboratori dal 2002, alcune delle quali hanno causato gravi epidemie (e da qui la richiesta di Hotez per il finanziamento del vaccino).

Il virus respiratorio sinciziale (VRS) è in realtà emerso da attività di ricerca con gli scimpanzé.

Numerose pandemie devastanti nel settore veterinario sono state causate da perdite.

Alcune prove suggeriscono che l’attuale pandemia di influenza aviaria abbia avuto origine da una fuga di notizie in un laboratorio dell’USDA.

Nota: un elenco più dettagliato delle perdite di laboratorio risultanti può essere trovato qui .

vivisezione

Una delle principali fonti di crudeltà estrema e inutile sugli animali è l’industria della sperimentazione animale, che sacrifica oltre 100 milioni di animali ogni anno, spesso con metodi crudeli e privi di valore scientifico.

Il termine “vivisezione” (usato per la prima volta nel 1707) descrive la pratica di sezionare gli animali fino al sistema nervoso centrale ed è parte integrante della scienza biomedica. Poiché si trattava di un atto piuttosto crudele, le opinioni erano contrastanti. Una scuola sosteneva che la scienza medica dovesse essere oggettiva, razionale e imparziale, quindi era immorale essere schizzinosi o sentimentali nel danneggiare animali coscienti quando ciò costituiva una “scienza medica avanzata”. L’altra scuola sosteneva che non vi era alcuna giustificazione etica per la conoscenza acquisita attraverso la vivisezione, il che sottolineava la divisione in medicina tra i medici come tecnici che eseguono “trattamenti necessari sui pazienti”, indipendentemente dalla sofferenza causata, e i medici come guaritori compassionevoli che si sforzano di entrare in contatto con i loro pazienti e i loro valori.

Sebbene la vivisezione abbia guadagnato popolarità nel XIX secolo, i suoi sostenitori erano così crudeli che scatenarono un vasto movimento contro di essa e furono approvate numerose leggi a protezione degli animali. Tuttavia, la vivisezione ha continuato a persistere (con molti dei suoi sostenitori medici che hanno mostrato lo stesso disprezzo per gli “anti-vivisezionisti” che vediamo oggi per gli “anti-vaccinazionisti”), e la resistenza ad essa è diventata un capitolo dimenticato della nostra storia.

Ciò, a sua volta, tocca uno dei punti chiave sollevati da questi attivisti: molte delle pratiche crudeli (e spesso inutili) della medicina moderna sono nate dalla mentalità che ha dato origine alla vivisezione, quindi si può certamente sostenere che è nel nostro interesse eliminare questo fondamento maligno su cui si fonda la medicina moderna.

Spese pericolose e dispendiose

In seguito alla fuga di notizie dai laboratori del COVID-19, il White Coat Waste Project (WCW) ha scoperto un modo efficace per porre fine alle pratiche vivisettoriali, non solo evidenziando la crudeltà implicata, ma anche rivelando quanti soldi venivano sprecati in questa rischiosa ricerca. Di conseguenza, la WCW ha ripetutamente reso virali numerose storie (ad esempio, Fauci ha speso milioni di dollari in studi in cui dei beagle venivano legati in modo che potessero essere mangiati vivi dai pappataci).

Il lavoro della WCW tocca un punto cruciale: il motivo principale per cui gran parte di questa ricerca viene svolta è affinché tutti possano trarre vantaggio dalle risorse messe a disposizione, non perché apporti un valore alla società. Ad esempio, di recente ho riferito quanto segue:

• Un’università del Colorado che ha allestito un laboratorio sui pipistrelli per studiare malattie infettive pericolose, suscitando proteste diffuse da parte della popolazione (perché non vogliono Wuhan a due passi da casa, soprattutto perché i documenti FOIA mostrano che lì si sono verificati incidenti da una a tre volte al mese). Tuttavia, poiché questa università ha ricevuto 393 milioni di dollari dal NIH dal 2014 e una sovvenzione del NIH di 6,7 milioni di dollari per il laboratorio, il governo del Colorado ha bloccato tutti i tentativi di fermare il laboratorio.

Le Hawaii (in particolare Maui) utilizzano miliardi di zanzare modificate in laboratorio (che lasciano punture sgradevoli) per ridurre la popolazione di zanzare, sebbene non vi siano prove che questo approccio funzioni o sia sicuro per l’ecosistema. Come in Colorado, il governo delle Hawaii ha bloccato tutti i tentativi di bloccare il programma, nonostante le diffuse proteste (e le cause legali) contro di esso, perché è finanziato con oltre 33 milioni di dollari di sovvenzioni federali.

