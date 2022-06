Sara Cunial l’unica a votare contro la dittatura OMS di Bill Gates sulle nostre vite, ribattezzata “Lotta al Cancro”

SARA CUNIAL

Oggi alla Camera è stata votata la mozione numero 1-00427 riguardante “l’attuazione delle misure previste nel Piano Europeo di lotta contro il Cancro”, quello, per intenderci, scritto da Gates e Gavi e promosso a Davos ed Aspen. La mozione, appena approvata con il mio SOLO voto contrario, tra le altre cose, impegna il Governo a:

adottare iniziative per l’immediata attivazione delle principali misure contenute nel «Piano europeo di lotta contro il cancro» e a farsi promotore e parte attiva del gruppo di attuazione del piano stesso che verrà istituito nel prossimo futuro, introducendo una pianificazione nazionale “in coerenza con gli accordi internazionali”.

Commento: HANNO FATTO RIENTRARE DALLA FINESTRA la pesantissima cessione di sovranità all’OMS (e ai suoi padroni, Bill Gates e Big Pharma) , bocciata dai paesi liberi soltanto a metà maggio scorso. Ne abbiamo parlato qui:

https://www.maurizioblondet.it/contro-loms-dittatura-ha-vinto-monsignor-vigano-per-ora/

Continua Sara Cunial:



2) investire nella Prevenzione a scuola e luoghi di lavoro aumentando le coperture vaccinali . In particolare introdurre la prevenzione contro il papilloma virus umano (HPV) con l’obbiettivo di raggiungere il 95% di copertura vaccinale per i ragazzi dai 12 anni in su, varando un Piano Straordinario per il recupero di queste vaccinazioni. STIAMO PARLANDO DI UNO DEI VACCINI PIÙ PERICOLOSI DELLA STORIA!

3) promuovere, incentivare e diffondere la ricerca clinica su farmaci oncologici innovativi e sulle nuove tecnologie. COME, PER ESEMPIO, I VACCINI A RNA, CHE COME SAPPIAMO SONO TRA LE CAUSE DEL CANCRO STESSO!

4) distribuire questi sistemi di prevenzione “riconosciuti efficaci ufficialmente”. “LO DICE LA SCIENZA” SARÀ QUINDI IL MANTRA CON CUI SI RESPINGERANNO QUALSIASI TIPO DI TERAPIE CONTRARIE ALLE LOBBY E SFAVOREVOLI AL SISTEMA (COVID DOCET).

5) potenziare le reti di telemedicina e agevolare i processi di deospedalizzazione (…) E prevedere l’adozione della cartella informatizzata e del fascicolo sanitario elettronico (…) E promuovere la realizzazione di una infrastruttura telematica. Nonché rafforzare le funzioni dell’ISS in merito alla sorveglianza e raccolta dati epidemiologici, con la creazione di un nuovo sistema di sorveglianza nazionale. OVVIAMENTE TUTTO CIÒ SORRETTO DAL 5G E AGEVOLATO DA UN GREEN PASS A VITA!

6) attivare nuovi modelli organizzativi per la gestione dei pazienti oncologici in tempo di pandemia COVID-19, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti più deboli e a rischio, anche dal punto di vista della campagna vaccinale, valutando dunque l’opportunità di creare fasce di priorità in base allo stato clinico e diagnostico del paziente. PROPRIO QUEI SOGGETTI A CUI LA TERAPIA SPERIMENTALE ANDREBBE EVITATA!

7) sostenere la lotta al cancro infantile. CHE CHISSÀ COME MAI STA PER ESPLODERE IN TUTTA LA SUA TRAGICITÀ. IL MANTRA È “NEL 2023 IL CANCRO SARÀ LA PRIMA CAUSA DI MORTE”.

La mozione è stata firmata e votata favorevolmente da tutti, maggioranza, opposizioni vecchie e nuove incluse. Vi allego la foto dei firmatari. CI SONO TUTTI!

I NOMI di chi col voto ci sta condannando a vivere (e a morire) da schiavi.