Fortunatamente, ora che il DOGE sta verificando la spesa del governo degli Stati Uniti, molti di questi finanziamenti inutili (o fraudolenti) sono stati scoperti, ed è molto probabile che questa pericolosa ricerca subirà un brusco calo (soprattutto da quando l’NIH ha appena smesso di sponsorizzare le università che erano in grado di intascare la maggior parte dei fondi per sé).

Pompaggio e smaltimento dei vaccini

I vaccini antinfluenzali annuali hanno un andamento piuttosto negativo, poiché

Spesso sono progettati per il ceppo “sbagliato”, il che non solo li rende inefficaci, ma compromette anche la risposta immunitaria al ceppo circolante, perché il sistema immunitario è già orientato verso il ceppo inesistente. Studi hanno dimostrato che la vaccinazione antinfluenzale aumenta la probabilità di contrarre raffreddore e influenza.

Le prove disponibili (probabilmente distorte) dimostrano che per prevenire un caso lieve di influenza è necessario vaccinare circa 100 persone, mentre il vaccino non impedisce la trasmissione dell’influenza e non ha alcun effetto sulle infezioni o sui decessi dovuti all’influenza.

Nella migliore delle ipotesi, ha impedito che i tassi di influenza aumentassero con la crescita della popolazione:

Considerata questa scarsa efficacia e il rischio reale di reazioni avverse ai vaccini (ad esempio, un ampio studio ha rilevato che il 37,8% dei destinatari del vaccino antinfluenzale con patologie cardiache preesistenti ha avuto una reazione avversa e l’1,1% dei destinatari ha avuto una reazione grave), è discutibile se l’America stia facendo un buon investimento acquistando 150 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale ogni anno.

Purtroppo, una delle truffe più comuni in questo settore è quella di esagerare il pericolo di una nuova malattia, per poi far sì che una nuova azienda biotecnologica presenti una “cura” (o un vaccino) per la malattia e offra un gran numero di azioni che gli investitori acquistano con entusiasmo (facendo aumentare il prezzo).

Una volta che si verifica questa impennata, i proprietari originari della società biotecnologica liquideranno le loro azioni esistenti (e guadagneranno un sacco di soldi), dopodiché il titolo solitamente crolla (perché il prodotto non funziona).

Nota: molti dei decessi attribuiti all’influenza sono probabilmente dovuti ad altre cause e, come mostro qui , sebbene l’influenza sia al centro dell’attenzione del CDC da decenni, nessuno sa realmente quanto sia mortale .

“Come affrontare” l’influenza aviaria

Come il COVID, l’influenza aviaria è stata “gestita” mediante test di massa sugli uccelli, e poi i test positivi sono stati utilizzati per giustificare misure di contenimento draconiane. Eppure, nonostante questo fallimento totale (ad esempio, l’attuale influenza aviaria è in corso dal 2020), l’industria della biodifesa continua semplicemente a chiedere di più (ad esempio, Deborah Birx ha recentemente chiesto di sottoporre tutte le mucche a test per l’influenza aviaria).

Poiché il pollame ha meno diritti degli esseri umani, ogni volta che si sospetta la presenza di influenza aviaria in una struttura (ad esempio a causa di un test PCR positivo), viene effettuato un rapido abbattimento per fermarne la diffusione. All’epoca, per fermare l’influenza aviaria in corso, erano già stati abbattuti 159 milioni di volatili (di cui il 77,5% galline ovaiole).

Molti respingono fermamente questo approccio perché:

• Le prove della sua efficacia sono piuttosto limitate (ad esempio, una revisione sistematica del 2024 ha rilevato che l’abbattimento di massa è efficace quanto la semplice vaccinazione delle mandrie).

Le prove disponibili dimostrano che, sebbene l’abbattimento (sia degli allevamenti infetti che di quelli nelle aree circostanti) possa ridurre i casi di influenza aviaria nel breve termine, non può arrestare le epidemie perché gli uccelli selvatici trasmettono continuamente il virus agli allevamenti. Al contrario, nel lungo periodo peggiora la situazione perché aumenta la suscettibilità genetica degli allevamenti all’influenza aviaria (invece di selezionare gli uccelli sopravvissuti e conferire agli allevamenti resistenza genetica).

Vengono uccisi anche gli animali che non sono a rischio di influenza aviaria (ad esempio i polli allevati all’aperto che non vivono in stalle molto vicine).

Nota: come mostro qui , è ampiamente dimostrato che praticamente tutti i decessi per malattie infettive “prevenute” tramite vaccinazioni sono in realtà dovuti alle precedenti orribili condizioni di vita delle persone.

Le uccisioni di massa sono piuttosto crudeli (e riflettono il fatto che spesso si sostiene la sperimentazione sugli animali, motivo per cui i veterinari spesso ricorrono semplicemente all’eutanasia).

Nota: il governo ha anche dato a Moderna quasi 1 miliardo di dollari (176 milioni di dollari l’anno scorso e 590 milioni di dollari all’inizio di quest’anno) per sviluppare un vaccino a mRNA contro l’influenza aviaria, che molti americani non vogliono nei loro alimenti.

Combattere l’influenza aviaria

Attualmente, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha l’autorità di abbattere qualsiasi gregge sospettato di influenza aviaria (ciò avviene in via “d’emergenza”, rimuovendo così le fondamentali garanzie etiche per proteggere il benessere degli animali) e successivamente rimborsare parzialmente gli allevatori per i costi.

Nota: attualmente sono stati spesi 1,46 miliardi di dollari per risarcire gli abbattimenti. Questo denaro proveniente dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (che prevede relativamente poche condizioni) è andato in maniera sproporzionata ai maggiori produttori agricoli, le cui azioni sono da allora salite alle stelle.

Al contrario, ritengo che i seguenti approcci dovrebbero essere presi seriamente in considerazione.

1. Gli allevatori, in particolare quelli che allevano i loro volatili in condizioni più sane, dovrebbero essere in grado di consentire all’influenza aviaria di diffondersi nei loro allevamenti e selezionare gli uccelli che sopravvivono immunizzati.

2. Dovrebbero essere creati incentivi finanziari per allevare gli uccelli in condizioni più pulite e meno affollate, anziché incanalare questo denaro verso grandi aziende che tengono i loro uccelli in condizioni malsane, che favoriscono l’introduzione e la diffusione di malattie.

3. È noto da oltre un secolo che l’esposizione del pollame alla luce ultravioletta riduce la mortalità e aumenta la produttività (mentre l’illuminazione artificiale innaturale ha spesso l’effetto opposto). Allo stesso modo, è noto che la luce UV inattiva efficacemente vari agenti patogeni, compresi i virus, e di recente questo approccio è stato finalmente esplorato per combattere l’influenza aviaria.

Nota: allo stesso modo, le luci UV per interni facili da installare neutralizzano efficacemente i virus e, se utilizzate, avrebbero bloccato in modo sicuro la trasmissione del COVID in ambienti chiusi (a differenza degli inutili lockdown).

Trattamento delle infezioni virali

Poiché l’industria della biodifesa e dell’influenza ruota attorno al mito secondo cui le infezioni virali non possono essere curate, è importante smascherare questa menzogna e i falsi pilastri che la sostengono.

luce solare

La luce solare è fondamentale per la salute (ad esempio, evitare l’esposizione al sole è più letale che fumare regolarmente e, invece di causarlo, la luce solare previene tumori mortali).

Anche la luce solare svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione delle malattie virali. Per esempio:

Prendere il sole è stato uno dei trattamenti più efficaci contro l’influenza “incurabile” del 1918 e spesso allevia raffreddori e influenza.

Decine di studi condotti nel corso di decenni hanno dimostrato che la vitamina D è in realtà più efficace dei vaccini antinfluenzali nel prevenire l’influenza.

È stato dimostrato che un apporto adeguato di vitamina D riduce significativamente la gravità del COVID-19 e il rischio di morte per esso.

Nota: sebbene la vitamina D possa alleviare le infezioni virali, è più efficace come misura preventiva. Pertanto, il beneficio maggiore si ottiene mantenendo livelli adeguati di vitamina D (60–80 ng/ml) durante la stagione influenzale (che si verifica nei periodi di minore esposizione alla luce solare). Inoltre, sebbene l’integrazione di vitamina D sia utile, il beneficio maggiore deriva dalla vitamina D ricavata dalla luce solare.

Irradiazione ultravioletta del sangue (UVBI)

Quando ci si espone alla luce solare, una piccola quantità di essa entra nel flusso sanguigno. I benefici dell’esposizione al sole contro le infezioni hanno portato all’introduzione della luce UV direttamente nel corpo. Gli UVBI ( discussi in dettaglio qui ) hanno prodotto risultati così drammatici (ad esempio, in infezioni altrimenti fatali e gravi malattie autoimmuni) che si sono rapidamente diffusi negli ospedali americani, finché l’AMA non li ha inseriti nella lista nera e sono caduti nell’oblio.