M5S: RUGGIERO, NAPPI, MISITI, PENNA, SPORTIELLO, MAMMI’, D’ARRANDO, LOREFICE, PROVENZA, CATTOI, VILLIANI

LEGA: COMAROLI, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, PANIZZUT, PAOLIN, SUTTO, TIRAMANI, ZANELLA, FIORINI, BOLDI

PD: LORENZIN, SIANI, DE FILIPPO, IANARO, RIZZO NERVO, PINI, LEPRI, PEZZOPANE, CARNEVALI

FORZA ITALIA: VERSACE, NOVELLI, SAVINO, BOND, BRAMBILLA, ROSTAN, BENIGNI, SORTE, ROSPI, BAGNASCO

ITALIA VIVA: BALDINI, FREGOLENT, UNGARO, DI MAIO MARCO, OCCHIONERO, VITIELLO, ANNIBALI, DAL BARBA, GADDA, GIACHETTI, LIBRANDI, MARINO, MORETTO, NOBILI, FERRI, NOJA

LEU: STUMPO

MINORANZE LINGUISTICHE: SCHULLIAN

CENTRO DEMOCRATICO: LAPIA, CARDINALE, ERMELLINO

CORAGGIO ITALIA: SILLI, DELLA FRARA, GAGLIARDI, DE GIROLAMO, RIZZONE, BERARDINI, LOMBARDO, BOLOGNA

AZIONE + EUROPA: NAPOLI, PEDRAZZINI, RUFFINO, TRIZZINO

ALTERNATIVA: SAPIA

ITALEXIT: COSTANZO

MANIFESTA: SARLI

EUROPA VERDE: MENGA

MISTO: PAXIA, TERMINI

QUI POTETE LEGGERE IL TESTO INTEGRALE.

QUI IL TESTO PRESENTATO DALL’UNIONE EUROPEA.

E’ appena il caso di ricordare che i poteri globali mirano da decenni alla riduzione della popolazione – cosa che diventa più facile con la cessione di sovranità sanitaria votata dallo sciagurato Parlamento italiota.

Qui otto un articolo in Executive Intelligence Review (EIR) del 8 dicembre 1995 intritolato:

IL PIANO DI KISSINGER DEL 1974 PER IL GENOCIDIO via CONTROLLO ALIMENTARE

“Il 10 dicembre 1974, il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti sotto Henry Kissinger ha completato uno studio classificato di 200 pagine, “National Security Study Memorandum (NSSM) 200: Implications of Worldwide Population Growth for US Security and Overseas Interests”.

Lo studio affermava che la crescita della popolazione nei cosiddetti Paesi meno sviluppati (PMS) era una grave minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Adottata come politica ufficiale nel novembre 1975 dal presidente Gerald Ford, NSSM 200 ha delineato un piano segreto per ridurre la crescita della popolazione in quei paesi attraverso il controllo delle nascite e anche, implicitamente, guerra e carestia.

Brent Scowcroft, …. come consigliere per la sicurezza nazionale … è stato incaricato dell’attuazione del piano. Il direttore della CIA George Bush ricevette l’ordine di assistere Scowcroft, così come i segretari di stato, del tesoro, della difesa e dell’agricoltura.

Gli argomenti fasulli avanzati da Kissinger hanno radici più antiche.

Una delle sue principali fonti era la Commissione reale sulla popolazione, che re Giorgio VI aveva creato nel 1944 “per considerare quali misure dovrebbero essere prese nell’interesse nazionale per influenzare l’andamento futuro della popolazione.

La commissione ha rilevato che la Gran Bretagna era gravemente minacciata dalla crescita della popolazione nelle sue colonie, poiché “un paese popoloso ha deciso vantaggi rispetto a uno scarsamente popolato per la produzione industriale”.

Gli effetti combinati dell’aumento della popolazione e dell’industrializzazione nelle sue colonie, ha avvertito, “potrebbero essere decisivi nei suoi effetti sul prestigio e sull’influenza dell’Occidente”, in particolare incidendo sulla “forza e sicurezza militare”. Allo stesso modo, NSSM 200 ha concluso che gli Stati Uniti erano minacciati dalla crescita della popolazione nell’ex settore coloniale.

Ha prestato particolare attenzione a 13 “paesi chiave” in cui gli Stati Uniti avevano un “interesse politico e strategico speciale”: India, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Thailandia, Filippine, Turchia, Nigeria, Egitto, Etiopia, Messico, Brasile, e Colombia.

Affermava che la crescita della popolazione in quegli stati era particolarmente preoccupante, poiché avrebbe rapidamente aumentato la loro relativa forza politica, economica e militare ….

C’erano diverse misure che Kissinger ha sostenuto per affrontare questa presunta minaccia, in particolare, il controllo delle nascite e i relativi programmi di riduzione della popolazione ….

Una seconda misura è stata la riduzione delle forniture alimentari agli stati presi di mira, in parte per imporre il rispetto delle politiche di controllo delle nascite. Alle epidemia gestite dall’OMS non aveva ancora pensato.