Fortunatamente, ha continuato a essere utilizzato dai medici (soprattutto fuori dall’America) e da allora centinaia di studi hanno dimostrato i suoi notevoli benefici in un’ampia gamma di condizioni, tra cui malattie virali “incurabili”. A sua volta, lo vediamo produrre regolarmente miglioramenti rapidi e significativi nei casi di raffreddore e influenza (ed è stato utilizzato anche durante la pandemia di COVID-19).

Febbre

La febbre migliora significativamente la capacità dell’organismo di combattere le malattie virali. Tuttavia, poiché la febbre è un sintomo sgradevole, il trattamento medico delle malattie virali si concentra principalmente sull’assunzione di farmaci antipiretici.

Sorprendentemente, questo era noto fin dall’influenza del 1918, quando si osservò che i pazienti che assumevano dosi elevate di aspirina (uno dei primi farmaci antipiretici) avevano molte più probabilità di morire. Allo stesso modo, i farmaci antinfiammatori non steroidei come l’ibuprofene hanno aumentato di 2,57 volte il rischio di sviluppare una polmonite grave nei pazienti, mentre il Tylenol ha aumentato di 3,24 volte il rischio di morire di COVID nei pazienti ricoverati in ospedale.

In cambio, abbiamo scoperto quanto segue:

• Il corretto riscaldamento del corpo è un ottimo trattamento contro raffreddore e influenza.

• Il disagio provocato dalla febbre è spesso dovuto allo sforzo che il corpo fa per riscaldarsi piuttosto che al calore stesso. Pertanto, il modo migliore per alleviare questi sintomi è spesso semplicemente riscaldare il corpo.

Potenziale Zeta

Il potenziale zeta quantifica la tendenza delle particelle colloidali in una soluzione a separarsi o a raggrupparsi (ad esempio, le cellule del sangue diventano microaggregati o il drenaggio linfatico dai polmoni diventa congestionato), gran parte di ciò si verifica dopo il raggiungimento di una soglia critica.

Uno dei problemi principali dei vaccini e di molte malattie infettive è che interferiscono con il potenziale zeta dell’organismo e causano agglomerazioni (ad esempio, i vaccini spesso scatenano microictus osservabili). Normalmente, questa aggregazione provoca stitichezza, ma se il potenziale zeta è già compromesso (comune nelle persone anziane), l’ulteriore aggregazione di liquidi potrebbe essere sufficiente a richiedere il ricovero ospedaliero. Pertanto, il miglioramento del potenziale zeta fisiologico risulta spesso molto utile nelle malattie virali.

Disinfettante

Poiché i virus colonizzano inizialmente le vie respiratorie superiori (ad esempio orecchie, naso e gola), l’uso di un disinfettante appropriato per eliminare i virus in queste aree prima che la malattia possa diffondersi ai polmoni è spesso una delle terapie più efficaci disponibili per le malattie virali acute. In effetti, questo approccio si è rivelato il trattamento più efficace contro la malattia durante la pandemia di COVID-19 (così efficace, in effetti, che la pandemia probabilmente sarebbe finita se la popolazione fosse stata informata). Allo stesso modo, da decenni ho scoperto che si tratta di un trattamento estremamente accessibile ed efficace contro raffreddori e influenza.

conclusione

Sebbene la scienza sia uno strumento incredibile in grado di risolvere molti dei problemi urgenti dell’umanità, credo che gli incentivi finanziari esistenti la rendano una forza che troppo spesso lavora contro i nostri interessi, con finanziamenti pressoché illimitati disponibili per “risolvere” i problemi che affrontiamo, ma pochissima responsabilità per coloro che non riescono a produrre risultati.

Fortunatamente, il nuovo clima politico, guidato dal movimento Make America Healthy Again e dall’attenzione della nuova presidenza nel ridurre gli sprechi di spesa pubblica, sta spostando le priorità verso terapie accessibili ed efficaci rispetto a terapie costose e obsolete. Si tratta di un’opportunità incredibile e spero sinceramente che riusciremo a sfruttarla al meglio.

Nota dell’autore: questa è una versione ridotta di un articolo più lungo che affronta i punti sopra menzionati in modo più dettagliato e illustra le terapie naturali che abbiamo identificato come trattamenti efficaci per malattie virali come raffreddore e influenza (nonché come somministrarle). Questo articolo e le fonti corrispondenti possono essere letti qui .